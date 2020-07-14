Fondöteni Es Geçmenizi Sağlayacak Renkli Güneş Kremleri

Özellikle yaz aylarında makyaj yapmanın zor olduğunun ve ağır geldiğinin farkındayız. Cilt bakım rutininizden asla eksik etmemeniz gereken güneş kremleri ile fondöten aşamasını da aradan çıkarmanız mümkün!

Yüksek koruma faktörünün yanında renklendirici içeriğine de sahip, en iyi yüz güneş koruma kremlerini listeledik!

Peter Thomas Roth Max Mineral Naked Broad Spectrum SPF 45

Peter Thomas Roth Max Mineral Naked Broad Spectrum SPF 45

Mineral bazlı bu güneş kremi; A, C ve E vitaminleri ile de cildinizi besliyor. Ayrıca içeriğindeki elmas tozu ile cildinizin içten gelen bir ışıltıyla pırıldamasını sağlayacak.

La Roche-Posay Anthelios 50 Mineral Daily Tone Correcting Primer

La Roche-Posay Anthelios 50 Mineral Daily Tone Correcting Primer

Güneş kremleriyle ünlü olan marka; şimdi de skin tint versiyonu ile karşımızda. Çizgilerden kızarıklıklara; istenmeyen görünümleri kapatarak primer olarak kullanabilirsiniz.

Tarte Sugar Rush Skin Treat Blurring Skin Tint SPF 20

Tarte Sugar Rush Skin Treat Blurring Skin Tint SPF 20

Pek çok renkli güneş kremi nemli bir bitiş sağlıyor olabilir ancak bu ürün, mat bitiş sevenler için! 8 ayrı rengi ile gözeneklerinizi tıkamadan ve parlamadan cilt tonunuzu eşitleyin.

Vichy Capital Soleil Tinted Mineral Sunscreen SPF 60

Vichy Capital Soleil Tinted Mineral Sunscreen SPF 60

İçeriğindeki 14 ayrı mineral ile cilt bariyerini koruyan bu formül; cilt tonunuzu eşitlemesiyle de öne çıkıyor.

La Mer The Radiant SkinTint Broad Spectrum SPF 30

La Mer The Radiant SkinTint Broad Spectrum SPF 30

7 ayrı renge sahip olan bu renkli güneş kremi; SPF 30 korumasına sahip. Ayrıca kuruluğa bağlı çizgileri yok ettiğini de belirtelim.