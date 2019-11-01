Kahveye İhtiyaç Duymadan Enerjinizi Yükseltmenin 6 Yolu

Yorgunluğa eğilimli vücutları ayağa kaldırmanın tek yolu espresso’dan geçmiyor elbette. Dr. Libby Weaver’ın bilgilerinden de ilhamla, normale göre daha fazla enerjiye sahibi olmak için kesinliği ispatlanmış beş ipucunu aşağıda bulabilirsiniz.

Enerjinizi Yükseltmenin Yolları

Giderek yoğun olan yaşamlarımızla birçok insan kendilerini yorgun ve bitkin hissetmekte. Ancak, yaşadığınız yorgunluk yaşam tarzınızla ilişkiliyse, enerji seviyenizi artırmak için yapabileceğiniz birçok şey olduğunu unutmayın. Bu yazı, yaşam tarzınızı değiştirmenin ve enerji seviyenizi doğal olarak artırmanın yollarını inceliyor. Doğal enerji seviyenizi yükseltmek için yapabileceğiniz basit şeylere göz atmaya hazır mısınız?

#1 Daha Fazla Yeşil Sebze Tercih Edin

Yeşil sebzeleri, özellikle yeşil yaprakları olanları yemek, güneş ışığını yemek gibidir. Yeşil sebzeler iyi bir antioksidan kaynağı ve verimli içsel enerji üretimi için ihtiyaç duyulan bir dizi farklı vitamin ve mineral içermekte.

Vücudun hücrelerine ve dokularına büyük oksijen iletimi aynı zamanda büyük enerji için çok önemlidir.

#2 Yeşil Çay İçin

Yeşil çay, harika bir canlandırıcı içecek. Enerji seviyelerini artıran ama aynı zamanda bizi sakinleştirmeye yardımcı olan amino asit içermekte. Antioksidanlarla dolu olan yeşil çay, kahve için de harika bir alternatif oluşturmakta.

6 adımda vücut enerjinizi yükseltin

#3 Demir Seviyelerinizi Kontrol Edin

Demir eksikliği, özellikle çocuk doğurma çağındaki kadınlar arasında, dünyadaki en yaygın yetersizliklerinden. Sağlıklı kırmızı kan hücreleri olmadan, vücudunuz yeterli oksijen alamaz; vücutta yeterli oksijenin bulunmaması sonucu ise hissedilen sürekli yorgunluktur. Demirinizi kontrol ettirmenizde fayda var.

#4 Algılarınızı Keşfedin

Algılarınızın ruh halinizi ve enerji durumunuzu nasıl etkilediğinin bilincinde olun. Canlı ve enerjik hissetmenizi sağlayan şeylerin bir listesini yapın ve enerjinizi hangi saflıklara dönüştürdüğünüzü yazın, bunlara “enerji vampirleri” de diyebilirsiniz.

Enerji vampirlerinizi aynı anda azaltırken bir yandan da enerjik hissetmenizi sağlayan şeylerin daha fazlasını yapmak için de aktif olarak çalışın.

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#5 Açık Sekmeleri Kapatın

“Açık sekmeler”den kast edilen şey; kapatma üzerinde çalışın yani bunlar çözülmemiş görevler, e-postalar veya işler olabilir.

Her gün pek çok sekmeyle dolaşıyormuşuz gibi değil mi? Listeleyin ve yapılacak görevlere zaman ayırın.

#6 Bütün Resme Bakın

Her gün nasıl göründüğünüzü, nasıl yediğinizi, nasıl içtiğinizi, hareket ettiğinizi, düşüneceğinizi, nefes aldığınızı, inandığınızı ve algıladığınızı kendinize hatırlatın.

Enerjili hissetmemize izin veren içimizdeki koşulları yaratmak bizim elimizde.