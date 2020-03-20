Evde Çalışanlar İçin 5 Sağlıklı Atıştırmalık

Salgın nedeniyle evlerde geçirilen sürede maksimum artış var. Siz de evden çalışıyorsanız ya da evdeyken canı sürekli sağlıksız atıştırmalıklara gidenlerdenseniz buna dur diyecek önerilerimize bayılacaksınız.

Evde vakit geçirirken yiyebileceğiniz hazırlaması kolay, sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli beş atıştırmalık önerimiz sizlerle:

Patlamış mısır

En kolay olan atıştırmalıktan başlayalım. Aslında kulağa bir öneri gibi gelmese de patlamış mısırı genellikle sinema ile özdeşleştirdiğimiz için evde çalışırken de yapabileceğinizi hatırlatmak istedik!

Sağlıklı atıştırmalık önerileri

Kavrulmuş nohut

Artık paketli cipslerden vazgeçmenin vakti geldi. Protein ve lif açısından oldukça zengin bir bakliyat olan nohutu az miktarda zeytin yağı, tuz, toz kırmızı biber gibi baharatlarla harmanlayarak fırına atın. Lezzetine hayran kalacaksınız.

sağlıklı ve besleyici atıştırmalıklar

Sebze çubukları

Havuç, salatalık, kırmızı biber gibi çiğ sebzelerinizi çubuk şeklinde kesin. Dilerseniz domates de kullanabilirsiniz. Bu sıfır kalorili ve besin değeri, lif ve su açısından oldukça zengin sebzeleri yoğurda batırıp yiyebilirsiniz. Biraz daha lezzetli olsun istiyorsanız, sıfır kalori olmasa da sağlıklı bir tat katmak istiyorsanız humus yaparak sebzelerinizi humuslayıp tüketebilirsiniz.

sebze dilimleri ile sağlıklı ara öğün

Tahıllı krakerler

Tatlı ihtiyacınızı gidermeniz için harika bir önerimiz var. Tahıllı krakerlere, besin değeri açısından zengin ve kalori açısından en masum lezzetler arasında bulunan fıstık ezmesi sürün. Üzerine dilediğiniz favori meyvenizden dilimler keserek leziz bir atıştırmalık yaratın.

fıstık ezmesi ile meyve

Krakerlerinizi tuzlu tüketmek isterseniz üzerine peynir, zeytin ezmesi sürüp sebzelerle donatabilirsiniz.

Yoğurt

Protein ve kalsiyum bakımından zengin yoğurdu antioksidan açısından zengin meyvelerle bir araya getirerek gerçek bir lezzet şöleni yaratın. Daha koyu bir kıvam isterseniz süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Aralarına yulaf, granola gibi besleyici ve doyurucu seçenekler de ekleyebilirsiniz.