Düğün Saç Modelleri: 60 Farklı Nikah & Nişan Saç Modeli

2019 yazı sizin için özellikle nişan, nikah ve düğün gibi günün yıldızı olduğunuz günleri de beraberinde mi getiriyor? Pek çok hazırlıklar için kendinizi yorduğunuz bu evrede yükünüzü bir nebze olsun hafifletiyor ve en zarif düğün saç modellerini beğeninize sunuyoruz.

Laura Harrier'ın İri Bukleleri

Laura Harrier'ın kusursuz saçları

Genç oyuncu Laura Harrier'ın katıldığı bir ödül töreninde tercih ettiği bu saç, hemen her özel güne rahatlıkla uyum sağlayacak. Risksiz bir model olan bu görünümü, gönül rahatlığıyla düğün saç modeliniz olarak seçebilirsiniz.

Adriana Lima'nın Nostaljik Saçları

Adriana lima'nın kırmızı halı güzelliği

Adriana Lima gibi geriye doğru taradığınız saçlarınızda iri dalgalar yaratabilir ve nikah saç modelinizi oluşturabilirsiniz. Özellikle nostaljik esintilerden hoşlanıyorsanız bu model tam size göre!

Sophie Turner'dan Minimal Dokunuş

sophie turner'ın sade seçimi

Sophie Turner'ın katlı saçlarında tercih ettiği bu duruş özellikle sadelikten yana olan minimal tarzdaki gelinler için en ideal düğün saçı olacak.

Fotoğraf: @georgieeisdell

Kısa Saçlarıyla Emilia Clarke

kısa saçlarıyla emilia clarke

Kısa saçlara sahipseniz düğün saç modeliniz hazır! Güzel oyuncu Emilia Clarke'ın bu görünümü aradığınız ilhama sahip.

Fotoğraf: @emilia_clarke

Margot Robbie'nin Romantik Örgüleri

margot robbie'nin örgü seçimi

Margot Robbie'nin Cannes Film Festivali'ndeki bu saçlarını unutmak ne mümkün! 2019'a damga vuran kırmızı halı güzellik görünümleri arasındaki bu saçlar, romantik gelinlerin favori düğün saç modeli olacak.

Fotoğraf: @patidubroff

Alicia Vikander'in Asimetrik Saçları

Alicia Vikander'in Barok görünümü

Saçlarınızın bir tarafını dağınık bırakıp diğer tarafını yarım bir şekilde örebilirsiniz. Bohem gelinlerin favorisi olacak bu saç modeli oldukça havalı görünmüyor mu?

Bella Hadid'in Dağınık Topuzu

dağınık saçlarıyla bella hadid

Dağınık topuza en stil sahibi dokunuşu yapan isim sanıyoruz ki Bella Hadid. Bu salaş ve bir o kadar zarif modeli ister düğün saçınızda kullanın isterseniz de nişan saçınızda.

Zendaya'nın Yarım At Kuyruğu

favori saç stiliyle zendaya

Jennifer Lopez'in de sık sık tercih ettiği bu model Zendaya'da çok daha dinamik bir görünüm yaratmış. Siz de bu zarif ve bir o kadar modern stili düğün saçınızda kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan iri dalgalar ve saçınızla sarmalanmış bir yarım at kuyruğu!

Jennifer Lopez'in Karakteristik Topuzu

jennifer lopez'den topuz yorumu

Söz Jennifer Lopez'den açılmışken güzel şarkıcının favori topuzuna yer vermeden edemedik. Düğün, nikah,nişan fark etmeksizin her gününüze uyum sağlayacak bu saç modeli çok da kullanışlı!

Cesur Gelinler İçin Fütüristik Düğün Saçı

cesur gelinlere cesur saçlar

Cesur adımları seviyorsanız fütüristik bir şekilde şekillendireceğiniz perçemlerinizi kısa saçta da uzun saçlarda da kullanabilirsiniz.

Dakota Johnson'ın Kahkülleri

kaküllü gelinler için

Kakül denildiğinde akla gelen ilk isimlerin başında Dakota Johnson var. Siz de kaküllere sahipseniz Johnson'ın bu salaş dalgalarını kullanabilirsiniz. Özellikle bir kumsal düğünü planlıyorsanız bundan daha uygun ve çabasız bir düğün saçı modeli düşünemiyoruz.

Jessica Hart'ın Örgü Topuzu

örgüden vazgeçemeyenlere

Düğün saçı olarak topuz, gün boyu dans edecek gelinlerin ilk tercihi oluyor. Peki topuz düğün saçınızı örgüyle süslemeye ne dersiniz?

Saçlarda Kelebek Etkisi

kelebekli saç tokaları

Düğün saçınızda aksesuarlar kullanımına açıksanız bu kelebekler sizi bir peri kızına dönüştürecek!

Fotoğraf: @allenthomaswood

Bella Hadid'in Disko Ruhunu Hissettiren Saçları

kıvırcık saçlarıyla bella hadid

Özellikle temalı bir düğün planlıyorsanız Bella Hadid'in 70'lerin disko ruhunu yaşatan bu saçları tam size göre!

Meghan Markle'ın İmza Topuzu

meşhur meghan markle topuzu

Meghan Markle'ın imzası haline gelen bu topuz nikah saç modeli olarak düşünülebilir.

İri Dalgalarda Minimal Aksesuar

çiçekli gelin saçı

İri dalgalarınızı ortada bir araya getirip sade bir çiçek aksesuarıyla süsleyerek düğün saçınızı oluşturabilirsiniz.

Fotoğraf: @knotyouraveragebride

İki Yandan Toka Detayı

gelin tokaları ile havalı saçlar

Ortadan ayırıp düz bir şekilde fönleyeceğiniz saçlarınızı iki taraftan taşlı tokalarla sabitleyerek zarif düğün saçınızı yaratabilirsiniz.

Carrie Underwood'un Krepeli Saçları

hacimli saçlar

Başarılı şarkıcı Carrie Underwood'un ön kısmı krepe ile havalandırılmış saçları nikah saçınız için kusursuz bir seçim olacak.

Negin Mirsalehi'nin Parti Saçı

perçemli topuzlar

Moda ikonu Negin Mirsalehi'nin önlerden saç bırakılmış topuzu nişan saçınızın temelini oluşturacak ve tüm gözlerin üstünüzde olmasını sağlayacak!

Fotoğraf: @brittsully

Lindsey Vonn'un Yandan Örgüsü

örgüye havalı bir bakış

Lindsey Vonn'un yandan tercih ettiği örgüsü duvağınızla kusursuz bir uyum yakalayacak.

Sophie Turner'ın Kakül Stili

SOPHİE TURNER'IN KAKÜLLERİ

Katlı saçları ve alnını saran kakülleriyle ünlü oyuncunun bu görünümü nikah saç modeliniz için sade bir alternatif olacak.

Fotoğraf: @cwoodhair

İç İçe Geçmiş Bohem Örgüler

KHALEESİ'DEN İLHAM ALAN ÖRGÜLER

İç içe geçmiş iki örgüden oluşan bu modeli dilerseniz düğün saç modeli olarak dilerseniz de nişan saçınızda tercih edebilirsiniz.

Fotoğraf: @amberfillerup

Örgüde İnci Detay

İNCİ AKSESUARLAR

Düğününüz için yan örgü şeklinde yapacağınız topuzunuza en romantik aksesuarlar arasında bulunan inci bir toka eklemeye ne dersiniz.

Fotoğraf: @annette_updo_artist

Ashley Graham'ın Sade Görünümü

SADE VE ZARİF SAÇLAR

İlla ki iddialı bir model seçmelisiniz diye bir kural yok. Başkalarına kulak asmadan, nasıl görünmek istiyorsanız öyle olun. Ashley Graham gibi aksesuarsız bir şekilde dağınık bırakılan saçlar mı hayal ediyorsunuz? O halde düğün saç modelinizde bunu seçin. Mühim olan tek şey kendinizi iyi hissetmeniz.

Penelope Cruz'un Yarım Toplanmış Saçları

KLASİK VE RİSKSİZ SAÇLAR

Düğün saçınızda perçemlerinizi yanlara doğru hareketlendirerek iri bukleler yapabilir ve yarım toplayabilirsiniz.

İlginç Aksesuarlar

İLGİNÇ SAÇ AKSESUARLARI

Yapacağınız dağınık topuzu kocaman bir çengelli iğneyi andıran bu toka gibi karakteriktik tokalarla süsleyebilir, özgün bir gelin olabilirsiniz.

Fotoğraf: @chrisdylanhair

Saçlarda Kurdele Romantizmi

KURDELE TOKALAR İLE ROMANTİK ETKİ

Düğün saçınızda kurdele kullanmamanız için hiçbir sebep yok. Dilediğiniz renkte isterseniz saten, isterseniz de kadife ince kurdeleyi iki taraftan birleştirdiğiniz saçlarınıza takabilirsiniz.

Fotoğraf: @victoria_ralphhair

Toni Garrn'ın Feminen At Kuyruğu

AT KUYRUĞUNUN VAZGEÇİLMEZLİĞİ

Manken Toni Garrn gibi feminen görünümünüzü tamamlayacak sıkı bir at kuyruğunu düğün saçınızda uygulayabilirsiniz.

İçe Doğru Kıvrılan Topuz

ASİL TOPUZLAR

İçe doğru kıvrılan bu topuz modeli düğün saçınızda 50'lerin zarafetine vurgu yapacak.

Elle Fanning'in Örgü ve Çiçeği Birleştiren Saçları

TOPUZLARDA ÇİÇEK DETAYLARI

Oyuncu Elle Fanning'in Cannes'da karşımıza çıkan bu saç modeli 2019'da pek çok geline ilham verecek.

Örgü İle Enerjik Topuz

GENÇ ÖRGÜLER

Genç ve enerjik görünümünüzü düğün gününüze de taşıyın! Düğün saçınızda ön tarafta örgü kullanarak topuz yapabilirsiniz.

Nicole Kidman'ın Zarif Topuzu

NİCOLE KİDMAN'IN KIRMIZI HALI SEÇİMİ

Aşağıdan yapacağınız dağınık bir topuz ile hangi yaşta olursanız olur olgun ve zarif bir görünüm kazanabilirsiniz.

Helenistik Burgular

saçlarda TRUVALI HELEN ETKİSİ

Helenistik bir görünümle düğün veya nikah saçınızı tamamlayabilirsiniz.

Jessica Chastain'in Kızıl Dalgaları

saçlarda karakteristik dalgalar

Kızıl saçlarıyla gönüllerde taht kuran oyuncu Jessica Chastain gibi siz de ilhamınızı denizin dalgalarından alabilirsiniz. Yandan ayıracağınız saçlarınıza hacimli ve dolgun dalgalar vermeniz yeterli.

Fotoğraf: @ryantrygstadhair

Prenses Topuz

düğün saçlarının vazgeçilmezi

Düğün için seçeceğiniz saç modelinizin sizi prensesler gibi hissettirmesini istiyorsanız daha iyi bir seçenek düşünemiyoruz.

Fotoğraf: @oksana_sergeeva_stilist

Rowan Blanchard'ın Pixie Saçları

kısa saçlar için favori model

Kısa saçlı gelinler için havalı ve modern bir öneri! Bu modeldeki ıslak ve katlı görünüm size en özel gününüzde ihtiyacınız olan enerjik ruhu katacak.

Fotoğraf: @lacyredway

Saçlarda Kraliyet Esintisi

düğün saçlarında taç alarmı

Salaş bir şekilde toplayacağınız saçınıza adeta bir kraliyet kadını gibi taç eklemeye ne dersiniz?

Kısa Küt Saçlı Gelinlere Aksesuar Desteği

inci tokalar ile zarif modeller

Bob kesim saçlara sahip olmak saçlarınızda aksesuar kullanamayacağınız anlamına gelmez! Düğün saçınızı tamamlamak için tek ihtiyacınız olan inci detaylı bir toka.

Lady Gaga'nın Dolgun Bukleleri

lady gaga'nın yoğun dalgaları

Lady Gaga'nın neredeyse maşası açılmamış gibi görünen bu yoğun buklelerini düğün saçınızda kullanabilirsiniz.

Araya Alberta Hargate'in Kalıcı Örgüleri

örgü saça taze bir dokunuş

Oyuncu Araya Alberta Hargate'in kırmızı halıda tercih ettiği bu örgülü model, hareketli gelinlerin saçlarının bozulmasını engelleyecek.

Minik Örgü Topuz

örgüden topuz ile havalı saçlar

Saçınızı aşağıdan örün ve dolayarak topuz haline getirin. Önlerinizden birkaç saç parçası çıkarın, saçlarınızın üstünü ise krepeleyin. İşte kusursuz düğün saçınız hazır!

Fotoğraf: @beyondtheponytail

Modern Parti Kızı

pırlantalı tokalar ile parti kızı stili

Taşlı birkaç tel toka kullanarak saçlarınızı süsleyebilirsiniz. Ondan sonra pistte bir yıldız gibi parıldamaya hazırsınız.

Fotoğraf: @justinemarjan

İncili Tel Tokalar

duvak ve inci uyumu

Altın sarısı tel tokalar alın ve en dipteki birleşim noktalarına inci boncuklar yapıştırın. Duvağınızın etrafını bu tokalarla süsleyin. Zarafet timsali bir görünüme kavuşacaksınız.

Jennifer Lawrence'ın Masal Prensesi Görünümü

çiçekler eklenmiş bir topuz

Oyuncu Jennifer Lawrence'ın "Mother" filmi prömiyerindeki bu saçları unutulmazlar arasında! Düğün saçında çiçek kullanımı ise çok havalı!

Kristen Bell'in Balerin Topuzu

balerin topuzuna modern yorum

Küçük balerin topuzuna modern bir hareket katmanın yolu saçlarınızın önünden ve yanlardan tutamlar çıkarmaktan geçiyor. Özellikle sade bir nikah planlıyorsanız bu model tam size göre!

Çıtayı Yükselten Topuz

nişan için örgü modeli

Saçlarınızın en üst ve en ön kısmını üç ince parçaya ayırın. Bunları balık sırtı şeklinde örün ve tepeden yüksek bir topuzla birleştirin! Nişan saç modeliniz hazır!

Duvakta Yüksek Topuz

örgülü düğün saç modeli

Bir önceki modeli düğün saç modeli olarak uyarlamak içinse yapmanız gereken önlerden biraz daha belirgin saçlar çıkarmak ve duvak boyunuza göre topuz yüksekliğini ayarlamak.

Favori Gelin Saçı Aksesuarı

nişan saçında aksesuar kullanımı

Son yılların favori gelin saçı aksesuarıyla yapacağınız modeller size bambaşka bir hava katacak.

Fotoğraf: @victoria_ralphhair

Salaş Tek Örgü

nikah için örgü modeli

Kır ve kumsal düğün temaları için bu örgü vazgeçilmez!

Vanessa Hudgens'un Hacimli Düz Saçları

sade nikah saç modeli

Sıradaki önerimiz özellikle kalın telli saçlar için. Zira kalın telli gür saçlarda bu model kusursuz bir şekilde kendisini gösterecek.

Fotoğraf: @vanessahudgens

Julianne Hough'un Zarif Lob Saçları

nostaljik gelin saçı

Lob kesim saçlarınız için aradığınız düğün saçı modeli kesinlikle bu! Zarif ve klasik. Herhangi bir risk barındırmıyor. Kusursuzluğunuzu garanti edebiliriz.

Fotoğraf: @chadwoodhair

Rachel McAdams'ın Fuşya Çiçek Detayı

örgü ve çiçekler ile düğün saçı

Güzel oyuncu Rachel McAdams'în örgülerle bezenmiş saçlarına fuşya pembe çiçek kondurduğu bu görünüm belki de size düğün saçınız için ihtiyacınız olan ilhamı verecek.

Nicole Richie'nin Modern Topuz Dokunuşu

düğün için klasik modern topuz

Nicole Richie'nin tercih ettiği bu topuz ile odak noktası takılarınız ve gelinliğiniz olacak.

Fotoğraf: @gregoryrussellhair

Cesur ve Modern Saçlar

gold tokalar

Saçlarınızı ortadan ayırın ve tarzınıza en uygun tokaları iki tarafa da sıralayın. Bu görünümdeki altın zincir detaylı aksesuarların kullanım şekli ise ilham verici.

Fotoğraf: @blankitinerary

Tanrıça Etkisi

doğadan ilham alan saç modelleri

Apollon ve Daphne'nin aşk hikayesi biraz umutsuz sonlansa da bu sizin hikayeden esinlenmenize engel değil. Saçlarınıza yapraklar tutturabilirsiniz. Özellikle kır düğünü için oldukça uygun bir saç modeli olacak.

Elsa Hosk'un Örgü Tacı

nostaljik örgüler

Kendi saçınızı örerek oluşturacağınız bir taç düğün saçınız için yapabileceğiniz en kolay görünüm olmaya aday.

Yan Saç Aksesuarı

gelin saç aksesuarları

Saçınıza at kuyruğu yapın ve dilediğiniz tarafa saç aksesuarınızı takın.

Kırık Fönlü At Kuyruğu

gelin saçında at kuyruğu

Saçlarınıza at kuyruğu yapıp uçlarında kırık fön veya maşa ile dalgalar oluşturabilirsiniz.

Fotoğraf: @modebridalhairandmakeup

Jennifer Lawrence'ın Ensede Topuzu

düğün saçı için ensede topuz

Ensede yapacağınız düşük bir topuz aradığınız düğün saçı modeli olabilir.

düğün saçında örgüler

Kalın ve gevşek bir şekilde öreceğiniz bir kısım saçın altından dökülen dalgalarınız hayatınızın en önemli günlerinden biri olan o günde ışıldamanızı sağlayacak.

Fotoğraf: @sittingprettyhalohair