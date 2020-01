En Hızlı Sonuç Alabileceğiniz 10 Göz Kremi

Yüzümüzde hassas olduğu kadar onarımı en zor alanlardan biri göz altları. Göz altındaki derinin çok hassas olması nedeniyle; göz kremi seçerken içeriğinin doğru olmasına dikkat etmek zorundayız. Ancak yüzün en dikkat çeken bölgesi yine gözler olduğundan hızlı sonuç almak istememiz de normal.

Çoğu zaman kullandığınız göz kremlerinin işe yaramadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu durum, ürünün formülü ya da sorununuza uygun göz kremini seçememenizden kaynaklı olabilir.

2020’de artık göz altı morluklarından, şişliklere; ince çizgilerden kaz ayağı görünümüne; göz çevresine dair sorunlarınızla vedalaşmaya hazırsanız bu liste tam size göre!

İşte 2020’de en hızlı sonuç alabileceğiniz göz çevresi kremleri…

L’Oréal Paris Age Perfect Hydra-Nutrition Honey Eye Gel

KURU GÖZ ALTLARI İÇİN GÖZ JELİ

Eğer göz altlarınız çatlamaya yakın kuruluktaysa; bu serinletici göz altı jeli anında etki edecek. Fütüristik bilye tasarımı; manuka balı ve doğal yağlar içeren formülü ve kuruluğa anında etki edip göz altı şişkinliklerini yok etmesiyle; 2020 göz çevresi ürünleri önerilerinde tepe sıralarda yer alıyor.

Lina Hanson Organic Global Treasures Eye/Neck + Treatment Balm

göz çevresi balmı

Bu göz altı balmını sadece göz çevresinde değil; boyun çevresi, ayak, bacak, kol ve ellerinizde de kullanabilirsiniz. Yumuşatıcı etkisiyle banyodan sonra ve uykudan önce kullanmak fazlasıyla etkili olacaktır.

Clinique All About Eyes Serum for All Skin Types

bilyeli göz altı kremi

Göz altlarınızda aydınlık bir etkiye ihtiyacınız varsa, bu ürünü denemeniz gerek! Kullandıktan sonra İyi bir uyku çekmiş gibi görüneceğiniz bu ürün; çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz bir boyutta aynı zamanda!

Belif Moisturizing Eye Bomb

yoğun yapıda göz altı kremi

Tonlarca krem denediniz ama aradığınızı hala bulamadınız mı? 2020 göz altı kremi tavsiyelerimizin en etkili parçasıyla tanışma zamanı gelmiş demektir o halde. Yoğun nemlendirici etkisiyle yaratacağı yumuşak etkiye bayılacaksınız.

Burt’s Bees Skin Nourishment Eye Cream

hızlı etki eden göz altı kremi

Sabah rutininizin vazgeçilmesi olacak olan bu göz altı kremi; antioksidan ve vitaminler açısından bir hayli zengin olan formülüyle ince çizgilere elveda demenizi sağlayacak. Buzdolabında tutun; böylece sabahları göz altı şişliğinizi de minimuma indirebilirsiniz.

IT Cosmetics Confidence in an Eye Cream

2020’de denemeniz gereken göz altı kremleri

Bu süper hafif yapıdaki üründe; kullanımdan sonra farkı hemen farkedeceksiniz. Her sabah daha aydınlık göz altlarına merhaba deyin!

The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG

uygun fiyatlı göz altı kremleri

2020 göz çevresi kremi tavsiyelerinde kesinlikle yıldız ürünlerden biri. Kafein ve yeşil çay içeren formülüyle koyu halkalarınızı ve şişliğinizi minimuma indirecek. Uygun fiyatı da cabası.

Volition Beauty Helix AM/PM Eye Gel

hafif yapıdaki göz altı kremleri

Eğer göz altlarınızda ağır formüller denemek istemiyorsanız; kolajen, elastin ve glikolik asit içeren bu ürüne şans vermelisiniz. İnce çizgilerde yarattığı mucizeye inanamayacaksınız.

La Prairie Platinum Rare Cellular Eye Cream

kaz ayakları için etkili göz kremleri

Uzun geceler boyu izlenen Netflix dizilerinin etkilerini göz altlarınızda görmeye başladıysanız bu göz çevresi kremi tam size göre! İçeriğindeki nemlendiriler ve peptitler sayesinde göz altınızı toparlarken cildinizi de sıkılaştıracak. Göz altlarınız için spanx gibi düşünün.

Sunday Riley Auto Correct Brightening and Depuffing Eye Contour Cream

etkili göz altı kremleri

Göz altı şişkinlikleri, koyu halkalar ve diğer pek çok göz çevresi sorunu… Bu göz çevresi ürünü; beş dakikada tüm sorunlarınızı kontrol altına alacak.