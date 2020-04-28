Evde Naomi Campbell İle Birlikte Spor Yapın

Dünyaca ünlü ikonik süpermodel Naomi Campbell; Instagram hesabı üzerinden evde yaptığı spor rutinini takipçileriyle paylaşıyor.

Her daim formda ve güçlü fiziğiyle yıllara meydan okuyan Naomi Campbell; bu görüntüsünü düzenli spora borçlu olduğunu her daim belirtiyor.

İşte adım adım hareket adları ve tekrar sayıları ile Naomi Campbell’ın ev spor rutini…

Campbell, Ocho System kurucusu ve spor eğitmeni Joe Holder ile her gün canlı yayında fitness, beslenme ve yaşam tarzı üzerine canlı yayın yapıyor. Campbell aynı zamanda Venus Williams gibi ikonik isimlerle sürpriz “home workout” yayınları da gerçekleştiriyor.

“Bunu Instagram için yapmıyorum, bunu kendim için yapıyorum. Yıllar boyunca Instagram’da egzersizlerimi gösterdim, yani bu yeni bir şey değil. Gerçekten şöyle düşündüm, ‘Tamam, neden herkesi hareket ettirmiyoruz?’ diyen Campbell ekliyor; “Eğer vzihni ve vücudu aktif tutup endorfinlerinizi koruyabilirseniz, bu zihniniz, bedeniniz ve ruhunuz için muhteşem bir şey!”

Naomi Campbell’ın spor hocası ile gerçekleştirdiği Home Workout’u…

Naomi Campbell’ın Venus Williams ile yaptığı spor rutinini ise aşağıdan izleyebilirsiniz:

Campbell’ın hareketleri genelde vücut ağırlığı eksenli olduğundan; oturma odanızdan kolaylıkla takip edebilirsiniz.