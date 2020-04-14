Fit Kızların Spor Sonrası Yediği 7 Besin

Kendinizi bu dönemde eğer evde etkili spor programları yapmaya verdiyseniz; spor sonrası ne yiyeceğiniz bir soru işareti olabilir.

Tam da hayal ettiğiniz gibi, uzun ve etkili bir çalışma yaptınız. Ancak şimdi kan şekerinin de etkisiyle açlıkla kavruluyorsunuz. Peki hem çalışmanızı boşa çıkarmayacak hem de sizi tok tutacak besinler hangileri?

Instagram hesaplarında vücutlarını hayranlıkla izlediğimiz ünlü yıldızlar spor sonrası hangi besinleri tüketiyorlar dersiniz? Cevabı bu listede:

Çikolata

Hadi önce en önemlisinden başlayalım. Kendimizi şımartmayı seviyoruz, özellikle de zorlu bir sporun ardından. Dr. Mike Roussell çikolatanın sandığımız kadar zararlı olmadığını savunuyor. Özellikle bitter çikolatanın performansı arttırdığını düşünüyor.

#Bezelye

Dondurulmuş olanları sayesinde her mevsimde ulaşabildiğimiz bezelye; diğer sebzelere kıyasla yüksek düzeyde C vitamini ve protein içerir.

A chilli and pea omelette to start the day ? There's also a few ideas on how you can munch your way to a happier and healthier life on my website ? ? www.madeleineshaw.com #GlowGuides Madeleine Shaw (@madeleine_shaw_) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 18 Oca 2017, 23:42 PST )

#Yumurta

Tamam, belki bu artık bir sır değil, ama yine de tekrar etmekte fayda var.Evet, çok miktarda protein içeriyorlar fakat aynı zamanda antioksidanların yanı sıra vitamin A, B12, B2 ve B5 gibi vücut direncini artırıcı diğer vitaminler açısından da zengin olduklarını biliyor muydunuz?

Guten morgen from Berlin ??#hbfit Hannah Bronfman (@hannahbronfman) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 8 Ara 2016, 06:29 PST )

#Karnabahar

Brokoli mükemmel olsa da, yağ yakmak için asıl ihtiyacımız olan "karnabahar".