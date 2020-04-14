Fit Kızların Spor Sonrası Yediği 7 Besin

Kendinizi bu dönemde eğer evde etkili spor programları yapmaya verdiyseniz; spor sonrası ne yiyeceğiniz bir soru işareti olabilir.

Tam da hayal ettiğiniz gibi, uzun ve etkili bir çalışma yaptınız. Ancak şimdi kan şekerinin de etkisiyle açlıkla kavruluyorsunuz. Peki hem çalışmanızı boşa çıkarmayacak hem de sizi tok tutacak besinler hangileri?

Instagram hesaplarında vücutlarını hayranlıkla izlediğimiz ünlü yıldızlar spor sonrası hangi besinleri tüketiyorlar dersiniz? Cevabı bu listede:

Çikolata
Hadi önce en önemlisinden başlayalım. Kendimizi şımartmayı seviyoruz, özellikle de zorlu bir sporun ardından. Dr. Mike Roussell çikolatanın sandığımız kadar zararlı olmadığını savunuyor. Özellikle bitter çikolatanın performansı arttırdığını düşünüyor.

#Bezelye
Dondurulmuş olanları sayesinde her mevsimde ulaşabildiğimiz bezelye; diğer sebzelere kıyasla yüksek düzeyde C vitamini ve protein içerir.

#Yumurta
Tamam, belki bu artık bir sır değil, ama yine de tekrar etmekte fayda var.Evet, çok miktarda protein içeriyorlar fakat aynı zamanda antioksidanların yanı sıra vitamin A, B12, B2 ve B5 gibi vücut direncini artırıcı diğer vitaminler açısından da zengin olduklarını biliyor muydunuz?

 

Guten morgen from Berlin ??#hbfit

Hannah Bronfman (@hannahbronfman) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

#Karnabahar

Brokoli mükemmel olsa da, yağ yakmak için asıl ihtiyacımız olan "karnabahar".

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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