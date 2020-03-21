Cannes Film Festivali de Ertelendi

Cannes Film Festivali de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Organizatörler, 12-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan festivali daha ileri bir tarihe ertelemeyi düşünüyorlar.

Festival organizatörleri, “Ana seçeneğimiz erteleme elbette ama başka seçenekler de düşünüyoruz.” Fransa’da salgından hayatını kaybeden kişi sayısı 372’yi buldu. Bu durumda bir etkinlik düzenlemenin mümkün olmayacağının farkında herkes.

Küresel pandemi nedeniyle ertelenen etkinlikler ve festivaller listesine yazımızdan göz atabilirsiniz.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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