Evde Yapabileceğiniz Stres Gideren 3 Yüz Masajı Tekniği

Şimdi her gece bir yüz maskesi yapmak, kendi kendinize mükemmel pedikür yapmayı öğrenöek ya da yarınlar yokmuşçasına peeling yapmak için harika bir zaman olabilir. Ama cildinizi derinlemesine şımartmak için başka yollar da var. Oldukça kolay yüz masaj teknikleri sayesinde hem cildinizi dinginleştirebilir hem de stres yönetimi yapabilirsiniz.

Masajın iyi hissettirdiğini biliyoruz ancak aslında iyi gelmesinin bilimsel açıklaması da var. Geleneksel Çin Tıbbı’nda akunpunktr noktaları vücudun farklı bölgelerine karşılık gelir ve uygulayanlar bu alanlara basınç uygulayarak sindirim, bağışıklık ve performans iyileştirmeleri yapabilir. Hem bedenen hem de zihnen ferahlarsınız.

Şimdi hem daha parlak bir cilt hem de daha az stres için Santa Monica’lı Cilt Terapisti ve Şifacı Julie Civiello Polier’in masaj tekniklerini uygulayabilirsiniz.

Ancak öncesinde ellerinizi yüzünüze süreceğinizden mutlaka ama mutlaka yıkamanız gerektiğini herhalde artık belirtmemize gerek yok.

Yüz Masajı Teknikleri #1: Kaşlarınızı Çimdikleyerek Kalbinizi Rahatlatın

Aynı zamanda bir Reiki ustası olan Polier, sakinkeşmek için kaş bölgesini çimdiklemeyi öneriyor. “Başparmak ve işaret parmağınızın arasında kaşlarınızı nazikçe çimdiklemeniz; kalbinizi, böbreklerinizi ve safra kesenizi rahatlatacaktır” şeklinde açıklıyor.

Geleneksel Çin Tıbbı ve refleksoloji yüz haritalamasına göre; kalp kaşların üzerine böbrekler ise kaşların altında yaşıyor. Kaşlarınızın üçüncü gözünüzle birleştiği yerden başayın; nazikçe çimdikleyin ve kaşlarınıza doğru ilerleyin. Hareketi 3-5 kez tekrarlayın ve çenenizi serbest bırakın.

Yüz Masajı Teknikleri #2: Kulak Memelerinizi Çekerek Rahatlayın

Bunalmış mı hissediyorsunuz? Polier’e göre kulak memelerinizde hafif bir römorkör sizi rahatlatabilir. “Kulak memelerine baskı uygulamak; yüz ve boyun lenf sıvısını aktive etmek, toksinleri temizlemek ve kendinizi serbest bırakmak için harika bir yoldur” diyor Polier. Derin nefes alırken kulak memelerinizi aşağı doğru çekmek sizi sakinleştirecek ve merkezinizi bulmanızı sağlayacak.

Yüz Masajı Teknikleri #3: Dudak Masajı

İster inanın ya da inanmayın; dudaklarınıza masaj uygulamak yatıştırıcı duyguların anahtarı olabilir. Tabii ki yine ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin olun. “Ellerinizi iyice yıkadıktan sonra, başparmağınız ve işaret parmaklarınızla üst dudağınızı hafifçe kavrayın. Başparmaklarınız içerde, işaret parmaklarınız dışardayken küçük nazik daireler yaratın. Yüz haritalamasına göre bu masaj mideyi rahatlatmak ve dinlenme hissi için ideal.