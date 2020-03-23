Dışarıdan Eve Girdiğinizde Kıyafetler Nasıl Temizlenmeli?

Virüs salgını nedeniyle birçoğumuz evlerinde kalıyor ve sosyal mesafeyi uygulamaya devam ediyor. Fakat, yine de mecburen dışarı çıkmak zorunda kalan insan sayısı da oldukça fazla. Ve evden çalışıyor olsanız bile, stokları güncellemek için markete gitmeniz gerekebilir (elbette maske ve eldiven gibi çeşitli önlemler eşliğinde) .

Bu nedenle, koronavirüs pandemisi sırasında dışarı çıkmanız gerekiyorsa, eve geri döndüğünüzde ne yapacağınızı düşünmek ilk iş olmalı. Şimdiye kadar, telefonunuz, anahtarlarınız ve kredi kartlarınız gibi ögeleri sık sık dezenfekte ederken, elimizi de 20 saniye veya daha fazla yıkamanın çok önemli olduğunu zaten biliyoruz. Bu günlerde pek emin olmadığımız bir şey var, o da dışarıda giydiğimiz kıyafetlerimizle ne yapmamız gerektiği. Akıllara takılan bir diğer soru da “Koronavirüs kıyafetlerde bulaşır mı?” onun da cevabı yazımızda yer alıyor.

CDC’ye (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) göre, grip virüsleri 167 derecenin üzerinde ısı ile ve ayrıca klor, hidrojen peroksit, alkol ve deterjan içeren temizlik ürünleri ile öldürülür. Şu anda, aynı önleyici tedbirlerin yeni koronavirüse karşı eşit derecede etkili olmadığına inanmak için de hiçbir neden yok.

Dışarıdan eve girdiğinizde Paltonuzu havalandırmayı unutmayın

Bu nedenle, CDC, herhangi bir nedenle, yeni koronavirüs ile enfekte olmuş biriyle dışarıda birlikte vakit geçirmeniz ve / veya temas halinde olmanız durumunda, en iyi seçeneğiniz kıyafetlerinizi mümkün olan en sıcak su ayarını kullanarak yıkamanızı tavsiye ediyor (tercihen 167 derecenin üstünde) ve kıyafetleri tamamen kurutun. Çamaşır yıkama işlemine gelince, herhangi bir şeye dokunmadan önce ellerinizi yıkamayı, tek kullanımlık eldivenler giymeyi ve sonra kıyafetlerinizi çıkardıktan hemen sonra da ellerinizi tekrar yıkamanız gerekiyor.

CDC ayrıca, yeni koronavirüs olduğundan şüphelenilen bir kişi tarafından giyilebilecek veya kullanılabilecek kıyafet, çarşaf ve havluların da yıkanmadan önce yer aldığı gardırop, raf içlerinin de temizlenmesi gerektiğini vurguluyor. Mümkünse, kirli çamaşırları, kirli sepetine atmak yerine sepete tek kullanımlık bir torba astarı yerleştirilmesi de önerilir.

DIŞARIDAN EVE GİRDİĞİNİZDE KIYAFETLER NASIL TEMİZLENMELİ?

Arizona Üniversitesi’nde bir mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü olan Charles Gerba’ya göre, koronavirüsler, yumuşak yüzeyler yerine sert zeminlerden daha hızlı transfer olabiliyor. Kumaş, çeliğin% 70’ine kıyasla, maruz kaldığı virüslerin yalnızca% 1’ini alır. Bununla birlikte, bir kez alındığında, kumaş yüzeyinde virüsün tutunamayacağı anlamına gelmez.

Şimdiye kadar, COVID-19’un yumuşak yüzeylerde hayatta kalabileceği kesin süreyi gösteren bir veri açıklanmadı. Bu yüzden de tedbir her zaman için iyidir. Mümkün olduğunca, dış giysilerinizi sadece dışarıda giymek için saklayın. Palto gibi her gün yıkaması mümkün olmayan parçaları da mutlaka havalandırın.