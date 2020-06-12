Çevrenizdeki Kötü Enerjiyi Ses İle Temizleyin

Çoğumuzun evden çalıştığı ve evde vakit geçirdiği bu 2020 yılında; yaşadığımız yerdeki kötü enerjiyi atmak daha da önem kazanıyor. Üzerinizde sürekli gerginlik ya da huzursuzluk hissediyorsanız; büyük ihtimalle odanız negatif enerjiyle boğulmuş durumda demektir.

Palo santo, günlük tütsüsü, kristal ritüelleri ya da adaçayı ile kötü titreşimleri temizleyebilirsiniz. Peki kötü enerjiyi temizlemek için ayrıca ses kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Evet,bu doğru. Sesin iyileştirici özellikleri var. Keskin, ani sesler-genellikle metalik olanlar-kulaklarımızın algılayabildiği kadar bir frekansta titreşir, nesneleri ve atmosferi uyum içinde yankıbulmaya ve alanı nötralize etmeye zorlar. Bu da bulunduğumuz alandaki negatif enerjinin temizlenmesi demektir.

“Sound Cleansing” adı verilen ses temizliğinin farklı yöntemleri binlerce yıl öncesine dayanıyor, Tibet çanları ya da şarkı kaseleri gibi… Bu sesler güçlü olsa da, evinizi temizlemek için bu ürünlere para saçmak istemeyebilirsiniz. Ses çıkaran her şeyi kullanabilirsiniz; ellerinizi bile!

Ses temizliği / sound cleansing için hangi malzemelere ihtiyacınız var?

Bir çan, bir ses kasesi, bir çanta içinde madeni para, davul, boş bir masaya dokunmak, şarap bardağına tıklatmak… Tamamen neye sahip olduğunuza bağlı. Sadece ellerinizle alkışlayabilirsiniz bile. Farklı ev eşyalarıyla denemeler yapın ve hangi ses türünün sizinle en çok yankıyı yaptığını görün.

Çevrenizi sound cleansing/ses temizliği ile nasıl temizleyebilirsiniz?

İstediğiniz odayı seçin ve negatif enerjinin çıkması için penvereleri açın. Sonrasında belirlediğiniz sesi çıkarın. Odanın ortasından başlayın, sonra her köşeye taşıyın.

Ses temizliğinin işe yaradığını nasıl anlayabilirsiniz?

Oluşturduğunuz seslerin tonlarını dinlemek önemlidir. Ne kadar soluk gürültü varsa o bölgede daha yoğun negatif enerji tıkanması var demektir. Ses tonunun daha yüksek, daha net ve daha temiz olduğunu fark etmeden önce sesi birkaç kez yapmanız gerekebilir. Zaman içinde, ses araçlarını daha sık kullandığınızda, negatif enerjiyi kovalayan ses türüne karşı bir his geliştireceksiniz.

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