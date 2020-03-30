Face Roller Aletleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Müthiş bir buluş mu yoksa geçici bir trend mi? Face roller ya da Jade roller da denen bu yüz masaj silindirlerinden bahsediyoruz!

Instagram’da güzellik hesaplarını ya da makyaj artistlerini takip ediyorsanız, muhtemelen iki ucunda yeşil ya da pembe silindirler bulunan bu aleti mutlaka gördünüz.

Aslında Çin’de 17. yüzyıldan beri kullanılan bu face roller yani yüz masaj aletleri; Instagram güzellik blogları sayesinde birer ihtiyacımız haline dönüştü.

Yüz silindirleri genelde şişkinlik gidermek için kullanıldıkları konusunda lanse ediliyor. Ayrıca ciltte drenaj sağlayarak cilt bakım ürünlerinin daha iyi absorbe olmasını sağlamak ya da yüzdeki ince çizgilerle mücadele konusunda da etkili. (Küçük silindir göz ve ağız çevresi; büyük silindir yanak,alın ve boyun için.) Ayrıca rahatlama sağladığı da bir gerçek.

Peki face roller yani yüz silindirleri gerçekten işe yarıyor mu? Ya da aslında onlardan daha iyi seçenekler de var mı? İki cilt bakım uzmanından yüz silindirlerinin faydalarından bazıları konusunda bilgi aldık. Reiki ustası ve şamanik yüz uygulayıcısı Julie Civiello Polier ve Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dermatoloji ana bilim dalı sertifikalı dermatolog ve klinik profesörü Dr. Mary Lupo; face roller hakkındaki sık sorulan soruları cevapladı.

Face roller’ları cilt bakım rutininize katmaya değer mi?

Julie Civiello Polier: Yeşim veya diğer taş silindirler, gerçekten lenf sistemini uyarmak için yararlı. Sıvı atık ve toksinlerin vücuttan gidererek sağlıklı bir bağışıklık sistemine de yardımcı olacaktır. Manuel lenf drenaj hareketleri takip ederken bir akış yaratarak lenf sistemini uyarıyor.

Mary P. Lupo, M.D.: Lenfatik damarlar tüm vücudu çevreler. Ayrıca kalp ve böbrekler ile doğrudan bağlantılır. Lenfatik damar hasarı ödem ve şişmelere neden olabilir. Elle masaj ise lenf akışını artırabilir.

Yüz silindirleri kırışıklıklar, göz altı ve göz çevresi, akne ve cilt bakım ürünlerinin daha iyi absorbe edilmesi için yardımcıdır. Bu doğru mu?

JCP: Yüz silindirleri bu sorunlar için tabii ki yararlı. Göz çevresinde ise tıkanıklık ve gerginlikleri atıyor; orada hafif masaj uygulamanız böşgeye taze kan akışını sağlıyor. Bu da kolajen üretimini teşvik edebilir.

Aknede ise iltihaplı yüzeyin tamamen dışarı çıkmasını sağlayabilir.

MPL: Göz altı çevresinden sinüs sorunlarına; hatta yatakta aynı tarafa yatmaktan oluşan doku bozulmalarına dek yardımcı olabilir. Akne ve anti-aging konusunda ise gözle görülür bir değişim beklememelisiniz.

Face roller etkili bir cilt bakım aracı mı?

JCP: Tabii ki doğru kullanımda çok eğlenceli ve etkili bir yüz masaj aleti. Üstelik rahatlatma etkisi de var. Eğer eğlence değil de angarya haline gelirse bırakın gitsin!

MPL: Para kaybı. Eğer daha iyi hissettirecekse alabilirsiniz ama manuel masajın da ücretsiz ve etkili olduğunu unutmayın.