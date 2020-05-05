2020 Gelin Saçı Modelleri: Taçlarla Süslü 60 Gelin Başı Modeli

Bembeyaz gelinliği giymenize çok az kaldı ama hala bir saç modelinde karar kılamadınız mı? Endişe etmeyin! İster cesur bir güzellik anlayışınız olsun isterseniz bohem, romantik ya da modern bir ruh. Kendinizi gelin saç modelleri konusunda hazır reçetelere bırakmak istiyorsanız, doğru noktadasınız. Düğün saçında zahmetsiz ve göz alıcı seçimlere yeşil ışık yakmayı planlıyorsanız, kırmızı halıdan ilham almak sizin için oldukça kolay olacak.

Topuz gelin saçları, dağınık gelin saçı modelleri veya açık gelin saç trendleri… Gelinliğinizin üzerine mükemmel uyacak gelin saçı modelini bulmanızı sağlayacak kapsamlı önerilerimiz için aşağıdaki galerimize göz atmaya başlayabilirsiniz.

İşte karşınızda 2020’nin en göz alıcı gelin saçı modelleri!

Çiçeklerle Taçlandırın

Gelin saçı modellerinin en göz alıcısı; Çiçekler

Bu klişe gibi görünen öneriyi, layıkıyla yerine getirmek pek kolay olmasa gerek. Fazla salaş görünmeden ideal gelin modellerinden birine bürünmek için bu kullanım şeklinden ilham alabilirsiniz. Çiçekler dağınık bir şekilde saçınıza yerleştirip, büyük güne kolay bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

Kraliyet Ruhu

Zarif bir taç ile mükemmeli yakalayan güzellik görünümü

2018 yılında evlenen Prenses Eugenie gibi gösterişli bir taçla güzellik görünümünüzü daha da parlatabilirsiniz. Ortadan ikiye ayrılan ve zahmetsizce toplanmış gibi görünen bu saç modeli için iddialı bir taç tam yerinde olacak.

Zarif Bir Büküm

Sade ve göz alıcı gelin saçı modellerinden

Şık ve modern bir görünüm peşinde olanların tercih edebileceği zariflikte. Yarım kafes şeklindeki tül şapka duvak ve ensedeki şık topuz büklümü, yalın ve göz alıcı stile kavuşmanızı sağlayacak.

Buketler ve Kurdeleler

gelin başı modelinden farklı bir alternatif denemek isteyenler için…

Tam da açık gelin saçı modelleri arayışında olanalr için biçilmiş kaftan. Saçlardaki çiçekler hiç bu kadar şık görünmemişti. Saçlarınızı sımsıkı toplamak yerine, açık bırakıp, dağınık demetleri zarif kurdelelerle tutturabilirsiniz.

Bahar Uyanışı

gelin başı modeli için ideal bir seçim

Çiçekler, gelin saçı modelleri 2020’nin en çok tercih edilenlerinden elbette. Bir çiçek tacıyla görünümünüzü tamamlamak isterseniz, Kirsten Dunst size ilham kaynağı olmaya hazır. Müzik festivaline gider gibi büyük çiçek taçlarından uzak durup, detayları olan işlemeli modelelre şans vermenizi tavsiye ederiz.

Zahmetsiz Ama Etkileyici

erdem ilkbahar / yaz 2017 defilesinden bu görünüm favorilerimizden

Tüm zamanların en sevdiğimiz romantik görünümlerinden biri de örgü saç modeli. Kasvetli ve kabarık bir etkiden ziyade, alçaktan toplanmış etkileyici bir topuz bu özel gününüz için biçilmiş kaftan. Bir peri masalının ortasında olduğunuzu hatırlamanın tam zamanı.

Şık Duruş

kısa gelin saç modellerinden denenmesi gereken bir model

Cara Delevigne’ın kısa saçı, her kırmızı halı görünümünde yeniden keşfetme arzusu bizim içimizde kısa saç arzusunu artırıyor. Gelin saç modellerinden, kısa saç tercih edeceklerin ya da saçı zaten kısa olanların radara alması gereken bir görünüm. İnce saten bir kurdele ile düğün sonrası partinize de rahatça geçiş sağlayabilirsiniz.

Sıkı Topuza Alternatif

Sıkı topuz hayali kuranlar için alternatif bir seçim

Lily Collins’in bu fütüristik saç modeli, sıkı topuza oldukça iyi bir alternatif. Toplama aşamasında metalik tokalar yerine çiçek detayları da tercih edebilirsiniz.

Retro Şıklığı

Dudak makyajının ve retro şıklığın başrolde olduğu bir görünüm

Gelin saç modelleri konusunda şüphede kaldığınızda, Emma Stone gibi bir görünüme kavuşabilirsiniz. Kırmızı halılardan ilham alın ve pastel pembe bir dudakla eşleştirilmiş bir zarif kabarıklığı deneyin.

Altın Kız

Açık gelin saçı modellerinden kendinizi en rahat hissettireceklerinizden

Elie Saab’ın Haute Couture Sonbahar / Kış 2015 podyumunda karşımıza çıkan bu görünüm, kendinizi rahat hissettirecek modellerden.

Tepede Örgü Topuz

İlle de topuz diyenler için tazeleyici görünümde bir model. Lupita Nyongo’nun örgülerle elde edilmiş bu topuzunun şıklığı gelin saç modelleri için oldukça ideal.

Her Zaman Klasik

Dantelin gücünü bastırmayacak bir saç modeli

Üstü dantel ve yüksek boyun çizgisine sahip bir gelinlik ile hem en klişe gibi görünen hem de en garantili saç modelini eşleştirmek çok doğru bir seçim.

Güçlü At Kuyruğu

Hafif bir makyajla eşleşmesi gereken bir görünüm

Sophie Turner’ın hacimli orta kısma sahip ve zarif dalgalarla toplanmış bu at kuyruğu romantik bir görünüm yakalamak isteyenler için oldukça ideal. Omuzları açıkta bırakan bir gelinlik giymeyi planlayanlara önerilir.

Doğal ve Stil Sahibi

Yaz düğünü için en ideal gelin saçı modellerinden

Rihanna’nın sabitlenmiş bu ince dalgaları, yüzü çerçevelerken, doğal ışıltısını ortaya koyuyor. Saçınızın arasına inci detaylara sahip tel tokalar takıp, gelin saçınızı daha vurgulayabilirsiniz.

Topuz ve Daha Fazlası

Kristal gücünü bu saç modelinde rahatça ortaya çıkarabilirsiniz.

Bu zahmetsiz hacimli balerin topuzu hayallerinizdeki gelin saçı olabilir mi? Gelin saç modelleri 2020 listesinde olmazsa olmazlardan diye düşünüyoruz. Lupita Nyong’o gibi hacimli topuzunuzu kristal detayları olan ince kurdele ile daha da şıklaştırabilirsiniz.

Klasik ve Yenilikçi

Asi ve modern bir güzellik görünümüne sahip

Hailey Bieber’ın vintage etkisi taşıyan bu görünümü, kristal detaylı yarım duvağıyla klasik duruşunu modern stile bırakmayı başarıyor. Kesinlikle sade ve göz alıcı.

Çabasız Şıklık

Safir toka bu saç modelinin imzası

Dağınık gelin saç modelleri başlığı altında zarif bir görünüm arıyorsanız Blake Lively, size esin kaynağı olmaya hazır. Saçının arkasında yer alan pembe safir kaplı çiçek ise, taç ve saç bandı konusunda alternatif arayanlar için birebir.

Dalgaların Gücü Adına

Gevşek bir şekilde tutturulan tel tokalar her zaman için işe yarar

Bir kır düğünü hazırlığı içerisinde olanlar için iri dalgalar her zaman kurtarıcı olmaya hazır. Elsa Hosk gibi sadece birkaç tel tokayla bile saç modelinizi parlatabilirsiniz.

Kesinlikle İhtişamlı

Gelin saçında gğçlğ detaylara yer vermek isteyenler burada mı?

“Bu, benim günüm” diyerek, ihtişamın ruhunu da taşımak istiyorsanız, Emilia Clarke’ın bu saç modeline ve aksesuarına ne dersiniz? MET Gala 2018 için bu görünümü tercih eden Clarke, gevşek bir şekilde toplanmış saçı ve gösterişli aksesuarıyla dikkat çekiyor.

Romantik ve Tutkulu

Gelin saçında Taçlara en iddialı alternatif; Saç Tokaları

Kuşkusuz ki MET Gala’nın güzellik görünümleri size gelin saç modelleri konusunda her daim esin kaynağı olmaya hazır. Kate Bosworth, bu seçimiyle alınabilecek en doğru örneklerden.

Rüya Gibi

Ünlü oyuncu Kate Bosworth, bu listede karşımıza sık sık çıkacak isimlerden. MET Gala’daki bu stilinin göz alıcı etkisini denemek için sabırsızlananlar?

İnci Dokunuşu

Sıkı bir topuz ve bol aksesuar

Paris Haute Couture Moda Haftası’nda, Givenchy Couture İlkbahar / Yaz 2019 podyumunda karşımıza çıkan bu çarpıcı görünüm, gücünü inci detaylarından alıyor.

Alışagelmişin Dışında

Çarpıcı bir gelinlik için en doğru duvak tercihi

Tıpkı Chanel’in bu sıra dışı gelini gibi, nakışlarla dolu bir gelinliği tamamlamak için tercih edebileceğiniz en doğru duvak.

Makyaj Ön Planda

Göz kamaştıran gelinler için

Valentino podyumundan ilhamla; bu çiçek kirpiklerini denemek için en doğru gün değil mi? Özellikle de yaz düğünü planlayan gelinler için tercih edilebilir bir görünüm.

Güneşe Merhaba

Gelin saç modelleri konusunda çiçeklerden vazgeçmek yok

Pastel tonlardaki pembe saçların çiçek taçlarla yakaladığı ideal bütünlük, eğlenceli bir parti düzenleyenler için oldukça cezbedici. Hailey Bieber, size ilham kaynağı olmak için karşınızda.

Duvak Etkisi

Kristal detaylı duvakların dayanılamaz etkisi

Diane Kruger’ın yüzünü kapatan bu duvak görünümlü aksesuarı, topuzla ideal bir eşleşme yakalamayı başarıyor. Romantik ve prenses gibi bir stil planlıyorsanız, bu duvar kesinlikle es geçilmemeli.

Çiçek Vurgusu

Fraklı renklerde yapılan bu çiçek detayına bayıldık

Vurgunun çiçek detaylarıyla sağlandığı bu gelin saç modeli, hem sonbahar hem de yaz düğünleri için oldukça uygun. Evan Rachel Wood‘un ensedeki örgü topuzu ve önden bırakılan dalgaları, sizin de romantik bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak.

Düz Fön Doğallığı

Detaylarda saklı bir gelin saçı modeli

Madeline Brewer’ın kızıl bakır saç düz fönlü saçları için tercih edilen yarım toplama ve krem rengi çiçekler, denemesi gereken gelin saçı modellerinin başında geliyor.

At Kuyruğu Zarifliği

nefes kesen bir gelin saçı saç ve makyajı

Poppy Delevingne, güzellik görünümleriyle her zaman örnek alınacak isimlerden elbette. Bu nefes kesen saç ve makyajıyla da radarımıza giriyor. At kuyruğu saçını hareketlendirmek için siyah aksesuarlarla boğumlar veren Delevingne, yaz ve kış gelinlerine hitap ediyor.

Renkli ve Romantik

Göz makyajıyla daha da bütünleşen bir gelin saçı modeli

“Hem çiçeklerden vazgeçmeyeyim hem de yenilikçi ve modern olsun.” Bu cümleyi kuranlar için Lucy Boynton’dan havalı bir model önerisi geliyor.

Aksesuarların Gücü Adına

Daha fazla ışıltıya ihtiyacı olanlar?

Vanessa Hong, instagram hesabından paylaştığı bu ışıltılı görünümüyle kesinlikle ilham kaynağı olarak listelere eklenmeyi hak ediyor.

Telaşsız Bir Seçim

kalın bir örgü ile yakalanan sade şıklık

Eğer düğün günü hiç telaşa girmek istemeyip, basit ve şık bir topuz arzu ediyorsanız, aradığınız hacimli örgü modeli tam karşınızda.

Renkli Taşlardan İlhamla

Çiçeklerden sıkılanlar için en doğru seçim

Saç Tasarımcısı Allen Thomas Wood bu zengin gösteren ve taşlarla süslenmiş saç modeliyle, farklılık arayanlara mükemmel bir öneri sunuyor.

Yalın ve Güçlü

Gelin saç modellerinin en garanti önerilerinden

Allison Williams, ince ve detaylarla süslü saç bantlarıyla radarımızda. Hafif makyajı ve sadeliğiyle göz kamaştırıyor.

Çabasız Şıklık

Saçınız dışında her şeyin ihtişamlı olduğu bir görünüm

Zahmetsiz bir düğün görünümü için doğal bir şekilde toplanmış saçınızı da tutacak gibi alnınızın ortasından altın renkli geçen bir bant, kesinlikle ışıldamanızı sağlayacak.

Zamansız ve Asil

Angelina JolIE’nin Zamansız şıklığı

Dağınık dalgalarla nasıl cezbedici görüneceğinin en iyi örneklerinden. Daha da güçlü bir görünüm için saç aksesuarlarından destek alabilirsiniz.

Çiçeklerden İnce Dalgalara

Sadece yan tarafta toplanmış çiçekler kattığı romantik etkiyi çok sevdik

Jennifer Lawrence, taze çiçeklerle tamamlanmış bu saç modeliyle romantizmi zirveye çıkarıyor.

Zarif Saç Bantlarından İlhamla

Sadeliğin yine göz kamaştırdığı bir saç modeli

Charlize Theron’un kabarık ve hacimli toplanmış topuzunu ince bir saç bandıyla taçlandırıyor. Rahat ve stil sahibi bir görünümün peşinden gitmek isteyenlere göre…

Rüzgar Gülü

Şık ve elegan bir topuz

Klasik bir topuzu, girdabın içinden geçirerek şık ve elegan bir görünüme kavuşturan Chanel Couture defilesinin bu görünümleri de göz önünde bulundurulmalı.

İddiasız ve Cezbedici

Detaylarda saklı bir gelin saçı

La Perla Sonbahar / Kış 2017 defilesinden ilhamla, bu gevşek tonlu dalgalar kalbimizi çalmayı başarıyor. Üç küçük aksesuarla gelin saçınızı daha da vurgulayabilirsiniz.

En çok aranan gelin saç modellerinden

Guy Laroche Sonbahar / Kış 2017 defilesinin güzellik görünümleri, sadeliği tercih eden gelinler için oldukça ideal. Yana taranmış ve kulak arkasında tutulan düz fönlü saç için iddialı aksesuar seçiminde bulunabilirsiniz.

Işıl Işıl

Çiçekler gelin saç modellerinin olmazsa olmazı

Bu sade modeli elde etmek sandığınızdan kolay. Geriye çevrilerek arkada toplanan dalgalı saçınıza takacağınız çiçek detaylar, bohem bir duruş yakalamanızı sağlayacak.

Hacimli ve Göz Alıcı

Küçük çiçek dalları için ideal bir saç modeli

Gelin saç modelleri 2020 için denenmesi gereken bir model tam karşınızda. Solange doğal dokusunu koruduğu saçına yerleştirdiği küçük çiçek dallarıyla çok zarif görünüyor.

Fransız Etkisi

Natalıe portman’ın zarif fransız topuzu

Tipik bir Fransız bükümüne sahip bu saç modeli, incelik ve çekiciliği ile tamamen kusursuzdur. Gelin saç modelleri arasında da son yılların en çok tercih edilenlerinden.

Romantik ve Çarpıcı

reese witherspoon ve göz kamaştıran kırmızı halı saç modelleri

Ense hizasında toplanan saçların, yarattığı cool ve tazeleyici etkinin biz de müdavimiyiz.Geniş bir saç tutamını geriye tarayarak toplayacağınız bu model elbette ki gelin saçı için tam isabet.

Çiçek Çocuk Ruhu

Hem sonbahar hem de ilkbahar / yaz ruhu için tercih edebileceğiniz bu çiçekler, etkileyici göründükleri kadar iç açıcı kokularıyla da büyüleyici bir etki oluşturmanızı sağlayacak.

Bohem Ruhun Peşinde

Jennifer Lawrence ve saç modeliyle yakaladığı dişi aslan etkisi

Bohem görünümlü bu gevşek dalgalar dişi aslan gibi hissetmenizi sağlayacak. Hayal kırıklığına uğratmayacak bu saç modeli, özellikle de rahat ve salaş bir organizasyon planlayan gelinler için çok ideal.

Çiçek Telaşı

Gelin saç modelleri 2020 listesinde hacimli öneriler arayanlara göre

Gelin saç modelinizde çiçek kullanmak için oldukça büyük heyecan duyuyorsanız, en doğru model tam karşınızda. Hem hacimli bir topuz hem de çiçek detaylarıyla, özel bir gün saçı olmayı kesinlikle hak ediyor.

Hollywood Cezbediciliği

Miley Cyrus’un Çarpıcı Hollywood stili

Hollywood ilhamlı bu saç dalgası, ışıltınızı daha da artıracak. Uzun sarı saçlarınız için tercih edeceğiniz bu nostaljik etki, çarpıcılığınızı daha da vurgulayacak.

Plaj Dalgaları

Deniz kenarı düğünü için pratik ve şık bir saç modeli

Hailee Steinfeld ve plaj dalgaları; yazlık bir bölgede, arkadaş arasında yapılacak o eğlenceli düğün için olmazsa olmaz modellerden.

Pembe Etkisi

Lily Collins’in tek ton ekseninde yakaladığı doğal ışıltı

Eğer gelinliğinizde de çiçek detayları varsa, aynı tonlarda çiçekleri saçınızda da kullanamya ne dersiniz? Daha kadınsı bir görünüm için de allık ve makyajınızı tatlı pembe gölgesinde tutabilirsiniz. Tıpkı Lily Collins gibi.

Yaz Işıltısı

Telaşsız ve iddialı bir saç modeli seçimi

Eğer düğününüz yazın, deniz tatili dönüşü gerçekleşecekse, bronz teninize uygun seçenekleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Kate Bosworth’un bu, görkemli altın göz farı makyajı size ilham kaynağı olabilir. Sıkıca toplanmış bu saç modeli ise aradığınız o tazeliği vermeye hazır.

Cesur Seçim

Bella Hadid çarpıcılığı

Bella Hadid’in tercih ettiği cesur kırmızı mat ruju, parti ruhuna uygun saç modeliyle mükemmel eşleşmeyi sağlıyor. Başını üstünde sıkıca toplanmış buklelerine hayran olmamak ne mümkün.

Farklı ve Yenilikçi

Hem cesur bir seçim hem de alışılagelmişin dışında bir tercih yapmak isterseniz turuncu tonlarındaki rujunuzu uzun ve kalın dalgalarla tamamlayabilirsiniz.

Tazeleyici ve Göz Alıcı

Elle Fannıng’ın yenilikçi saç örgüsü

Elle Fanning, bu yılki Cannes Film Festivali’ndeki güzellik görünümleriyle, herkesi kendine hayran bıraktı. Topladığı çiçekleri saçına takmış gibi doğal ve modern görünen Fanning, tercih ettiği ince taç örgüsüyle de her zaman için tercih edilebilecek bir seçim ortaya koyuyor.

Zamansız Saç Modellerine Geri Dönüş

Amanda Seyfried ve zamansız saç modeli

Bu klasik seçenekle, düğün gününüzün en çok konuşulacak ve göz alıcı ismi tabii ki bir tek siz olacaksınız. Dramatik bir göz makyajı yerine daha canlı tonlar tercih edip, enerjinizi biraz daha yükseltebilirsiniz.

Klasik Bir Gelin Başından Vazgeçmek İstemeyenlere

klasik bir gelin saç modeli arayanlar için biçilmiş kaftan

Altın Küre kırmızı halısı için Emily Blunt’ın tercih ettiği bu balerin topuzu, klasik bir gelin görüntüsü arayanlar için oldukça ideal bir seçim.

Zarif Saç Topuzunun Yaydığı Işıltı

İnanılmaz derece şık bir görünüm elde etmenizi sağlayan bu “yapılı” durmayan saç modeli, zarif stilinizi daha da pekiştirmeye aday.

Unutulmaz gün için akıllardan çıkmayacak güzellik görünümü

Laura Harrier, çarpıcı elbisesiyle uyuşan gök mavisi göz farı ve yüzü çerçeveleyen gevşek bukleleriyle kalp çalıyor. Siz de ondan ilham alıp, yalın bir stille farkınızı ortaya koyabilirsiniz.

Günün Zarif Yıldızı

Michelle Williams’ın oscar ışıltısı

Michelle Williams’ın Oscar kırmızı halısında tercih ettiği incecik gevşek yan topuzu ve yüzünü çerçeveleyen dalgalar, nefes kesici olmanız için yeterli.

Özel bir elbise üzerine bir saç modeli bakıyorsanız, abiye saç modellerine de göz atabilirsiniz.