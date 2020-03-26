Evden Çalışanlar İçin 4 Esneme Hareketi
Evde çalıştığımız saatler, bel başta olmak üzere tüm vücut için oldukça yorucu olabiliyor. Vücut üzerindeki bu baskıyı ise sabahları yapacağınız temek esneme hareketleri ile gidermeniz mümkün.
İşte evde çalışanların sabahları yapabileceği 4 esneme hareketi…
Kapıda esneme
- Bir kapıda durun ve sağ kolunuzu yanınızdaki çerçeveye yerleştirin. Dirseği 90 derecede bükün.
- Kolunuzu kapı çerçevesi üzerinde tutun; kapı boyunca öne adım atarak gerinin. Gövdenizi dik bir duruşa çekerken göğsünüzde güzel bir esneme hissetmelisiniz.
- Her nefes için beş saniye alarak, 10 tam nefes tutun.
- Taraf değiştirin ve tekrarlayın.
Boyun esnemesi
- Başınızı sağ omzuna doğru eğin.
- Tavana doğru bakmak için boynunuzu sola döndürün.
- Sağ elinizi kullanarak başınızı sağ omzunuza doğru yavaşça çekin.
- Bu nazik çekme işlemini korurken, yere doğru bakmak için boynunuz döndürün.
- Beş rotasyon yapın, sonra tavana ve zemine bakın. Hareket ederken derin ve yavaş nefes alın.
- Diğer tarafta serbest bırakın ve tekrarlayın.
Oturma esnemesi
- Sağ ayak bileğiniz sol dizinizin üzerinden geçerken bir sandalyeye oturun.
- Sağ dizinizi sağ elinizle yavaşça yere doğru itin.
- Her nefes için beş saniye alarak, 10 tam nefes tutun.
- Diğer tarafta tekrarlayın.
Yerde esneme
- Sol bacağınızı önünüze uzatıp oturun. Sağ dizinizi yana doğru bükün ve sağ ayağınızı sol iç uyluğunuza doğru yerleştirin.
- Derin bir nefes alın ve sonra yavaş yavaş sol ayağınızı ki iki elinizle uzanıp tutun. Eğer uzanamazsanız, onun yerine bacağınızı da tutabilirsiniz.
- Her nefes için beş saniye alarak, 10 tam nefes için bu pozisyonda tutun.