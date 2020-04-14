Fit Kızların Spor Sonrası Yediği 7 Besin
Kendinizi bu dönemde eğer evde etkili spor programları yapmaya verdiyseniz; spor sonrası ne yiyeceğiniz bir soru işareti olabilir.
Tam da hayal ettiğiniz gibi, uzun ve etkili bir çalışma yaptınız. Ancak şimdi kan şekerinin de etkisiyle açlıkla kavruluyorsunuz. Peki hem çalışmanızı boşa çıkarmayacak hem de sizi tok tutacak besinler hangileri?
Instagram hesaplarında vücutlarını hayranlıkla izlediğimiz ünlü yıldızlar spor sonrası hangi besinleri tüketiyorlar dersiniz? Cevabı bu listede:
Çikolata
Hadi önce en önemlisinden başlayalım. Kendimizi şımartmayı seviyoruz, özellikle de zorlu bir sporun ardından. Dr. Mike Roussell çikolatanın sandığımız kadar zararlı olmadığını savunuyor. Özellikle bitter çikolatanın performansı arttırdığını düşünüyor.
This afternoon I’ve had the absolute luxury of working from home which doesn’t happen often, and so am tucking into this deliciously warming bowl of porridge to fuel an afternoon of filming with @willsebastian ?? – I’ve got cinnamon and @doisyanddam chocolate oats which I made with almond milk, and topped with more chocolate and some @wyldsson dark chocolate and cherry seed mix! This was the perfect refuel after smashing my push press PB this morning woo ?? #Oats #Porridge #EatWellEveryday
#Bezelye
Dondurulmuş olanları sayesinde her mevsimde ulaşabildiğimiz bezelye; diğer sebzelere kıyasla yüksek düzeyde C vitamini ve protein içerir.
A chilli and pea omelette to start the day ? There's also a few ideas on how you can munch your way to a happier and healthier life on my website ? ? www.madeleineshaw.com #GlowGuides
Madeleine Shaw (@madeleine_shaw_) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
#Yumurta
Tamam, belki bu artık bir sır değil, ama yine de tekrar etmekte fayda var.Evet, çok miktarda protein içeriyorlar fakat aynı zamanda antioksidanların yanı sıra vitamin A, B12, B2 ve B5 gibi vücut direncini artırıcı diğer vitaminler açısından da zengin olduklarını biliyor muydunuz?
Guten morgen from Berlin ??#hbfit
Hannah Bronfman (@hannahbronfman) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
#Karnabahar
Brokoli mükemmel olsa da, yağ yakmak için asıl ihtiyacımız olan "karnabahar".
oh ya know, my usual morning smoothie ?? got a good workout in and now i'm on the couch sippin on dissss. i look forward to my mornings SO MUCH ? do it: @califiafarms vanilla almond milk, cauliflower, coconut meat, @sunpotion reishi + cordyceps, banana, bluebs, strawberries, lots of kale, @vitalproteins vanilla whey, @navitasnaturals lucuma and pink himalayan sea salt. it's hella lit and such good skin food ?? it's not about fancy skincare products, it's about the REAL FOOD you put in your body that radiates like no other ? #shutthekaleup #realfood #cleaneats