En Eğlenceli Görüntülü Konuşma Uygulamaları

Görüntülü konuşma uygulamaları, dünyanın koronavirüs pandemisi ile baş etmeye çalıştığı şu günlerde teknolojinin en büyük yararı oldu. Bu uygulamalar sayesinde uzak kaldığımız sevdiklerimizle iletişimde kalabiliyoruz.

FaceTime ve Zoom en sık kullanılan görüntülü konuşma uygulamaları. Peki daha da eğlenebileceğiniz alternatifleriniz olduğunu söylesek? Hem iOs hem de Android için kullanılabilecek bu görüntülü konuşma uygulamalarını mutlaka denemelisiniz.

Sizi sevdiklerinizle en eğlenceli şekilde buluşturacak görüntülü konuşma uygulamaları:

Airtime

Airtime ile dört beş kişilik arkadaş gruplarınızı görüntülü konuşmalarda buluşturabilirsiniz. Uygulamanın en keyifli yanı ise içerisindeki film arşivinden arkadaşlarınızla aynı anda film izleyebilecek olmanız. Ayrıca uygulamayı YouTube ve Spotify’a entegre ederek komik kedi videoları izleyebilir, hareketli şarkılar açarak kendi partinizi düzenleyebilirsiniz.

AİRTİME İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞURKEN FİLM İZLEMEK MÜMKÜN.

Houseparty

Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda kullanılabilen uygulamada sekiz kişiye kadar konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama içinde satışa sunulan parti oyunlarıyla eğlencenizi katlayabilirsiniz.

Houseparty uygulamasıyla oyun keyfi

Squad

Dokuz kişiye kadar görüntülü konuşma imkanı sağlayan Squad, birbirinizin telefon ekranına da göz atmanıza imkan tanıyor. Aynı anda Instagram ve TikTok’a girebilir, film izleyebilir, online alışveriş yaparken sohbetin tadını çıkarabilirsiniz.

en iyi görüntülü konuşma uygulamaları

Bunch

Son önerimiz tam anlamıyla oyun severler için. Bu uygulamada kullanıcılar uygulamanın kendi oyunlarının yanı sıra Fortnite ve Minecraft gibi klasikleri oynayabilir. Sekiz kişiye kadar bir araya gelebileceğiniz Bunch, oyun gecelerinizi izolasyon nedeniyle iptal etmemenizi sağlayacak!

Oyun oynamak için görüntülü konuşma uygulamaları

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