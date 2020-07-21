Diş Bakımında İhmal Etmemeniz Gereken 4 Madde

Diş ve ağız bakımınızda sadece diş fırçalamanın yeterli olmadığı konusunda artık herkes hemfikir. Günde iki kez diş fırçalamanın ve düzenli diş hekimi kontrollerinin yanı sıra diş bakımında ihmal etmemeniz gereken birkaç madde daha var.

Doğru ve düzenli diş ipi kullanımı

Diş fırçaları tek başlarına diş bakımında yeterli olamazlar; çünkü yeterince ince kıllara sahip değiller. Bu da dişlerinizin her bir köşesinin temizlenemediği anlamına gelir. Bu noktada devreye diş ipleri giriyor. Gece diş fırçalama rutininize diş iplerini eklemenin yararını göreceğinizden emin olabilirsiniz.

Değiştirmeniz gereken ağız bakım alışkanlıklarına da göz atmanızı öneririz.

Limon ile diş bakımına dikkat!

Bembeyaz dişlere sahip olmak herkesin arzusu! Beyaz dişler için en çok önerilen çözüm ise limon oluyor. Ancak diş plaklarınızın limonla yok olması pek mümkün değil. Bunu ancak diş hekimi çözebilir. Önerildiği gibi limonla dişlerinizi ovmak ancak asidik yapısından ötürü diş minenizi zayıflatmaya yarar. En iyisi limonla dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız 10 günde bir gibi bir sürede bu çözümü uygulamanız. Ayrıca asidik etkisini azaltmak için suyla da seyreltebilirsiniz.

Yediklerinizin ve içtiklerinizin diş sağlığınızı etkilediğini unutmayın.

Çay, kahve ve şeker açısından zengin besinler diş renginizi bozar. Lekelerin yerleşmesini önlemek için bu tip besinleri tükettikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Ağız bakım suları ve gargaralar

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra fırçanın etki alanında olmayan mikropları yok etmek için, dil temizliği için ve kötü ağız kokusu için ağız bakım sularından yararlanabilirsiniz. Florürlü bir gargara seçmeye özen gösterin.