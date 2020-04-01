Koronavirüs sebebiyle evden çıkamadığımız bugünlerde, mutfak alışverişi hiç olmadığı kadar önem taşıyor.

Tabii ki burada ilk önerimiz “ihtiyacınız kadar alışveriş yapmanız” ve sizden sonra gelecek olanlara da ürün bırakmanız. Stok mantığı ile alışveriş yapmamalısınız!

Peki sürekli markete çıkmamak için evde uzun süre saklayabileceğiniz gıdalar hangileri?

Dondurulmuş gıdalar

İlk maddenin bu olması sizi şaşırtmamalı. Tabii ki son tüketim tarihlerine bakmanız şartıyla, dondurulmuş gıdalar ilk seçeneğiniz arasında yer alıyor. Üstelik günümüzde etten patatese, sebzelerden meyvelere geniş bir skalada dondurulmuş gıda bulmak mümkün.

Kuru bakliyatlar

Acil durumlarda uzun süre dayanabilecek olan kuru bakliyatlar hem dayanıklılık hem de besin değeri bakımından listenin başında yer alıyor. Kuru fasulye, barbunya, nohut gibi gıdaların oluşturduğu kuru bakliyatlar, karbonhidrat ve protein bakımından zengin besleyici gıdalar olarak uzmanlar tarafından öneriliyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için tüketmelisiniz.

stok yapmak yerine ihtiyacınız kadarını alın

Pirinç çeşitleri

Yıllar boyunca acil durumlarda en çok tercih edilen yiyeceklerin başında yer alan pirinç, az miktarda tüketildiğinde dahi doyurucu olan bir besin olarak biliniyor. Birçok çeşidi olan pirinç ailesinde özellikle bulgur besleyiciliği ve dayanıklılığı ile öne çıkıyor. İster ana yemek, ister başka yemeklerde malzeme olarak kullanın.

Makarna

Besin değerinin yüksek, kalorisinin az ve fiyatının uygun olmasıyla öne çıkan makarna aynı zamanda acil durumlarda uzun süre bozulmadan saklanabilmesi sebebiyle çok fazla tercih ediliyor. Makarnada A, B1, B2 vitaminleri ile demir, kalsiyum, fosfor, potasyum bulunuyor. Makarna ayrıca karbonhidrat bakımından zengin olmasıyla da dikkat çekiyor. Üstelik farklı un ve buğdaydan yapılan çeşitleriyle akşam yemeklerinize de renk katacak.

Bal

Bal yıllar geçse dahi bozulmayan tek gıda diyebiliriz. Dolayısıyla acil durumlarda stoklanması gereken gıdaların arasında bal da yerini alıyor. Yapısı gereği uzun süre tutulduğunda balda şekerlenme ve renk değiştirme gözlemlense de antibiyotik özelliğini, enerji vericiliğini ve tadını her daim koruyor.

Sirke

Sirke keskin yapısıyla bilinen doğal bir asidiktir. Yiyeceklere tat vermesinden ve bakterilere karşı etkili olmasından dolayı kullanılan sirke, uzun süre saklanabilecek gıdaların arasında yer alıyor. Güneş görmeyen yerde, nemsiz, kuru ortamda, cam şişe veya kavanozda muhafaza edildiği takdirde uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.

Mercimek ve tarhana

Besin değeri yüksek olan mercimek ve tarhana, bağışıklık sisteminiz için de çok önemli. Özellikle yeşil mercimek yemeği ve tarhana çorbası bireysel direnci güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor.