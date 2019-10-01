14 Ekim’deki dolunayla burçları yeni başlangıçlar bekliyor. Ayrıca 28 Ekim’deki Akrep yeniayı ile beraber de burçları ailevi konularda yenilikler bekliyor. İşte Astrolog Dinçer Güner’den Ekim 2019 astroloji yorumunuz…

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

14 Ekim Pazartesi günü Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayla beraber yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni anlaşmaların imzalanacağı bu süre zarfında kötü giden her şey için de nokta koyma zamanı… 28 Ekim’deki Akrep Yeni ayı ile beraber finansal kaynakları artırmak için yeni fikirler üretebilirsiniz.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

Bu ay gerçekleşecek dolunayla beraber işte ekstra mesai harcayacaksınız. Bu ay

günlük hayatınızda öngörülmeyen, angarya sayılabilecek konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Akrep yeniayı ile beraber ise beklenti ve taleplerinizi daha kolay dile getireceksiniz. İsteklerinize daha kolay ulaşacaksınız.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Bu ay özel hayatınız, çocuklarınız ve hobileriniz gibi konular gündeminizde olacak. Bekâr olanların karşısına flört edebilecekleri kişiler çıkabilir. Çocuk isteyen evli çiftler bu konuda aksiyon alabilir. Yaratıcı çalışmaları son derece destekleyen bu dönem içerisinde güzel sanatlar ile ilgili bir aktivite veya kursa başlayabilirsiniz.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

Koç dolunayı ile geleceğe yönelik hedefler, aile konuları, ev ve yerleşim yerinize dair her konu ana gündemleriniz olacak. Aileye dair çözülmemiş bazı tatsızlıklar varsa bunlar masaya yatırabilir. Ev alma konusunda adımlar atılabilir. 28 Ekim’deki Akrep yeniayı ile daha sosyal olacaksınız. Arkadaşlıklarınızda aktif bir dönemi tecrübe edeceksiniz.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

14 Ekim’de Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dönemde yaratıcı fikirler ve projeler üretebilirsiniz. Mesleki açıdan kendinizi geliştirecek kurslara katılmanız mümkün.

28 Ekim’de Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay ile farklı iş fırsatları karşınıza çıkacak. Kariyer anlamında ön plana çıkacaksınız.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

Bu ayki Koç dolunayıyla beraber iş yükünüz biraz artacak. Maddi konularda yeni kararlar alıp, daha titiz adımlar atacaksınız. Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay ile de yurt dışı temaları aktif hâle gelecek. Bu ay uzun mesafeli yolculuklar planlayabilir veya yeni eğitim programlarına

dâhil olabilirsiniz.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Burcunuzda gerçekleşecek dolunayla beraber hedef ve amaçlarınızı gözden geçirip buna göre adımlar atacaksınız. Bu süre zarfında alınan kararlar uzun soluklu ve kalıcı olabilir. Özel hayatınızda ise ipleri elinize alacak ve daha kontrollü davranacaksınız. Miras, nafaka, çalışmadan elde edilen paralar veya kredi gibi konularda bu ay şans sizden yana!

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

Bu ayki dolunayla beraber kendi kontrolünüz dışında gelişen bazı konulara efor sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Gizlilik içinde hareket edebilirsiniz. Bu süre zarfında arkanızdan çevrilen gizli saklı konular su yüzüne çıkabilir. Ayrıca Akrep yeniayı ile ikili ilişkiler ve ortaklık konularında sürpriz kararlar alacaksınız.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

Bu ayki dolunayla beraber kendinizi daha iyi ifade edip ihtiyaç duyduğunuz yardım ve desteği kolayca elde edebileceksiniz. Yeni arkadaşlıklar kurabilir, keyifli ve eğlenceli geçecek ortamlara girebilirsiniz. Akrep yeniayı ile günlük yaşam koşullarınızı ve konfor alanlarınızı iyileştirmek için farklı adımlar atabilirsiniz.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Kariyerinizde dengeleri sağlamlaştıracaksınız. Yöneticinizle ilişkiniz ön plana çıkabilir, çalışmalarınızla takdir görüp desteklenebilirsiniz. 28 Ekim’de Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay ile özel hayatınızda denge ve istikrar sağlanacak. Kendi önceliklerinize, ertelediğiniz hobi çalışmalarına başlamak için adımlar atacaksınız.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

14 Ekim’deki Koç dolunayıyla beraber ithalat, ihracat, satış, pazarlama ve uluslararası platformlarda atılan her adımda şans sizden yana. Deniz aşırı ülkelere seyahatlere çıkabilirsiniz. Ev almak, satmak, ev değiştirmek gibi konularda harekete geçebilir veya evle ilgili dekorasyon değişikliği için adım atabilirsiniz.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

Bu ay miras, kredi, borçlar veya başkalarına ait kazançlar gündeminizde olacak. Finansal destek konularında şanslı bir dönemdesiniz. Elde ettiğiniz maddi kazanımlar borç ödemesi, kredi kapama gibi konularla elinizden çıkabilir. Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay ile de akrabalarla olan ilişkiler ön planda olacak.