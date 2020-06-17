Emily Ratajkowski’nin Endüstriye Aykırı Olan Beslenme ve Egzersiz Rutini

Ünlü model Emily Ratajkowski’nin diyet ve zindeliğe yönelik beslenme yaklaşımı radarımızda.

Sosyal medyadaki bikinili karelerinin referansımız olduğu düşünülünce, karnının nasıl bu kadar düz olduğunu da merak etmemek pek mümkün değil gibi.

Onun gibi sıkı bir fiziğin, spor salonunda sayısız saat geçirmek ve çok disiplinli bir diyet gerektireceğini düşünmek ise ilk akla gelenlerden elbette.

Modelin yukarıdaki gerçeklere pek uymadığını belirtelim.

Yoğun bir yürüyüş programı ve biraz da zindelik verici diyetler tercih eden Ratajkowski, yaşam tarzı açısından kendi kendine bakım yaklaşımını benimsiyor gibi gözüküyor. Sahip olduğu şanslı genleri de es geçmemek lazım.

Ratajkowski’nin güne sert bir kahve ve Kouign-amann (hamur işi bir tatlı) ile başladığına inanmak çok zor.

Öğle Yemeği +

Emily Ratajkowski, kahvaltıya göre öğle yemeğini oldukça hafif tutmaya çalışmakta. Öğle yemeğinde genellikle bir salata veya sandviç tercih eden modelin pastaya bayıldığını da tekrar hatırlatalım. Ratajkowski aynı zamanda yemeklerin yanında meyve suyu eşleşmelerini de çok seviyor. Zerdeçal ve pancar sularına bayılmakta.

Benim için yediğim şey hakkında iyi hissetmek çok önemli.

Akşam Yemeği +

Gününün büyük bölümünü ev dışında geçiren model, akşam yemeği için nadiren evde kalmayı tercih edenlerden.

Akşam yemeği sosyal olmak ve insanlarla iletişimde olmak için ayırdığım zamanımdır.

Akşamları daha hafif bir yemek seçmeyi tercih ediyor. Akşam yemekleri için biraz daha sağlıklı olmaya çalıştığını belirtiyor.

Ratajkowski, nadir de olsa, akşam yemeği için evde yemek yapmayı da çok seviyor. Proteine özel bir aşkı olan modelin menüsü ise genellikle et ağırlıklı bir yemek menüsüne sahip oluyor.

Ben bir etoburum. Et yemeyi gerçekten çok seviyorum. Demir istemiyorum.

“Yemek yapmanın en önemli avantajı ise vücuduma giren şeylerin (tuz, şeker, yağ) benim kontrolümde olması, diyen modele katılmamak ne mümkün.

Beslenme konusunda dengeye inanan modelin egzersiz sırları ise şöyle;

Ratajkowski, yoğun bir egzersiz programı yerine, daha yavaş bir tempo tercih ediyor.

Büyük bir sporcu olmadığını dile getiren ünlü model, dışarıda olmaktan ve yoga yapmaktan gerçekten çok hoşlandığını belirtiyor. Bu yüzden yürüyüş yapmayı ve yoga stüdyosunda vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirtiyor.

Aynı zamanda geleneksel egzersize olan talihsizliğini şöyle özetliyor;