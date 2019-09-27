En İyi Şeffaf Dudak Parlatıcısı Önerileri

90’ların kaçınılmaz dudak parlatıcısı geri dönüyor. 20 yıl öncesindeki güzellik trendlerinden, şeffaf dudak parlatıcısı makyaj çantalarımızdaki yerini yeniden alıyor.

Neyse ki şeffaf dudak parlatıcı geçmişten gelirken yanında ince kaş modasını da geri getirmedi. 90’lı yılların başında yıldızı parlayan ve 2000’lerin başlarında da yüksek popülerlik kazanan şeffaf dudak parlatıcısı bu sezon olmazsa olmazlardan!

Peki, alışveriş kısmında hangi markaların şeffaf dudak parlatıcılarına şans vermeli? İşte favorilerimiz ve denemek için heyecanlandıklarımız.

  • Shiseido Crystal Gel Gloss Clear
  • Glossier Lip Gloss ‘Clear’
  • Bobbi Brown Crystal Lip Gloss
  • Chanel Rouge Coco Gloss Crystal Clear
  • Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer Diamond Milk
  • Kiko Milano 3D Hydra Clear
Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için