Estetik Etkisi Gösteren En İyi Cilt Sıkılaştırıcı Kremler

Dolgu, yüz gerdirme veya astırma… Daha gergin ve sıkı bir cilt için başvurabileceğiniz pek çok cerrahi müdahale bulunuyor anca bunun için neşter altına yatmak istemeyebilirsiniz. Zira cilt sıkılaştırma etkisinde iddialı olan kremler bu isteğinizi yerine getirebilir.

Daha sıkı bir cilt için angi kremi sürmek gerekiyor? Bu sorunun cevabını ünlü yıldızları kırmızı halıya ve önemli etkinliklere hazırlayan makyaj artistlerinden daha iyi kimsenin bilemeyeceğini düşünüyoruz!

İşte ünlü mkayaj artistlerine göre cilt sıkılaştırmada estetik etkisi gösteren en iyi kremler…

Paris Merkezli Makyaj Artisti Andreea Ali

@aliandreeamakeup

“İnsanların yüz kremlerini yüzlerinin merkezinden dışa doğru sürmeyi sevdiğini biliyorum ama ben tamamen tersini yapıyorum. Çünkü pek çoğumuz kuru yanaklara sahip ve yanaklarımız T bölgemiz kadar sebum üretemiyor. Bu yüzden ürünün çoğunu ihtiyacı olan yanaklara sürüp kalanını diğer bölgelere yedirmek akıllıca olacaktır.”

Sisley Black Rose Cream Mask

Sisley Black Rose Skin Infusion Cream

“Sisley’in yüz nemlendirici kremi favorim. İnanılmaz hafif yapılı, üstelik harika bir ışıltı ve anında güzel bir yüz kaldırma efekti yaratıyor.”

“Ayrıca aynı markanın maskesi de ultra kuru ciltler için ideal. Ciltte dolgunluk etkisi yaratıp sıkılaştırıyor. Çok kuru ciltlerde favori tüyom bu.”

Takviye Ürün

Alpha H Vitamin C Serum

“Nemlendirici makyaj uygulamasından önce tabii ki anahtar bir adım. İyi bir C vitmaini serumu uygulamak daha dolgun ve kaldırma etkisi olan bir cilt yaratmak için ideal olacaktır. Bu C vitamini serumuna ise bağımlıyım!”

Londra Merkezli Makyaj Artisti Nikki Wolff

@nikki_makeup

“Dior Capture Totale Cell Energy Cream” ürününe bayılıyorum. Yağlı his bırakmadan zengin formüle sahip. Cildi anında dolgunlaştırıp sıkılaştırıyor.”

Dior Capture Total C.E.L.L. Energy

“Uygun fiyatlı olarak Olay 3-Point Age-Defying Cream’i de tercih edebilirsiniz. Kremleri sürdükten sonra masaj yapmak için zaman ayırmak önemli. Göz çevresine ekstra özen gösterin.”

Takviye Ürün

Dermalogica AGE Smart SkinPerfect Primer SPF 30

111Skin Celestial Black Diamond Lifting and Firming Mask—4 Pack

” 111Skin’in kağıt maskeleri anında sıkılaştırma etkisi yaratıyor. Dermalogica’nın bu primerı ise keşfettiğimden beri makyaj çantamda. Yumuşak, sıkı ve kadifemsi bir cilt yaratıyor.”

New York Merkezli Makyaj Artisti Morgane Martini

@morgane_martini

” IS Clinical Youth Complex’i seviyorum çünkü içeriği antioksidanlar, hiyalüronik asit ve retinol açısından çok zengin. Hepsi cildi sıkılaştıran ve çizgilerde etkili olan içerikler.”

IS Clinical Youth Complex

“Retinol eğer sıkı ve yumuşak bir cilt istiyorsanız oldukça önemli!”

Takviye Ürün

herbıvore

“Ürünleri jade roller gibi cihazlarla yüzünüze masaj yaparak yedirirseniz daha çok sonuç alabilirsiniz. Ayrıca kristaller rahatlamanızı da sağlayacak!”

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