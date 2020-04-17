Georgia Fowler’dan Evde Yapabileceğiniz Spor Rutinleri

Dünyaca ünlü model Georgia Fowler; Instagram hesabından evde yapabileceğiniz kolay ve etkili spor rutinlerini paylaşıyor.

Aynı zamanda bir Victoria’s Secret meleği olan Avustralyalı model Georgia Fowler; 1 milyondan fazla takipçiye sahip Instagram hesabından evde neredeyse sıfır ekipmanla yapabileceğiniz spor rutinleri ile karantinada spor yapmak için aradığınız ilhamı sağlayabilir.

Üstelik spor hareketlerini karın, bacak ya da kardiyo gibi kategorilere ayıran Fowler’ın bu egzersizleri süre olarak da oldukça makul.

# Ev için tüm vücut egzersizi

Evde yapabileceğiniz bu tüm vücudu çalıştıran egzersizde; her hareketi 10 kez tekrarlayın ve aynı sayıda diğer tarafta da devam edin. İhtiyaç ya da spor alışkanlığınıza göre setleri arttırabilirsiniz.

# Evde yapabileceğiniz popo ve bacak egzersizi

Evde daha sıkı bir popo ve bacaklar için yapabileceğiniz bu egzersiz serisinde, daha fazla etki için ekipman olarak büyük bir kitap veya buna benzer bir ağırlığa ihtiyacınız olabilir.

# Evde yapabileceğiniz kardiyo ve karın egzersizleri

Bu karın kaslarını sıkı çalıştıran 25 dakikalık kardiyo sayesinde evinizde terlerken günün stresini de atacaksınız. Sadece 25 dakikanızı ayırmanız yeterli!