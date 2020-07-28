Farklı Fikirler Arayanlara 7 Eğlenceli Yaz Kombini Önerisi

Sezonun trendleri göz önüne alındığında; günün sonunda kombin formülleri de az çok aynı oluyor.

Ancak tüm bu klişelerden ufak dokunuşlarla 2020 yazında sıyrılmanız mümkün.

Sezonun kilit parçalarıyla; farklı fikirler sayesinde birbirinden dikkat çekici kombinler yaratmanız mümkün.

İşte farklı fikirler arayanlara 10 yaz kombini önerisi…

Güneş ile eşleşin

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WE MADE A CHARI-TEE!! ☀️🍌🙃 Move over banana bread, for there is a new banana on the block! @thefrankieshop and I are hoping to inject some happiness and much missed vitamin D into your lives with this limited edition quaran-tee (ok thats my last dad joke). 100% of the proceeds of this sunny tank will go to @britishredcross and @americanredcross (a charity super close to my heart as it was founded by Saint Camille). However, it was important to us that this partnership was more about helping others than buying a new item of clothing. You can help by joining our sunshine chain: all you need to do is post a picture featuring the colour yellow using #LetTheSunChainIn. For each picture posted, we shall donate 1 dollar extra to the Red Cross. The tee will be available for limited time on @thefrankieshop’s website. BIG LOVE to all who take part and keep shining wherever you may be!

A post shared by Camille Charriere 🌙 (@camillecharriere) on

Baştan aşağıya güneş tonlarında giyinmeye ne dersiniz? Kulağa cesur bir hareket gibi gelse de aslında oldukça şık bir sonuç yaratıyor.

Deri Ekleyin

Yaz için kulağa çok riskli gelebilir ancak şort gibi detaylarda kullanıp sandaletlerle birleştirince vazgeçilmeziniz olabilir!

Pijama şortları

Favori pijama altınızı ya da koşu şortunuzu sokak stiline taşımanıza kimse engel olamaz!

Baştan aşağıya keten

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🍚

A post shared by Blanca Miró Scrimieri (@blancamiro) on

Yaz için en ideal kumaşın keten olduğunda hemfikiriz! Özellikle takımlarda oldukça şık duruyor.

Oversize grafik tişörtleri kullanın

Oversize grafik tişörtlerle atış serbest! Spor ayakkabılar ve iddialı çantalarla kontrast bir stil yaratın.

Bikini üstlerini sokağa taşıyın

Bikini üstlerinin artık sokak stiline taşındığını sizler için daha önce yazmıştık. Hem rahat olması hem de sıcak havalar için harika birer seçenek olması nedeniyle yaz kombinlerinde joker görevi görüyor.

Baskılı pantalonlara evet!

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Nada 🏄🏻‍♀️

A post shared by Marta Cygan (@lifeofboheme) on

Bu kusursuz 90’lar trendini kullanmak sandığınızdan daha kolay. Kendisi başlı başına iddialı bir parça olduğundan; dolabınızdaki tüm üstlerle birbirinden farklı görünen kombinler yaratabilirsiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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