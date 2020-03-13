Koronavirüs Giysilerden Bulaşır Mı?

Pandemi ilan edilen Koronavirüs/COVID-19 virüsü tüm dünyayı sarmış durumda. Dev organizasyonların iptal edildiği, uçuşların kaldırıldığı ve çoğu şirketin çalışanlarına evden çalışma izni verdiği günümüzde ellerimizi nasıl yıkayacağımız ya da ellerimizi neden yüzümüze götürmememiz gerek gibi sorulardan daha fazlasına ihtiyacımız var.

Mesela Koronavirüs giysilerde yaşayabilir mi? Şu anda internetten kıyafet alışverişi yapmak güvenli mi? İşte uzmanların görüşleri…

internet alışverişinden koronavirüs kapılabilir mi?

Koronavirüs giysilerde yaşayabilir mi? Eğer yaşayabiliyorsa, uzun bir süre kalıyor mu?

Coronavirus’ün herhangi bir yüzeyde yaşayabilir olup olmadığı hakkında bilgiler hala belirsiz, ama bildiğimiz birkaç güven verici madde mevcut.

Harvard Health, hastalığın kumaş gibi yumuşak bir yüzeyden çok sert bir yüzeyde hayatta kalma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor. Yani sahte deri gibi malzemeleri giymek daha güvenli olacaktır.

Koronavirüsün yaşama süresi hakkında hala spekülasyonlar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 virüsünün yaşama süresinin bir kaç saat ile bir kaç gün arasında değiştiğini belirtiyor.

Amerikan Tıp Kadın Derneği lideri ve HHS Kıdemli Tıbbi Danışmanı Dr. Saralyn Mark; bu dönemde en iyi şeyin giysi hijyenine özen göstermek olduğuna dikkat çekiyor. Evin içindeyken bile giysinizi bir kaç kez değiştirmek ve kıyafetlerinizi sıcak suyla, alkol bazlı deterjanlarla yıkamak yeterli olacaktır.

Alışveriş yaparken kendimizi koronavirüsten nasıl koruruz?

İşte burada iyi haberlerimiz var. Uzaktan yani internetten alışveriş konusunda korkmayın. Bir kişideki virüsün bir pakete bulaşma olasılığı ve enfeksiyonun paket alıcısına bulaştırmak için sevkiyat işlemi boyunca yeterince uzun süre kalması ihtimali nispeten düşüktür.

paketlerden covıd-19 kapılır mı?

Paketlerden koronavirüs kapılır mı?

Tüm resmi hükümet kaynakları, enfekte bir kişi onu eline alsa bile, bir paket üzerinden enfeksiyon riskinin düşük olduğunu tahmin ediyor. Bununla birlikte, ürünlerinizin nereden geldiğiyle ilgili endişeleriniz varsa, markanın paketleme ve alışveriş süreci hakkında bilgi edinmenin en iyi yolu üreticilerine danışmaktır.