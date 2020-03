EvdeKal: Sanal Tur İle Gezebileceğiniz Ünlü Müzeler

Pandemi ilan edilen COVID-19/Koronavirüs sonrası evde kalmanız hiç olmadığı kadar büyük bir önem taşıyor. Üstelik internet çağı sayesinde evde kalmak sandığınız kadar sıkıcı değil. Netflix’teki tüm dizi ve reality show’ları tükettiyseniz; evinizden çıkmadan dünyanın en ünlü müzelerini gezmeye ne dersiniz?

Google Arts & Culture hizmeti sayesinde dünyadan 2,500 adet ünlü yeri gezebilirsiniz. Bu yazıda ise sizin için favorilerimizi derledik.

MoMA, New York

1929 yılında kurulan Modern Sanat Müzesi, modern çağdan kalma sanat eserleri toplamaya ve sunmaya adanmış ilk müze. Van Gogh ve Picasso gibi çağdaş sanat tarihinin en ünlü resimlerinden bazılarını sergileyen müzede sanal olarak görebileceğiniz 129 eser arasında Henri Rousseau’nun The Dream, Van Gogh’un The Starry Night, Cézanne’s The Bather gibi eserleri de var.

Musée d’Orsay, Paris

Paris’in sanat sahnesinin en önemlilerinden olan Musée d’Orsay, 1900 yılında eski bir tren istasyonunda inşa edildi ve o zamandan beri koleksiyonunu 1848’den 1914’e kadar sanat üzerine yoğunlaştırdı. Sanal sergide sergilenen 278 parça arasında Van Gogh’un Bedroom in Arles, Degas’nın The Ballet Class ve Millet’in Gleaners eserleri de var.

Uffizi Gallery, Floransa

Giorgio Vasari tarafından 1560 yılında güçlü Medici ailesinin bir üyesi için tasarlanan Uffizi Galerisi, Floransa’nın birçok katlı kuruluşu arasında bile göze çarpıyor. Yüzyıllardır ayakta kalan galeride Caravaggio (Medusa) ve Raphael (Goldfinch’in Madonna’sı) gibi sanatçıların en önemli eserlerinden bazıları yer alıyor. 156 tanesine sanal olarak inceleyebilirsiniz.

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

8. yüzyıldan 21. yüzyıla dek eserler barındıran The J. Paul Getty Museum’da 16.000 parçayı görüntüleyebilirsiniz.

National Museum, Yeni Delhi

Ulusal Müze, 1949 yılında kapılarını açtığından beri Hindistan’ın önde gelen müzesi oldu. Bugün, resim, heykel, takı, antik metinler, zırh ve dekoratif sanatlar da dahil olmak üzere tarihin 5.000 yıllını kapsayan sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bu öğelerin 600’den fazlasını çevrimiçi görüntüleyebilirsiniz.

The Art Institute of Chicago

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük kalıcı koleksiyonlardan birine ev sahipliği yapan Chicago Sanat Enstitüsü, yüzyıllar boyunca 260.000 sanat eserine ev sahipliği yaptı. Mary Cassatt’ın The Child’s Bath, Cézanne’ın The Basket of Apples ve Julia Margaret Cameron’ın Julia Jackson portresi de dahil olmak üzere bu çalışmaların yaklaşık 600’ü, Arts & Culture girişimi aracılığıyla dijital olarak erişilebilir hale getiriliyor.

Georgia O’Keefe Museum, Santa Fe

Sonraki yıllarını New Mexico’da geçiren Amerikalı sanatçı Georgie O’Keefe’in eserleri, Above the Clouds 1, Autumn Trees-The Maple ve Two Pink Shells de dahil olmak üzere görüntülenebilir durumda.

Detroit Institute of Arts

İnanılmaz bir koleksiyona ev sahipliği yapan müzede Frida Kahlo’nun Self-Portrait on the Borderline Between Mexico and the United States, Caravaggio’nun Marth and Mary Magdalene, ve Ruysch’un Flowers in a Glass Vase eserlerini görebilirsiniz.

The Metropolitan Museum of Art, New York

Amerika’nın önde gelen müzesi MET, dünyanın en ünlü koleksiyonlarından birine sahip bir New York ikonu. Pieter Bruegel The Elder’ın The Harvesters’ından Chanel’in ikonik kıyafetine kadar, 26 sanal sergi ve 200.000’den fazla belgelenmiş eser, dijital izleyicilerin neredeyse her çağdan hemen hemen her sanat eserinin tadına bakmasını sağlıyor.

Rijks Museum, Amsterdam

Vermeer veya Rembrandt favori sanatçılarınız arasında yer alıyorsa, Amsterdam Rijks Müzesi’ni mutlaka görmelisiniz! 164.511 adet eser incelenebilir.

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

1937 yılında kurulan Guggenheim, çağdaş sanat ve mimari anlayışını teşvik etmeye adanmış dünyanın önde gelen kurumlarından biridir. Glenn Ligon’un Prisoner of Love #2 ve Julieta Aranda’nın Two shakes, a tick and a jiffy dahil olmak üzere 200’den fazla eser Google’ın portalı üzerinden izlenebilir.