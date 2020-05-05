Evde Doğal Yöntemlerle Selülitten Kurtulun

Selülit görünümü zaman zaman can sıkıcı bir boyuta ulaşabiliyor. Doğru beslenme ve egzersizlerle selülitlerinizden kurtulmanız ve selülit oluşumunu engellemeniz mümkün. Ancak size önereceğimiz birkaç yol daha var!

Selülitlerden evde kendi bakım rutinlerinizle kurtulmak isterseniz yapabileceğiniz birkaç uygulama ise şunlar:

Doğal yağlar ile selülitlerden kurtulabilirsiniz.

Doğal yağların mucizesini göz ardı etmek mümkün değil. Saç, yüz, tırnak ve ciltte sıkça kullandığımız bazı yağlar selülitler için de oldukça faydalı. Örneğin biberiye ve ardıç yağları selülit görünümüyle savaşmada bir numaralı doğal çözümler. Bu iki yağ da ciltte kan dolaşımını uyarır ve cildinizi yumuşatırken vücudunuzu toksinlerden arındırır.

Gelelim nasıl kullanacağınıza: 20 damla biberiye ve 20 damla ardıç yağını bir miktar ferahlatıcı jojoba yağı ile karıştırın. Ya da vücudunuza iyi geldiğini fark ettiğiniz başka bir yağ ile de karıştırabilirsiniz. Bu karışımı her gün vücudunuzu uygulayarak nem sağlayın.

Selülitlerle savaşmada etkili bir diğer yağ ise kuşburnu çekirdeği yağı. Bu yağ cildinizi sıkılaştırmada etkilidir. Cildinizi fırçaladıktan sonra kuşburnu çekirdeği yağı ile masaj yaparak düzenli kullanımda selülitlerinizin görünümünün azaldığını fark edebilirsiniz.

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Selülitlerden yosun ile kurtulmayı deneyin.

Yosun, yıllardır selülitler için bilinen ve tedavi olarak da kullanılan bir çözüm. Deniz yosunu ile cildinize dairesel hareketlerle masaj yapabilirsiniz. Ya da doğal yağlarla da destek sağlayarak cildinizi hem nemlendirebilir hem de selülit görünümünü azaltabilirsiniz.