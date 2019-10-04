En Etkileyici 5 Kadın Parfümü

Parfümlerin gücü adına. Bu kokular genel olarak iki şeyden en az birine sahip. Vanilya.

Vanilya, çünkü beynimizin ödül kısmını aydınlatan bir uyarıcı. Mutluluk ve enerji verir. İşte karşınızda cinsel uyarı etkisine sahip afrodizyak etkili parfümlerden en çok tercih edilenler.

#1 Chanel Coco Mademoiselle

Ardında iz bırakmayı seven kadınlar için

En etkileyici kadın parfümleri listemizin ilk sırasında yer alan Chanel Coco Mademoiselle, cesur ve özgür kadının parfümü olarak nitelendirilmekte. Şaşırtıcı tazeliğiyle oryantal dokulara sahip feminen bir parfüm.

Şehvetli ve ruhu olan bu koku,  taze ve canlı turunçgil dokusuyla duyuları derhal harekete geçirir. Yasemin ve gülün şeffaf uyumunu ortaya çıkarır ve ardınızda iz bırakmanızı sağlar.

#2 Yves Saint Laurent Black Opium

Afrodizyak etkili kadın parfümleri listesi

Gündüz kokusu var, gece kokusu var ve bir de bu koku var. O vanilya notasıyla bağımlılık etkisine kapılmak mümkün. Vanilya ve amberin hakimiyetinde adeta bir aşk öpücüğü etkisi.

Lüksün sembolü, büyülü ve zarif bir koku. Beyaz çiçeğin soft etkisini üzerinizde taşıyın ve dikkat çekici yanınızı ortaya koyun.

#3 Dolce&Gabbana The One

Afrodizyak etkili kadın parfümleri 2019 güncel liste

Tarihsel olarak erkek iktidarsızlığına yardımcı olarak kullanılan vanilya kesinlikle bazı afrodizyak etkilere sahip. Rahatlatma etkisi sayesinde vanilya pek çok kişinin favori kokularından biri olmaya devam ediyor.

#4  Victor & Rolf Flowerbomb

Afrodizyak etkili kadın parfümleri

Yasemin ve indolik kokusundan dolayı cinsel dürtüyü etkilemek ve artırmak için bu kokuyu hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bir çiçek duyuları patlaması yaşayın ve olağanüstü bir iz bırakmanın hissini yaşayın.

#5 Dior Diorissimo

En etkileyici kadın parfümleri listesinin olmazsa olmazlarından

Baskın bir yasemin çiçeği, daha zengin, daha derin ve daha yoğun… Bu hafif ve narin kokunun, erkeklerde % 11 oranında uyarılma olduğu bildirilmekte.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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