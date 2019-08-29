Bu ay Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle tüm burçları hareketli günler bekliyor. Özellikle bu dönemde bazı burçların aşk hayatı, bazılarının ise iş yaşamı hareketlenecek.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den Eylül 2019 astroloji yorumunuz…

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

14 Eylül’de Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle maddi koşullarınızda gelişmeler yaşayacaksınız. Finansal konuların önem kazanacağı bu sürede gelirinizi artıracak alternatif iş kollarını değerlendirebilirsiniz. Balık burcunda gerçekleşecek Neptünyen dolunay ise ilişkinizi ve ortaklıklarınızı işaret etmekte.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

Bu ay kişisel bakımınıza önem vereceksiniz. Kendinizi daha alımlı ve güzel kılacak bazı hamleler yapabilirsiniz. Estetik operasyon, saç modeli değişikliği ve gardırop yenileme gibi birtakım durumlarla dış görünümünüze müdahale edeceksiniz. Hayatınızda ön görmediğiniz bazı durumlar da karşınıza çıkabilir.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle bilinçaltı korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Bu dönem süresince ani ve fevri çıkışlar yapabilirsiniz. Balık burcunda gerçekleşecek Neptünyen dolunay ise aşk, evlilik ve çocuk konularını gündeminize getirecek. Çocuk sahibi olmayı planlayanlar bu yönde adımlar atabilir.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Yeni insanlarla tanışacağınız bugünlerde oldukça hareketli bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Hayatın eğlenceli yanlarını görmekten keyif alacağınız bu dönem konserlere gitmek, etkinliklere ve partilere katılmak sizi mutlu edecek. Arkadaş ortamınızda tanışacağınız kişilere dikkat etmenizde fayda var. Zira bu bir aşkın başlangıcı olabilir.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

Kariyer konularında şanslı bir dönemdesiniz. İş değişikliği, terfi, sürpriz iş fırsatları yüzünüzü güldürecek. Takdir edildiğiniz ve sıklıkla övgü alacağınız bu dönem kariyeriniz daha da parlayacak. Başarılı projelerle kendinizden söz ettirebilirsiniz. Ayrıca bol bol seyahat edeceksiniz.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle, çalıştığınız şirketin uluslararası alandaki bir projesine ön ayak olabilirsiniz. Balık burcunda gerçekleşecek Neptünyen dolunay ise maddi kazançlarınızı gözden geçirmenize neden olabilir. Bu dönem yeni kazanç kaynakları bulma yolunda araştırmalar yapacaksınız.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

Bu ay hukuksal davalar, ortaklaşa işlerden elde edilen gelir konuları ön plana çıkacak ve şans sizden yana olacak. Sevgi ve romantizme dair duygularınızın yoğunlaşacağı bu dönem bazı Balık burçları evlenme kararı da alabilir. Ortaklı işler yürütenler ve evli olanlar ise bazı stresli durumlar yaşayabilir. Aldanma ve aldatılma gibi temaları tecrübe edebilir.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle özel hayatınızda daha dengeli hareket edeceksiniz. İkili ilişkilerde romantik günlerin müjdecisi olan bu gökyüzü, evlilik için adım attırabilir. İlişkisi olmayanlar ise kendilerini tutkulu bir aşkın içinde bulabilir. İş hayatlarında ortaklık sürdürenler ise yeni anlaşmalara imza atabilir.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

Bu ay iş yükünüzün hafifleyeceği bir dönemdesiniz. Sürpriz bir iş teklifi alabilirsiniz. Kendinize özen gösterip, kişisel bakımınıza önem vereceksiniz. Ayrıca arkadaşlık ve sosyal alanlarınızda daha fedakâr hareket edeceksiniz. Bazı arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinizi gözden geçirip bitirme kararı alabilirsiniz.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle aşkı doya doya yaşayacağınız günler sizi bekliyor. Yalnızsanız karşınıza çıkacak adayların çokluğu kafanızı karıştıracak. Ciddi ilişkiler için son derece uygun bir dönem. Hayatın tüm güzelliklerinden ve konforundan sonuna kadar istifade edeceğiniz bu dönem içerisinde, kendinize daha çok vakit ayıracaksınız.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Aile içindeki kırgınlıkları çözmek için iyi bir zaman. Tüm bunların yanı sıra evinizde tadilat yaptırmak üzere adım atabilirsiniz. Ev almak için son derece destekleyici ve pozitif etkiler söz konusu. Balık burcunda gerçekleşecek Neptünyen dolunay ise yabancılarla olan her türlü iletişim ve iş ilişkilerinizi yoluna koyacak.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Bu ay iletişim gücünüzün arttığı keyifli bir dönem olacak. Yakın arkadaşlarınız ve akrabalarınızla daha sık görüşeceksiniz. Tüm bunların yanı sıra iş veya tatil için seyahatlere de çıkacaksınız. Bu seyahatler size keyif verecek. Kredi çekmek veya borçlarınızı ödemek maddi anlamda sizi stresten

kurtarıp rahatlatacak.