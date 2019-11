İlişkinize Heyecan Katacak 4 Tavsiye

Monotonlaşan ilişkinize renk katmak ve aşka daha fazla eğlence katmak için bu dört tavsiyeyi değerlendirmelisiniz.

Üzerinden zaman geçtikçe ilişkinizde bazı şeyler silinebilir ya da eski heyecanı bir türlü yakalayamayabilirsiniz. Bazen kötü giden ya da ilerlemeyen şeylere, küçük müdahalelerde bulunarak ve yeni sayfalar açarak işleri istediğiniz noktaya doğru ilerletebilirsiniz.

İlişkiyi Heyecanlı Tutmanın Yolları

Bu küçük tavsiyeler, partnerinizle geçirdiğiniz vakitlerin kalitesini artıracak ve çok daha huzurlu bir ilişki yaşamanıza yardımcı olacak. İlişkiyi canlı tutmak sandığınızdan çok daha kolay. Yeter ki, bu ilişkiyi yaşamaktan büyük aldığınızdan emin olun.

#1 Dans edin

Dans, çiftleri birbirine bağlayan en güzel şeylerden birisi. Dans aktivitelerini düzenli bir hale getirebilir ve beraber bir dans kursuna yazılabilirsiniz. Sevgilinizle bu aktiviteye zaman ayıramıyorsanız, dans öğrenmenize yardım eden DVDlerden alıp, evde pratik yapabilirsiniz. Dansa biraz alıştıktan sonra keyfini çıkarmaya başlayacaksınız. Dahası, dansın seks hayatınıza mükemmel katkısı olduğunu asla unutmayın.

#2 Beraber aşk romanı okuyun

İlişkinizin heyecanını yeniden kazanın

Aşk romanları kolay okunur ve gerçekten kafanızı fazla yormaz. Tabii ki sevgilinizin de öyle. Ancak, birlikte romantik ya da ateşli bir şeyler okumak, her ikinizin de kafasında yeni şeyler canlanmasına ve fantezi dünyanızın genişlemesine yardımcı olabilir.

3- Birlikte kısa seyahatlere çıkın

İlişkiyi heyecanlandırmanın yolları

Uzun uzadıya planlar yapıp, uçak saatlerini kovalarken kavgaya tutuşmaktansa, yakın yerleri yeniden keşfetmeye başlamalısınız. Kısıtlı zamanlarınızda makul planlar yaparak, günübirlik aktivitelere yönelebilirsiniz. Böylesi onu hem fiziki hem de mental olarak daha az yoracak ve kaytarmak için bahanesi kalmayacaktır.

4- Beraber yemek yapın

ilişkiyi heyecanlı tutmanın yolları

İlişkiyi heyecanlı tutmanın yollarını incelemeye devam ediyoruz. Her akşam dışarıda yemek yemeye elbette bütçeniz bir yere kadar elverecektir. Bu baş başa romantik yemekleri evinize taşıyarak, birlikte yemek yapmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu defalarca yeniden keşfedebilirsiniz. Eğer sevgiliniz mutfakta inanılmaz bir sakarsa ve elinden hiçbir iş gelmiyorsa, ona küçük ve kolay görevler vermeyi tercih edin. Böylece konudan kopmayacaktır. Unutmayın ki birlikte yemek yapmak, her ikiniz için de baştan çıkarıcı bir etki olabilir. Mutfak her daim güzel ve sürprizlere açıktır.