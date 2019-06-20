Düğün Saç Modelleri: 60 Farklı Nikah & Nişan Saç Modeli

2019 yazı sizin için özellikle nişan, nikah ve düğün gibi günün yıldızı olduğunuz günleri de beraberinde mi getiriyor? Pek çok hazırlıklar için kendinizi yorduğunuz bu evrede yükünüzü bir nebze olsun hafifletiyor ve en zarif düğün saç modellerini beğeninize sunuyoruz.
Laura Harrier'ın İri Bukleleri
Genç oyuncu Laura Harrier'ın katıldığı bir ödül töreninde tercih ettiği bu saç, hemen her özel güne rahatlıkla uyum sağlayacak. Risksiz bir model olan bu görünümü, gönül rahatlığıyla düğün saç modeliniz olarak seçebilirsiniz.
Adriana Lima'nın Nostaljik Saçları
Adriana Lima gibi geriye doğru taradığınız saçlarınızda iri dalgalar yaratabilir ve nikah saç modelinizi oluşturabilirsiniz. Özellikle nostaljik esintilerden hoşlanıyorsanız bu model tam size göre!
Sophie Turner'dan Minimal Dokunuş
Sophie Turner'ın katlı saçlarında tercih ettiği bu duruş özellikle sadelikten yana olan minimal tarzdaki gelinler için en ideal düğün saçı olacak.
Fotoğraf: @georgieeisdell
Kısa Saçlarıyla Emilia Clarke
Kısa saçlara sahipseniz düğün saç modeliniz hazır! Güzel oyuncu Emilia Clarke'ın bu görünümü aradığınız ilhama sahip.
Fotoğraf: @emilia_clarke
Margot Robbie'nin Romantik Örgüleri
Margot Robbie'nin Cannes Film Festivali'ndeki bu saçlarını unutmak ne mümkün! 2019'a damga vuran kırmızı halı güzellik görünümleri arasındaki bu saçlar, romantik gelinlerin favori düğün saç modeli olacak.
Fotoğraf: @patidubroff
Alicia Vikander'in Asimetrik Saçları
Saçlarınızın bir tarafını dağınık bırakıp diğer tarafını yarım bir şekilde örebilirsiniz. Bohem gelinlerin favorisi olacak bu saç modeli oldukça havalı görünmüyor mu?
Bella Hadid'in Dağınık Topuzu
Dağınık topuza en stil sahibi dokunuşu yapan isim sanıyoruz ki Bella Hadid. Bu salaş ve bir o kadar zarif modeli ister düğün saçınızda kullanın isterseniz de nişan saçınızda.
Zendaya'nın Yarım At Kuyruğu
Jennifer Lopez'in de sık sık tercih ettiği bu model Zendaya'da çok daha dinamik bir görünüm yaratmış. Siz de bu zarif ve bir o kadar modern stili düğün saçınızda kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan iri dalgalar ve saçınızla sarmalanmış bir yarım at kuyruğu!
Jennifer Lopez'in Karakteristik Topuzu
Söz Jennifer Lopez'den açılmışken güzel şarkıcının favori topuzuna yer vermeden edemedik. Düğün, nikah,nişan fark etmeksizin her gününüze uyum sağlayacak bu saç modeli çok da kullanışlı!
Cesur Gelinler İçin Fütüristik Düğün Saçı
Cesur adımları seviyorsanız fütüristik bir şekilde şekillendireceğiniz perçemlerinizi kısa saçta da uzun saçlarda da kullanabilirsiniz.
Dakota Johnson'ın Kahkülleri
Kakül denildiğinde akla gelen ilk isimlerin başında Dakota Johnson var. Siz de kaküllere sahipseniz Johnson'ın bu salaş dalgalarını kullanabilirsiniz. Özellikle bir kumsal düğünü planlıyorsanız bundan daha uygun ve çabasız bir düğün saçı modeli düşünemiyoruz.
Jessica Hart'ın Örgü Topuzu
Düğün saçı olarak topuz, gün boyu dans edecek gelinlerin ilk tercihi oluyor. Peki topuz düğün saçınızı örgüyle süslemeye ne dersiniz?
Saçlarda Kelebek Etkisi
Düğün saçınızda aksesuarlar kullanımına açıksanız bu kelebekler sizi bir peri kızına dönüştürecek!
Fotoğraf: @allenthomaswood
Bella Hadid'in Disko Ruhunu Hissettiren Saçları
Özellikle temalı bir düğün planlıyorsanız Bella Hadid'in 70'lerin disko ruhunu yaşatan bu saçları tam size göre!
Meghan Markle'ın İmza Topuzu
Meghan Markle'ın imzası haline gelen bu topuz nikah saç modeli olarak düşünülebilir.
İri Dalgalarda Minimal Aksesuar
İri dalgalarınızı ortada bir araya getirip sade bir çiçek aksesuarıyla süsleyerek düğün saçınızı oluşturabilirsiniz.
Fotoğraf: @knotyouraveragebride
İki Yandan Toka Detayı
Ortadan ayırıp düz bir şekilde fönleyeceğiniz saçlarınızı iki taraftan taşlı tokalarla sabitleyerek zarif düğün saçınızı yaratabilirsiniz.
Carrie Underwood'un Krepeli Saçları
Başarılı şarkıcı Carrie Underwood'un ön kısmı krepe ile havalandırılmış saçları nikah saçınız için kusursuz bir seçim olacak.
Negin Mirsalehi'nin Parti Saçı
Moda ikonu Negin Mirsalehi'nin önlerden saç bırakılmış topuzu nişan saçınızın temelini oluşturacak ve tüm gözlerin üstünüzde olmasını sağlayacak!
Fotoğraf: @brittsully
Lindsey Vonn'un Yandan Örgüsü
Lindsey Vonn'un yandan tercih ettiği örgüsü duvağınızla kusursuz bir uyum yakalayacak.
Sophie Turner'ın Kakül Stili
Katlı saçları ve alnını saran kakülleriyle ünlü oyuncunun bu görünümü nikah saç modeliniz için sade bir alternatif olacak.
Fotoğraf: @cwoodhair
İç İçe Geçmiş Bohem Örgüler
İç içe geçmiş iki örgüden oluşan bu modeli dilerseniz düğün saç modeli olarak dilerseniz de nişan saçınızda tercih edebilirsiniz.
Fotoğraf: @amberfillerup
Örgüde İnci Detay
Düğününüz için yan örgü şeklinde yapacağınız topuzunuza en romantik aksesuarlar arasında bulunan inci bir toka eklemeye ne dersiniz.
Fotoğraf: @annette_updo_artist
Ashley Graham'ın Sade Görünümü
İlla ki iddialı bir model seçmelisiniz diye bir kural yok. Başkalarına kulak asmadan, nasıl görünmek istiyorsanız öyle olun. Ashley Graham gibi aksesuarsız bir şekilde dağınık bırakılan saçlar mı hayal ediyorsunuz? O halde düğün saç modelinizde bunu seçin. Mühim olan tek şey kendinizi iyi hissetmeniz.
Penelope Cruz'un Yarım Toplanmış Saçları
Düğün saçınızda perçemlerinizi yanlara doğru hareketlendirerek iri bukleler yapabilir ve yarım toplayabilirsiniz.
İlginç Aksesuarlar
Yapacağınız dağınık topuzu kocaman bir çengelli iğneyi andıran bu toka gibi karakteriktik tokalarla süsleyebilir, özgün bir gelin olabilirsiniz.
Fotoğraf: @chrisdylanhair
Saçlarda Kurdele Romantizmi
Düğün saçınızda kurdele kullanmamanız için hiçbir sebep yok. Dilediğiniz renkte isterseniz saten, isterseniz de kadife ince kurdeleyi iki taraftan birleştirdiğiniz saçlarınıza takabilirsiniz.
Fotoğraf: @victoria_ralphhair
Toni Garrn'ın Feminen At Kuyruğu
Manken Toni Garrn gibi feminen görünümünüzü tamamlayacak sıkı bir at kuyruğunu düğün saçınızda uygulayabilirsiniz.
İçe Doğru Kıvrılan Topuz
İçe doğru kıvrılan bu topuz modeli düğün saçınızda 50'lerin zarafetine vurgu yapacak.
Elle Fanning'in Örgü ve Çiçeği Birleştiren Saçları
Oyuncu Elle Fanning'in Cannes'da karşımıza çıkan bu saç modeli 2019'da pek çok geline ilham verecek.
Örgü İle Enerjik Topuz
Genç ve enerjik görünümünüzü düğün gününüze de taşıyın! Düğün saçınızda ön tarafta örgü kullanarak topuz yapabilirsiniz.
Nicole Kidman'ın Zarif Topuzu
Aşağıdan yapacağınız dağınık bir topuz ile hangi yaşta olursanız olur olgun ve zarif bir görünüm kazanabilirsiniz.
Helenistik Burgular
Helenistik bir görünümle düğün veya nikah saçınızı tamamlayabilirsiniz.
Jessica Chastain'in Kızıl Dalgaları
Kızıl saçlarıyla gönüllerde taht kuran oyuncu Jessica Chastain gibi siz de ilhamınızı denizin dalgalarından alabilirsiniz. Yandan ayıracağınız saçlarınıza hacimli ve dolgun dalgalar vermeniz yeterli.
Fotoğraf: @ryantrygstadhair
Prenses Topuz
Düğün için seçeceğiniz saç modelinizin sizi prensesler gibi hissettirmesini istiyorsanız daha iyi bir seçenek düşünemiyoruz.
Fotoğraf: @oksana_sergeeva_stilist
Rowan Blanchard'ın Pixie Saçları
Kısa saçlı gelinler için havalı ve modern bir öneri! Bu modeldeki ıslak ve katlı görünüm size en özel gününüzde ihtiyacınız olan enerjik ruhu katacak.
Fotoğraf: @lacyredway
Saçlarda Kraliyet Esintisi
Salaş bir şekilde toplayacağınız saçınıza adeta bir kraliyet kadını gibi taç eklemeye ne dersiniz?
Kısa Küt Saçlı Gelinlere Aksesuar Desteği
Bob kesim saçlara sahip olmak saçlarınızda aksesuar kullanamayacağınız anlamına gelmez! Düğün saçınızı tamamlamak için tek ihtiyacınız olan inci detaylı bir toka.
Lady Gaga'nın Dolgun Bukleleri
Lady Gaga'nın neredeyse maşası açılmamış gibi görünen bu yoğun buklelerini düğün saçınızda kullanabilirsiniz.
Araya Alberta Hargate'in Kalıcı Örgüleri
Oyuncu Araya Alberta Hargate'in kırmızı halıda tercih ettiği bu örgülü model, hareketli gelinlerin saçlarının bozulmasını engelleyecek.
Minik Örgü Topuz
Saçınızı aşağıdan örün ve dolayarak topuz haline getirin. Önlerinizden birkaç saç parçası çıkarın, saçlarınızın üstünü ise krepeleyin. İşte kusursuz düğün saçınız hazır!
Fotoğraf: @beyondtheponytail
Modern Parti Kızı
Taşlı birkaç tel toka kullanarak saçlarınızı süsleyebilirsiniz. Ondan sonra pistte bir yıldız gibi parıldamaya hazırsınız.
Fotoğraf: @justinemarjan
İncili Tel Tokalar
Altın sarısı tel tokalar alın ve en dipteki birleşim noktalarına inci boncuklar yapıştırın. Duvağınızın etrafını bu tokalarla süsleyin. Zarafet timsali bir görünüme kavuşacaksınız.
Jennifer Lawrence'ın Masal Prensesi Görünümü
Oyuncu Jennifer Lawrence'ın "Mother" filmi prömiyerindeki bu saçları unutulmazlar arasında! Düğün saçında çiçek kullanımı ise çok havalı!
Kristen Bell'in Balerin Topuzu
Küçük balerin topuzuna modern bir hareket katmanın yolu saçlarınızın önünden ve yanlardan tutamlar çıkarmaktan geçiyor. Özellikle sade bir nikah planlıyorsanız bu model tam size göre!
Çıtayı Yükselten Topuz
Saçlarınızın en üst ve en ön kısmını üç ince parçaya ayırın. Bunları balık sırtı şeklinde örün ve tepeden yüksek bir topuzla birleştirin! Nişan saç modeliniz hazır!
Duvakta Yüksek Topuz
Bir önceki modeli düğün saç modeli olarak uyarlamak içinse yapmanız gereken önlerden biraz daha belirgin saçlar çıkarmak ve duvak boyunuza göre topuz yüksekliğini ayarlamak.
Favori Gelin Saçı Aksesuarı
Son yılların favori gelin saçı aksesuarıyla yapacağınız modeller size bambaşka bir hava katacak.
Fotoğraf: @victoria_ralphhair
Salaş Tek Örgü
Kır ve kumsal düğün temaları için bu örgü vazgeçilmez!
Vanessa Hudgens'un Hacimli Düz Saçları
Sıradaki önerimiz özellikle kalın telli saçlar için. Zira kalın telli gür saçlarda bu model kusursuz bir şekilde kendisini gösterecek.
Fotoğraf: @vanessahudgens
Julianne Hough'un Zarif Lob Saçları
Lob kesim saçlarınız için aradığınız düğün saçı modeli kesinlikle bu! Zarif ve klasik. Herhangi bir risk barındırmıyor. Kusursuzluğunuzu garanti edebiliriz.
Fotoğraf: @chadwoodhair
Rachel McAdams'ın Fuşya Çiçek Detayı
Güzel oyuncu Rachel McAdams'în örgülerle bezenmiş saçlarına fuşya pembe çiçek kondurduğu bu görünüm belki de size düğün saçınız için ihtiyacınız olan ilhamı verecek.
Nicole Richie'nin Modern Topuz Dokunuşu
Nicole Richie'nin tercih ettiği bu topuz ile odak noktası takılarınız ve gelinliğiniz olacak.
Fotoğraf: @gregoryrussellhair
Cesur ve Modern Saçlar
Saçlarınızı ortadan ayırın ve tarzınıza en uygun tokaları iki tarafa da sıralayın. Bu görünümdeki altın zincir detaylı aksesuarların kullanım şekli ise ilham verici.
Fotoğraf: @blankitinerary
Tanrıça Etkisi
Apollon ve Daphne'nin aşk hikayesi biraz umutsuz sonlansa da bu sizin hikayeden esinlenmenize engel değil. Saçlarınıza yapraklar tutturabilirsiniz. Özellikle kır düğünü için oldukça uygun bir saç modeli olacak.
Elsa Hosk'un Örgü Tacı
Kendi saçınızı örerek oluşturacağınız bir taç düğün saçınız için yapabileceğiniz en kolay görünüm olmaya aday.
Yan Saç Aksesuarı
Saçınıza at kuyruğu yapın ve dilediğiniz tarafa saç aksesuarınızı takın.
Kırık Fönlü At Kuyruğu
Saçlarınıza at kuyruğu yapıp uçlarında kırık fön veya maşa ile dalgalar oluşturabilirsiniz.
Fotoğraf: @modebridalhairandmakeup
Jennifer Lawrence'ın Ensede Topuzu
Ensede yapacağınız düşük bir topuz aradığınız düğün saçı modeli olabilir.
Kalın ve gevşek bir şekilde öreceğiniz bir kısım saçın altından dökülen dalgalarınız hayatınızın en önemli günlerinden biri olan o günde ışıldamanızı sağlayacak.
Fotoğraf: @sittingprettyhalohair