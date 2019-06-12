İyi ki doğdun Adriana Lima! Bugün 38 yaşına basan güzel modelin, Brezilyalı bir güzelden Victoria's Secret yıldızına dönüşümünü görmek için galerimizi gezin.

Ünlü top model Adriana Lima, 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Salvador, Bahia'da dünyaya geldi.

O bir İkizler burcu kadını!

13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedildi.

Sonrasında yükselişi devam etti.

15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında 1. seçildi.

Egzotik bir güzelliğe sahip olan modelin köklerinde Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya ve İsviçre var.

Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansı sayesinde New York'a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı.

New York'a yerleştikten sonra; Christian Lacroix, Valentino gibi ünlü markaların defilelerine çıktı.

Ama Lima'nın asıl büyük çıkışı Dominik'li sevgilisi Alberto ile birlikte çalıştıkları ve Times Square'deki reklam tablosuna asılan Vassarette billboard reklamıyla gerçekleşti.

Gerçek çıkışını ise 1998'de Victoria's Secret defilesinde yer alarak yaşadı.

Heidi Klum ve Gisele Bündchen gibi ikonik isimlerle birlikte Victoria's Secret'ın altın çağlarında "melek" unvanına sahip modellerden biri oldu.

2003'deki Victoria's Secret defilesinin de açılış mankeniydi.

2001'de BMW kısa filminde Mickey Rourke, Clive Owen ve Forest Whitaker'la birlikte oynadı.

Lima, bir dönem Lenny Kravitz'le nişanlı kaldı fakat bu ilişki, 2003'de sona erdi.

Yakın arkadaşları tarafında 'Leah' diye çağrılıyor, lakabıysa 'LimaBean'.

Kitap okumayı çok seven modelin favori yazarı Gabriel Garcia Marque.

Lima, oyunculuk ve fotoğrafçılıkta kendini geliştirmek istiyor.

Bahia'daki 'Caminhos da Luz' (Ways of Light) öksüzler yurdunda yaşayan yoksul çocukların bakımlarına ve binanın tamir masraflarına yardım ediyor.

Portekizce, İspanyolca ve İngilizce konuşabiliyor.

15 Kasım 2009'da kızı Valentina Lima Jarić ve 12 Eylül 2012'de İkinci kızı Sienna Lima Jarić doğdu.

Meksika'da bir barı var.

Victoria's Secret markasıyla özdeşleşen Adriana Lima, beş kez Victoria's Secret defilesinin açılışını yaptı.

Aynı zamanda markanın çalıştığı en yaşlı manken olma unvanını da elinde bulunduruyordu.

Her yıl kimin giyeceği merakla beklenen milyon dolarlık Fantasy Bra'yi 3 kez giydi.

Çocuklarının babası olan Sırp basketbolcu Marko Jaric’le beş yıl evli kaldı.

İkonik VS modeli marka ile yollarını bu yıl ayırdı.

Bu durum, VS'de bir devrin kapanması anlamına da geliyor.

Modelin yine eski ve ikonik VS meleklerinden olan Alessandra Ambrosio ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Kırmızı halıdagenelde ışıltılı parçaları ve gösterişli kesimleri tercih ediyor.