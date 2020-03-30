Evinizden Ayrılmadan Dünyayı Gezmenin Yolları

Dünyanın farklı yerlerine seyahat etme fikrine kim hayır diyebilir ki? Üstelik bunu hiçbir virüs tehdidi hissetmeden ya da harcama yapmadan deneyimleyebileceğinizi söylesek ne dersiniz?

İnternetin nimetlerinden sonuna kadar yararlanmak isteyenleri şöyle alalım. Başlıklarımıza göz atmanız ve tam olarak nereye seyahat etmek istediğinizi bulmanız yeterli!

Google Arts & Culture ile müzeleri ziyaret edin.

Google Arts & Culture sunduğu hizmetle sanatsal deneyimleri ayağınıza getiriyor. Çevrim içi platform, dünya çapında iş birliği yaptığı 500’den fazla müze ve galerinin koleksiyonunu internete taşıdı. Street View seçeneği sayesinde müzeleri gerçekten geziyormuş gibi hissedebilirsiniz.

The British Museum

Londra’daki The British Museum, New York’taki Guggenheim Müzesi ve Seul’deki Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi gezebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı.

Sanal tur ile gezebileceğiniz müzeler için tıklayın.

İnternette NASA deneyimi mümkün.

Bir astronot olmak nasıl hissettiriyordur kim bilir. Siz bilebilirsiniz! NASA’nın ücretsiz uygulaması Space Center Houston sayesinde, sanal gerçeklik ile Ay’ı keşfedebilir veya bir roketin uzaya fırlatılışına şahit olabilirsiniz.

Ulusal parkları keşfedin.

“Evde durduğum yeter, bana gökyüzü lazım” diyorsanız ulusal parklar tam size göre! Google Arts & Culture müzelerin yanı sıra size ulusal parkları deneyimleme olanağı da sağlıyor. Özellikle Alaska’daki Kenai Fiyordları Ulusal Parkı sizi büyüleyici bir atmosfere taşıyacak.

internetten ulusal parkları gezebilirsiniz

Londra ve New York operalarında kültür dozunuzu artırın.

Londra’daki Kraliyet Opera Binası ve New York’taki Metropolitan Opera programlarının ücretsiz yayınlarını deneyimleme imkanı sunuyor.

evden opera deneyimi

Ayrıca Opera Vision‘a kaydedilmiş 20’den fazla opera gösterisini de izleyebilirsiniz.

Online Disneyland gezisi!

Disneyland’i keyifli oyunlarıyla deneyimlemek için daha sağlıklı günlere planlar yaparken parklarda sanal yürüyüşlere ne dersiniz?

Online Disneyland turu

Google Street View ile Disney’in 11 tema parkının etrafında sanal bir tur atabilirsiniz. Evde sıkıla çocuklarınızın bu aktiviteden sonsuz keyif alacağı kesin!