Dilan Çiçek Deniz | Marie Claire Ağustos 2020

Genç yaşına rağmen birçok önemli yapımda yer alarak yeteneğini çoktan kanıtladı. Dilan Çiçek Deniz, hız kesmeden yeni projelerine devam ediyor. Şimdi sırada Yarım Kalan Aşklar var…

Kapağında Dilan Çiçek Deniz ‘in yer aldığı ağustos sayımız 29 Temmuz tarihinden itibaren bayilerde.

Şimdi de BluTV’de yayınlanacak yepyeni bir işle izleyicinin karşısına geçeceksin. Yarım Kalan Aşklar… Biraz da bundan bahsedelim. Ekip, hikâye, karakterin…

-Elif, gazeteci ve idealist, genç bir kadın. Sevgilisinin ölümünden sonra bunu kimin yaptığını bulup adaleti sağlamak istiyor. Zaman zaman sevgili kimliğinde, zaman zaman profesyonel kimliğine bürünüp araştırmalarını yapıyor ve Kadir’le tanışıyor. İşi gereği hayatını septisizm üzerine kurmuş olmasının avantajlarını ve dezavantajlarını yaşıyor.

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Genç yaşına rağmen birçok önemli yapımda yer alarak yeteneğini çoktan kanıtladı. Dilan Çiçek Deniz, hız kesmeden yeni projelerine devam ediyor. Şimdi sırada Yarım Kalan Aşklar var… ~ Kapağında @dilandeniz 'in yer aldığı ağustos sayımız yarından itibaren bayilerde. #marieclairetr #dilançiçekdeniz Genel Yayın Yönetmeni: @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @tugceulkumen Saç: @ibrahimzengin / @no21istanbul Makyaj: @ecebirsen_ Prodüksiyon: @artandist Fotoğraf Asistanları: @sonertunca @mertabedan Dijital Teknisyen: @baristeksan Moda Editörü Asistanı: @ecemus1 Video: @aytekerdem @semihergunn

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Mayo: LES BENJAMINS
Bolero: DRIES VAN NOTEN/ BEYMEN
Kemer: BOTTEGA VENETA/ BEYMEN
Küpe: NINON

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