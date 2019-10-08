Editör Deneyimi: Braun Silk Epil 9 Güzellik Seti

Seyahate çıkmadan önce bakım yapmak, güzellik rutinimin bir parçası. Bu rutine eklediğim Braun Silk Epil 9 güzellik seti ile kendimi baştan ayağa şımartmam mümkün. Beş farklı Facespa başlığı ve yedi farklı epilatör başlığı ile hem pratik hem de taşıması oldukça kolay.

İşimden dolayı sık sık seyahat etmem gerekebiliyor. Bu seyahatler çoğu zaman beklenmedik zamanlarda gerçekleştiği için hazırlanmak için kuaföre ya da bir cilt bakımı merkezine gitmeye vakit bulamayabiliyorum. Tam da bu koşuşturmaca esnasında Braun’un Silk Épil 9 Güzellik Seti

ile tanışma fırsatı yakaladım. Cilt bakımına özen gösteren biri olarak; haftada bir peeling yapmak ve her gün cildimi nemlendirmek oldukça önemsediğim bir durum. Üstelik bunları tek bir ürünle gerçekleştirebilmek de zamandan tasarruf etmemi sağlıyor.

Damla Suay Lü

Braun Silk Epil 9

Güzellik setinde yer alan FaceSPA; cilt üzerindeki gözenekleri temizleyerek, gece kullandığım ürünlerin mümkün olduğunca etkin çalışmasına yardımcı oluyor. Böylece cildim gece boyu yeniden tazelenmeye hazır hâle geliyor. Hassas bir cilde sahip olduğum için her ürünü kullanmam pek mümkün değil. Ekstra hassas fırçanın daha uzun, yoğun ve yumuşak kılları sayesinde cildime daha nazik bir bakım yapabiliyorum.

Peeling yerine kullandığım eksfoliasyon fırçası ile kurumuş ve ölü cilt kalıntılarından kurtulmam kolaylaşmış oluyor. Cildimi temizledikten sonra makyaj yapmak ya da krem uygulamak istersem güzellik süngerini kullanıyorum. Kapatıcı ve fondöteni kusursuz bir

şekilde cildime yedirebiliyorum. Doğal ve güzel bir görünüm yaratıyor.



Nazik, ancak etkili olan

derin eksfoliasyon fırçası,

benzersiz üçgen şekilli

yüksek performanslı

kıllar sunuyor.

Düzenli

kullanımda tüylerin cildin

altına sıkışmasını önlüyor.

Akşam ise yatmadan önce yüz temizleme fırçasını takarak makyajımı temizliyorum. Braun Silk Épil 9’da yer alan epilatör; ağdanın alamadığı en kısa tüyleri bile hassas bir biçimde kökünden alıyor. Cildimin ihtiyacı olduğu anda kullandığım masaj başlığı ile kan dolaşımını iyileştirebiliyorum.



Yüz Temizleme Fırçası; makyajı

temizleyerek, cildinizin doğal ışıltısını

nazikçe eski hâline getiriyor.



Böylece cildimin gözle görülür biçimde daha iyi hâle gelmesini sağlayabiliyorum. Tüm bunları yapıp hazır olduğum anda, küçük seyahat çantasına hepsini yerleştiriyor ve valiz hazırlığımı tamamlıyorum. Artık seyahate çıkarken hazırlanmak benim için çok daha kolay.