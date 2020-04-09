Dolunay Enerjisini Taçlandıracak Kristal Ritüeli

Dün akşam Terazi dolunayı gerçekleşti. Ay, bir kez daha parlak ve her zamankinden daha yakın görünümüyle tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Dilekler dilendi, hayaller kuruldu, dualar edildi… Herkes kendi uğuruna inandığı şekilde dolunayı karşıladı.

Terazi’de gerçekleşen süper pembe dolunayın etkilerini haberimizde yazmıştık. Şimdi sıra bu etkileri hızlandıracak, enerjiyi yükseltecek, iç huzurumuzu taçlandıracak bir kristal ritüelinde. Doğal taşlara yani kristallere ilgiliyseniz bu etkinlik tam size göre! Nisan ayında dolunay enerjisi geçmeden bu ritüelleri yapabilirsiniz.

Pembe kuvars taşı

Pembe kuvarsın enerjisi sevgiye odaklıdır. Kalple, sevgiyle, aşkla, mutlulukla ilişkilendirilir. Terazi dolunayına baktığımızda da en önemli ihtiyaçlarımızı pembe kuvars karşılayacak gibi. Bu dolunayın getirdiği ilişkilerdeki dürüstlüğü, dengeyi, sadakati pembe kuvarsla destekleyebilirsiniz.

Pembe kuvars taşı ile ritüel: Terazi’nin gezegeni Venüs. Bu nedenle aşkla ilişkilendirilen Venüs’ü pembe kuvarsınızla karşılayın. Bir mum yakın. Sonra pembe kuvarsınızı kalbinize doğru tutarak sevgiyi karşılayın.Enerjiye, yenilenmeye, aşka, tutkuya odaklanın . Kristal elinizdeyken, Venüs’e yani sevgiye, aşka teşekkür edin.

Kiyanit taşı

Kiyanit, içinize dönmek, ne istediğinizi fark etmek, başkalarıyla empati kurmak ve anlayışınızı artırmak için size yardımcı olacak.

Kiyanit taşı ile ritüel: Kiyaniti meditasyon ya da yoga yaparken kullanabilirsiniz. Yoga esnasında kristali yakınınıza bir yere yerleştirin. Onun enerjisine, kendi enerjinize, gücünüze odaklanarak yoga ya da meditasyonunuzu tamamlayın. Nefes egzersizi de bir başka seçenek.

Pembe opal taşı

Opal Terazi burcunun taşları arasındadır. Bu yüzden bu taştan Terazi dolunayında maksimum verim alacaksınız. Pembe opal içinizde sevgiyi, dinginliği, adaleti hissetmenizi sağlar.

Pembe opal taşı ile ritüel: Pembe opal taşınızı banyo rutininize taşıyın. Banyoda bir mum yakın. Dilerseniz bir meditasyon müziği açın. Ilık su ile bedeniniz rahatlarken pembe opalin enerjisini hissedin. Taşı elinize alarak suya sokmamaya dikkat dikkat ederek ellerinizde tutabilirsiniz.