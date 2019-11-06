Heyecan ve samimiyet ilişkiler için önemli unsurlardandır. Bu unsurlar ihmal edilmeye başlandığında ilişki kopabilir veya yeni oluşmaya başlayan aşk kıvılcımları sönebilir.

Kadın da erkek de ilişkilerinde heyecan ister. Zaten birçok aldatma hikâyesinin altında sevgisizlik, ilgisizlik, heyecan eksikliği gibi sorunlar yatıyor. Siz de ilişkinizi canlı tutmak veya yeni görüşmeye başladığınız birini heyecanlandırmak ve kendinize bağlamak istiyorsanız önerilerimize göz atabilirsiniz.

erkekleri heyecanlandırmanın yolları

#1. İltifat Edin

Erkekler karmaşık varlıklar gibi görünebilir ama birçoğunun iltifatlardan hoşlandığını biliyoruz. Birlikte olduğunuz adama iltifatlarda bulunun; ne kadar güzel olduğunu, işinde ne kadar başarılı olduğunu, ilişkilerinde çok samimi göründüğünü söyleyin. Partnerinizi şımartmaktan kokmayın, ancak iltifat dozunu ayarlamayı da unutmayın. Sizin onunla ilgili düşünceleriniz hem heyecanlanmasına hem de size bağlanmasına yardımcı olacak.

erkekleri heyecanlandırmanın üç yolu

#2. Ne İstediğinizi Söyleyin

Günümüz ilişkilerde insanlar isteklerini söylemekten çekiniyor. Aslında birçok şeyi söylemekten çekiniyor. “Beni yanlış anlar mı, bu isteğim çok mu fazla olur veya belki de benim isteklerimden hoşlanmayacaktır” gibi birçok soru ve cümle zihinde döner durur. Kendinize işkence etmeyi bırakın ve isteklerinizi açık bir biçimde dile getirin.

Konu seks olduğunda biz kadınlar daha da çekingen olabiliyoruz. Kendinizi sadece yatak odasıyla sınırlandırmayın. İstediğiniz yerde, istediğiniz ortamda onu heyecanlandıracak birkaç cümle kulağına fısıldayabilirsiniz. Partneriniz eminiz ki şaşıracak ve mutlu olacaktır. Ayrıca cinsel ilişki esnasında da hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız şeyleri dile getirin. Bu, daha keyifli bir cinsel hayata sahip olmanızı da sağlar.

bir erkeği heyecanlandırmak için ne yapılmalı?

#3. Onu Şaşırtın

Sürprizlerden kim hoşlanmaz ki? Gizemli erkeler de kadınlar da her zaman daha çekici görünür. Çünkü hepimiz merak etmeyi seviyoruz. Onu her seferinde yeniden tanımak ve farklı becerileriyle karşılaşmak başımızı döndürüyor.

Kendinizden yola çıkın; “bana ne yapsaydı veya nasıl bir şey söyleseydi heyecanlanırdım?” gibi bir soru sorun kendinize. Cevabınız ne olurdu? Eğer bulduysanız hemen uygulamaya geçin. Onu hem gündelik hayatınızda hem de cinsel hayatınızda şaşırtın. Sizden beklemediği performanslar sergileyin.

bir erkek nasıl heyecanlandırılır?

Yeni flört etmeye başladıysanız:

#4. Erkekler görselliğe müthiş derecede önem verirler; en azından ilk etapta. Onunla buluştuğunuz zaman giydiğiniz şeylere özen gösterin. Sizi hayal etmesine ve istemesine izin verin.

#5. Mutluluk bulaşıcıdır. Bu cümleyi her yerde okumuş veya görmüşsünüzdür. Yeni görüşmeye başladığınız birine bıraktığınız izlenim çok önemlidir. Sizinle eğlenmesini sağlayacak aktiviteler yapın ve onu güldürmeye çalışın.

#6. Ufak dokunuşlardan daha heyecan verici bir şey var mı? Özellikle de yeni tanıştığınız biriyle temas halinde olmak, iki taraf için de oldukça heyecan vericidir. Ona dokunmaktan çekinmeyin.