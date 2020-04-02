Evde Yapabileceğiniz Stres Gideren 3 Yüz Masajı Tekniği

Şimdi her gece bir yüz maskesi yapmak, kendi kendinize mükemmel pedikür yapmayı öğrenöek ya da yarınlar yokmuşçasına peeling yapmak için harika bir zaman olabilir. Ama cildinizi derinlemesine şımartmak için başka yollar da var. Oldukça kolay yüz masaj teknikleri sayesinde hem cildinizi dinginleştirebilir hem de stres yönetimi yapabilirsiniz.

Masajın iyi hissettirdiğini biliyoruz ancak aslında iyi gelmesinin bilimsel açıklaması da var. Geleneksel Çin Tıbbı’nda akunpunktr noktaları vücudun farklı bölgelerine karşılık gelir ve uygulayanlar bu alanlara basınç uygulayarak sindirim, bağışıklık ve performans iyileştirmeleri yapabilir. Hem bedenen hem de zihnen ferahlarsınız.

Şimdi hem daha parlak bir cilt hem de daha az stres için Santa Monica’lı Cilt Terapisti ve Şifacı Julie Civiello Polier’in masaj tekniklerini uygulayabilirsiniz.

Ancak öncesinde ellerinizi yüzünüze süreceğinizden mutlaka ama mutlaka yıkamanız gerektiğini herhalde artık belirtmemize gerek yok.

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One way to release grief, sadness, and allow the lungs to gather more breath all in a facial massage. It’s so vital at this time to take care of ourselves. It’s one of the only things we can control and have within our power to take some action on. I’ve felt frozen the last few days. Too empty to pop on here and offer any tutorials, guidance, or downloads. I had to sit during all of Alden’s naps and cry or zone out at a blank wall. That release and that stillness really filled me up. I allowed myself the space to be numb, to be in denial, to let fear bubble up to release. And now I have some wherewithal to pop on here and offer something that came so intuitively. Mostly, I needed this! So now I’m sharing it with you. Xx The lower half of the cheeks in Traditional Chinese Medicine are a map of our lungs. Often this area of the face can accumulate fluids and inflammation, especially if the jaw is really tight. That tension at the masseter and platysma muscles (jawline and back of jaw underneath earlobes) can be about clenching and holding back truth and your heart’s desires to communicate your needs and dreams. This short and sweet facial massage can be a wonderful way to tune into your body, tune into your heart, listen for your truth, release tension, allow the emotional body to let go of grief and sorrow. And *bonus* it melts the saggy jowels and drains inflammation for a slimmer face, more prominent jaw and cheekbones. Love you all. Breathe. Drink water and be nourished by whatever feels really good to your soul. If you don’t know what that is, just stare at a blank wall. It’ll come to you eventually. Sweatshirt by @mate_the_label

A post shared by Julie Civiello Polier (@julieciviellopolier) on

Yüz Masajı Teknikleri #1: Kaşlarınızı Çimdikleyerek Kalbinizi Rahatlatın

Aynı zamanda bir Reiki ustası olan Polier, sakinkeşmek için kaş bölgesini çimdiklemeyi öneriyor. “Başparmak ve işaret parmağınızın arasında kaşlarınızı nazikçe çimdiklemeniz; kalbinizi, böbreklerinizi ve safra kesenizi rahatlatacaktır” şeklinde açıklıyor.

Geleneksel Çin Tıbbı ve refleksoloji yüz haritalamasına göre; kalp kaşların üzerine böbrekler ise kaşların altında yaşıyor. Kaşlarınızın üçüncü gözünüzle birleştiği yerden başayın; nazikçe çimdikleyin ve kaşlarınıza doğru ilerleyin. Hareketi 3-5 kez tekrarlayın ve çenenizi serbest bırakın.

Yüz Masajı Teknikleri #2: Kulak Memelerinizi Çekerek Rahatlayın

Bunalmış mı hissediyorsunuz? Polier’e göre kulak memelerinizde hafif bir römorkör sizi rahatlatabilir. “Kulak memelerine baskı uygulamak; yüz ve boyun lenf sıvısını aktive etmek, toksinleri temizlemek ve kendinizi serbest bırakmak için harika bir yoldur” diyor Polier. Derin nefes alırken kulak memelerinizi aşağı doğru çekmek sizi sakinleştirecek ve merkezinizi bulmanızı sağlayacak.

Yüz Masajı Teknikleri #3: Dudak Masajı

İster inanın ya da inanmayın; dudaklarınıza masaj uygulamak yatıştırıcı duyguların anahtarı olabilir. Tabii ki yine ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin olun. “Ellerinizi iyice yıkadıktan sonra, başparmağınız ve işaret parmaklarınızla üst dudağınızı hafifçe kavrayın. Başparmaklarınız içerde, işaret parmaklarınız dışardayken küçük nazik daireler yaratın. Yüz haritalamasına göre bu masaj mideyi rahatlatmak ve dinlenme hissi için ideal.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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