Kendiniz İçin En Uygun Besin Takviyesini Bulun

Cildinizde parlak bir görünüme ve ışıldayan saçlara sahip olmak ister misiniz? Kışa girerken yorgun hissetmekten de sıkıldıysanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Daha iyi hissetmek için hemen alabileceğiniz besin takviyelerini sizin için derledik.

Besin Takviyelerinin popülaritesi giderek artıyor. Bugünlerde aklınıza gelebilecek her türlü cilt, saç ve vücut problemine karşın bir hap ya da toz takviye bulmak mümkün. Cilt, içeride olan durumların bir yansımasıdır. Modern Batı mutfağında, çok fazla işlenmiş gıdalar bulunuyor. Tuz, yağ ve katkı maddeleri açısından çok zengin. Vücudumuzun ihtiyacı olan bitkisel besinler ve proteinler açısından yetersiz.

Zayıf toprağın her yıl üst üste kullanıldığı mono-kültürel tarımcılık sebebiyle, taze yemekler bile 20 yıl önce oldukları kadar besinsel açıdan zengin değil. Sağlıklı, dengeli bir diyet; uyku ve egzersizde olduğu gibi istediğiniz ışıltıyı elde etmek uzun sürebilir. Fakat eğer biraz desteğe ihtiyacınız varsa, besin takviyeleri rehberimize göz atabilirsiniz.

Besin Takviyesi Önerileri +

#1 Voonka Beauty Multi Collagen Powder

Voonka Beauty Multi Collagen Powder

Cildin temel yapı taşlarından biri olan kolajen, vücut bağ dokusunu güçlendiriyor. Vücudumuzun bütünlüğünü koruyor. Cilde esneklik ve sıkılık kazandırıyor. Hatta eklem, tendon ve organları bir arada tutuyor. Yaşlanmayla birlikte sentezi azalan ve yapısı bozulan kolajene takviyede bulunmak gerekebiliyor. Voonka Multi Collagen Powder içinde bulunan Tip 1 kolajen, tüm kolajen çeşitleri arasında insan vücudunda en fazla miktarda bulunanı. Tip 1 kolajen cilde gerginlik ve elastikiyete veriyor. Ayrıca kemikleri destekliyor ve dokuları bir arada tutuyor. Tip 2 kolajen ise bağ dokularda kıkırdak yapımına katkıda bulunarak, eklem sağlığına destek oluyor.

#2 Zade Vital D Vitamini Kapsülü

Zade Vital D Vitamini Kapsülü

Hem yetişkin hem de çocuk sağlığı için gerekli bir vitamin olan D vitamini, kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına; normal kan kalsiyum düzeyine, kemiklerin, kas fonksiyonunun ve dişlerin korunmasına yardımcı oluyor. Hücre bölünmesinde görevi olan D vitamini, çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için gerekli. Zade Vital D3 Vitamini pratik ve kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Glüten, trans yağı, BHA ve BHT içermeyen ürün gün içindeki öğünlere kolayca eklenebiliyor. Yumuşak kapsül formundaki özel ürünü ister salatanıza, isterseniz ekmeğinizin üzerine dökerek rahatlıkla tüketebilirsiniz.

#3 Solgar Advanced Multi-Billion Dophilus

Solgar Advanced Multi-Billion Dophilus

Sağlıklı bağırsak florasının korunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış gıda takviyesidir. Özellikle antibiyotik kullanımına bağlı olarak mide ve sindirim organlarında bulunan faydalı bakteriler yaşayamaz. Bu durumda dışarıdan alınarak sindirim sistemi desteklenmiş olur. Bu ürünü kullanmadan önce, kullandığınız tüm reçeteli ve reçetesiz ürünler hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi vermenizi tavsiye ediyoruz.

#4 Imutor Kompleks

Imutor Kompleks

İçeriğindeki çinko ve C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor. C vitamini, bilindiği gibi yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına yardımcı oluyor.

#5 Supradyn Energy Focus

Supradyn Energy Focus

İçeriğinde yer alan ginseng, B vitaminleri ve polifenol ile geliştirilmiş formülü sayesinde stresli geçen yoğun iş temposuna mineral desteği sağlıyor. Çalışma dönemlerinize özel multivitamin desteği ile enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunuyor.

#6 New Life B12 PLUS Methyl Vitamin

New Life B12 PLUS Methyl Vitamin

Tek tabletle metilkobalamin formda B12 vitamini, folik asit ve biotin ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor. Glüten içermiyor. Herhangi bir hayvansal katkı içermediği için vejetaryen kullanıma uygun. B12 vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunuyor.

En İyi Besin Takviyesini Bulun +

doğru besin takviyesi nasıl bulunur?

Etiketleri Her Zaman Okuyun

Öncelikle, kullanım kılavuzunda yazılanları takip edin. Besinlerin tamamen emilebilmesi; genelde yağda veya suda çözünebilirliğine bağlıdır. E ve D vitaminleri gibi yağda çözünebilen besinler, aynı şekilde emildikleri için sağlıklı yağlar açısından zengin bir öğünle (yağlı balık, avokado veya kabuklu yemişler gibi) tüketilmesi gerekiyor. C vitamini ve folik asit gibi suda çözülen besinler vücut tarafından emilse dahi vücutta depolanmaz. Her türlü fazlalık, idrar yoluyla atılır. Bu yüzden günlük takviyeye ihtiyaç duyarız. Besin takviyeleri hiçbir zaman çeşitli bir besinin yerini tutmaz. Yalnızca sağlık problemleriyle savaşmanıza destek olur.

Cildin Alt Yapısını Güçlendirin

Cildinizi, size destek olacak bu gıda takviyeleriyle güçlendirebilirsiniz.

Hyalüronik Asit: Suyu hapseden bir moleküldür. Cildin vücuttaki hyalüronik asidin yüzde 50’sini tuttuğunu göz önünde bulundurursak, cilt dokularında nemi tutmak hayati önem taşıyor.

Peptan: Yaş ilerledikçe kolajen üretimi yavaşlar. Neyse ki, peptan molekülleri kolajenin biyolojik olarak bulunabilen bir şekli. Peptanın yüzde doksanı küçük peptitler hâlinde sindirilir. Yani, kana karıştığında bu peptitler hücreler için duvar örme görevi görüyor. Bu da kırışıklıkların oluşumunu azaltan ve cilde esneklik sağlayan yeni liflerin üretimini destekliyor.

C Vitamini: Bu kuvvetli antioksidan, hücrelerdeki elastan ve kolajen üretimini artırarak esnek bir cilt için kilit rol oynuyor. C vitamini takviyelerinde kapsül formda olmalarına dikkat edin. Üzerindeki tabaka sayesinde kana karışıp emilenene kadar besinleri güçlü mide asitlerinden koruyor.

Sağlıklı Saçlar İçin

Yeni yapılan bir ankete göre, kadınların yüzde 41’i saç kaybı yaşıyor. Geri kalan yüzde 59’u ise genel saç sağlığından memnun değil. A vitamini ve çinko açısından zengin takviyeler, cilt kanallarının yağ üretimini artırıyor. Kafa derisini nemlendirerek saç uzamasını destekliyor. Saç dökülmesine neden olan ve oksidatif stresi azaltan bir antioksidan olan E vitamini de sizin için iyi bir seçenek olabilir.

Dengeyi Yeniden Yakalayın

Kendinizi stresli ve bitkin mi hissediyorsunuz? Öncelikle D vitaminini deneyin. Güçlü kemikler için kalsiyum emilimini artırıyor ve enerji üretmeleri için hücreleri besliyor. Morsalkım ise ayurvedik tıbbında kullanılan bir bitki. Hormonlarınızı ve bağışıklık hücrelerinizi dengelemek için vücudunuza adapte oluyor. Son olarak, probiyotikleri unutmayın. Bu mikroorganizmalar bağırsaktaki iyi ve kötü bakterileri dengeleyerek bağırsak sağlığını destekliyor. Spesifik probiyotik türleri bağırsağın duvar fonksiyonunu desteklerken, bazıları da metabolizmanızın sağlığı için kritik önem taşır.

Gıda takviyelerini doktorunuza danışmadan kullanmanızı tavsiye ederiz.