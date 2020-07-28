Farklı Fikirler Arayanlara 7 Eğlenceli Yaz Kombini Önerisi

Sezonun trendleri göz önüne alındığında; günün sonunda kombin formülleri de az çok aynı oluyor.

Ancak tüm bu klişelerden ufak dokunuşlarla 2020 yazında sıyrılmanız mümkün.

Sezonun kilit parçalarıyla; farklı fikirler sayesinde birbirinden dikkat çekici kombinler yaratmanız mümkün.

İşte farklı fikirler arayanlara 10 yaz kombini önerisi…

Güneş ile eşleşin

Baştan aşağıya güneş tonlarında giyinmeye ne dersiniz? Kulağa cesur bir hareket gibi gelse de aslında oldukça şık bir sonuç yaratıyor.

Deri Ekleyin

Yaz için kulağa çok riskli gelebilir ancak şort gibi detaylarda kullanıp sandaletlerle birleştirince vazgeçilmeziniz olabilir!

Pijama şortları

Favori pijama altınızı ya da koşu şortunuzu sokak stiline taşımanıza kimse engel olamaz!

Baştan aşağıya keten

Yaz için en ideal kumaşın keten olduğunda hemfikiriz! Özellikle takımlarda oldukça şık duruyor.

Oversize grafik tişörtleri kullanın

Oversize grafik tişörtlerle atış serbest! Spor ayakkabılar ve iddialı çantalarla kontrast bir stil yaratın.

Bikini üstlerini sokağa taşıyın

Bikini üstlerinin artık sokak stiline taşındığını sizler için daha önce yazmıştık. Hem rahat olması hem de sıcak havalar için harika birer seçenek olması nedeniyle yaz kombinlerinde joker görevi görüyor.

Baskılı pantalonlara evet!

Bu kusursuz 90’lar trendini kullanmak sandığınızdan daha kolay. Kendisi başlı başına iddialı bir parça olduğundan; dolabınızdaki tüm üstlerle birbirinden farklı görünen kombinler yaratabilirsiniz.