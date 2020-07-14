Göz Altı Kapatıcısı Nasıl Seçilir? Ürün Önerileriyle

Fondöten, cildinizdeki kusurları kapatıp renk eşitleme görevi görse de bazı ciltler için bu yeterli olmuyor. Eğer ki yüzünüzde sizi rahatsız eden renk eşitsizliği, sivilce veya koyu göz halkalarınız varsa göz altı kapatıcısı makyaj rutininiz için önemli bir hale geliyor. Yapmanız gereken şey ise, cildinizin tonuna ve problemine uygun bir ürün kullanmak.

Öte yandan, zayıf formüle edilmiş veya uygunsuz şekilde uygulanmış bir göz altı kapatıcısı sorunlu alanlara dikkat çekebilir, lekelerin daha belirgin görünmesini sağlayabilir ve özellikle göz altı altındaki koyu alanlarda beyaz bir döküm oluşturabilir. En iyi kapatıcıyı seçmeden önce de aşağıdaki önerilerimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Too Cool For School Dinoplatz Cinema City CC Concealer

Laura Mercier High Coverage Concealer

Clé de Peau Beauté Concealer

Bobbi Brown Creamy Concealer

Chantecaille Total Concealer

Ne tür bir göz altı kapatıcısı kullanmalısınız?

Eğer cildiniz kuruysa, mat bitişli sıvı kapatıcı kullanmayınız, çünkü yüzeyin kuruluğunu belli edecektir.

Büyük gözenekleriniz ve yağlı cildiniz varsa, gözeneklerinizin daha büyük görünmesine neden olabileceği için krem veya çubuk kapatıcılardan kaçınmak isteyebilirsiniz. Bunun yerine sıvı bir kapatıcı sizin için daha uygundur.

Küçük cilt renk atmaları üzerinde daha eşit bir sonuç elde etmek için, hafif-orta kapsamda bir kapatıcı işe yarayacaktır.

Göz çevresindeki açık beyaz bir daireyi önlemek için, doğal cilt tonunuzdan bir veya iki tondan daha açık olmayan bir kapatıcı rengi seçtiğinizden emin olun.

emıly blunt, favori kapatıcısı olarak dıor forever’ı gösteriyor

Göz Altı Kapatıcısı Nasıl Sürülür?

Herhangi bir kapatıcı uygulamadan önce, yüzünüzü yumuşak bir yüz temizleyici ile yıkayın ve nemlendirici uygulayın. Eski maskaradan kalan gözünüzün altındaki herhangi bir karanlıktan kurtulmak için bir pamuk yardımıyla makyajınızı temizlemelisiniz. Böylelikle göz altı kapatıcısının etkilerini daha iyi görebilirsiniz. Güzelce temizlenip ölü derilerinden arındırılmış ve nemlendirilmiş bir tenin üzerinde aynı fondöteniniz, allığınız ve pudranız gibi concealer’ınızın da ömrü uzuyor, kalıcılığı ve teni tutuşu artıyor.

Göz altınızı elinizle veya bir fırça yardımıyla kapatabilirsiniz. Fırça daha hijyenik olduğu için fırça kullanımı daha doğru olacaktır. Kapatıcıyı gözlerinizin çevresine uygularken asla sert bir şekilde sürülmemelisiniz, çünkü buradaki cilt çok kolay zarar görebilir.

Gözlerinizdeki halkalar derinleşmişse, kapatıcıyı burnunuzun iç kısmına da sürmelisiniz. Bu alan genellikle ihmal edildiği için sizin hala uykulu ve yorgun görünmenize neden olur.

göz altı kapatıcısı için selena gomez’in tercihi ise; Nars Soft Matte Complete Concealer

Cilt Tiplerine Göre Göz Altı Kapatıcısı Çeşitleri

Güneş ve yaş dolayısıyla oluşan lekeleri, sivilce izlerini kapatmak ya da koyu renginden şikayetçi olduğunuz göz altlarınız için geliştirilen concealer yani kapatıcılar makyaj ritüelimizin vazgeçilmez parçalarından.

Yaz ve kış için iki ayrı rengini makyaj çekmecemizde bulundurduğumuzu itiraf etmekte de fayda var. Cilt tonunun güneşin etkisiyle büyük değişimlere uğradığı düşünülürse size de aynısını yapmanızı tavsiye ediyoruz. En iyi kapatıcıyı bulmak için adım adım ilerliyoruz.

Sıvı Kapatıcı

Normal, karma, yağlı ve hassas ciltler için sıvı bir kapatıcı en doğru seçimdir. Çok yönlü bir kapatıcıdır ve çok kuru hariç tüm cilt tipleri için uygundur. Bu tip bir göz altı kapatıcısını uygulamak da kolaydır. Sıvı kapatıcı sivilceleri örtmek için tercih edilir, çünkü kremsi bir kapatıcının gözenekleri tıkama riski diğerlerine göre daha azdır.

Kırışık alanlarda da kullanılması en uygun olanıdır, çünkü ince dokusu gün boyunca kırışmayı en aza indirger.

Çubuk Kapatıcı

Normal, kuru ve hassas ciltler için kullanılması uygundur. Çubuk kapatıcı, yarı katı bir yapıya, çoğunlukla zengin pigmente ve kalın, kremsi bir yapıya sahiptir. Ürünü, keskin bir hareketle temiz bir parmakla veya küçük bir kapatıcı fırça ile karıştırıp kullanabilirsiniz. Bu kapatıcıların çubuk şeklinde kalmasını sağlayan bileşenlerin gözenekleri tıkanma riski yüksek olduğu için ve yağlı veya karma cilde sahip olanlar için ideal bir ürün değildir.

Krem Kapatıcı

Normal, kuru, karma veya hassas ciltler için kullanılması uygundur. Genel olarak, krem ​​kapatıcı orta ila tam arası bir kapatıcılık sağlar. Bu tip bir kapatıcı genellikle küçük bir kapta, palette veya kompakt olarak paketlenir. Krem kapatıcı gözlerin altındaki renk atmaları için en iyi kapatıcı seçeneklerinden biridir. Krem kapatıcıyı göz altınıza elinizle, temiz bir sünger veya fırça ile uygulayabilirsiniz.

Uygun Fiyatlı Kapatıcı Önerileri

Concealer söz konusu olduğunda; çok sık kullanıyorsanız uygun fiyatlı bir ürün bulmanın önemi daha da artıyor. Ancak sadece fiyat değil; yapısı, kalıcılığı ve kapatıcılığı da oldukça önemli bir hal alıyor. İşte etkili ve uygun fiyatlı kapatıcı önerileri;

L’Oréal Paris Infallible Pro Glow Concealer

Nyx Gotcha Covered Concealer

Physicians Formula #InstaReady Concealer

Maybelline Fit Me Concealer

Rimmel Wake Me Up Concealer

Physicians Formula #InstaReady Concealer: Bu üründen yalnızca bir kez sıkarak; lekeleri ve sivilce izlerini tüm gün kapatabilirsiniz. Yanında verilen süngeriyle kolayca uygulayabilmeniz de cabası!

Maybelline Fit Me Concealer: Tam kapatıcılık, üstüne üstlük nemlendiriyor da! Fiyatıyla kesinlikle favorilerimizden.

Nyx Gotcha Covered Concealer: İçeriğindeki hindistan cevizi yağı ile özellikle kuru ciltler için harika bir seçenek olacağına şüphemiz yok.

Rimmel Wake Me Up Concealer: Concealer söz konusu olunca en çok satılanlardan biri olan bu ürün; içeriğindeki c vitamini sayesinde cilde aydınlık katarken nemlendirme etkisi de sağlıyor.

L’Oréal Paris Infallible Pro Glow Concealer: 16 saatlik kalıcılık sağlayan ve hafif formülüyle kalbimizi çalan bu concealer, uygulama pratikliğiyle de neden çok satanlar arasında olduğunu kanıtlıyor.

jennıfer lopez’in kapatıcı tercihi ise; La Mer The Concealer

Göz Altı Kapatıcısı Kullananlar

Uygun göz altı kapatıcılarının yanında bir de Hollywood starlarının beğendiği ve kullandığı göz altı kapatıcıları ise şöyle;

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, La Mer The Concealer kullanmayı tercih ederken, Selena Gomez ve Taylor Hill ise Nars Soft Matte Complete Concealer’ın gücüne inanan isimlerden.

Kim Kardashian gibi kullandığı her ürün ezbere alınan bir yıldızın favori göz altı kapatıcısı ise; Laura Mercier Flawless Lumiere Radiance-Perfecting Foundation.

Dior Forever kapatıcı ise ünlü oyuncu Emily Blunt’ın vazgeçilmezlerinden.