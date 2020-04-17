Georgia Fowler’dan Evde Yapabileceğiniz Spor Rutinleri

Dünyaca ünlü model Georgia Fowler; Instagram hesabından evde yapabileceğiniz kolay ve etkili spor rutinlerini paylaşıyor.

Aynı zamanda bir Victoria’s Secret meleği olan Avustralyalı model Georgia Fowler; 1 milyondan fazla takipçiye sahip Instagram hesabından evde neredeyse sıfır ekipmanla yapabileceğiniz spor rutinleri ile karantinada spor yapmak için aradığınız ilhamı sağlayabilir.

Üstelik spor hareketlerini karın, bacak ya da kardiyo gibi kategorilere ayıran Fowler’ın bu egzersizleri süre olarak da oldukça makul.

# Ev için tüm vücut egzersizi

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Here’s a full body at home work out for ya all to keep moving from your lawn or living room! Sending my love and strength. 💪🏽🧡 Do 10 of each exercise and repeat on the other side, -Hip circles, & reverse direction -Isolated hip circles & reverse direction -Kick ups -Crunch to kick back Repeat on other leg -Hip thrust -Single leg swings with hips raised -Single leg pulses with hips raised -Single leg circles with hips raised & reverse direction Repeat on other leg -Single leg side raise -Side clam -Bottom foot raised clam -Heel Toe clam -Clam to kick back Repeat on other leg. -Side plank to twist & repeat on other side -Plank walk ups -Plank shoulder taps -Tricep pushup to upward dog to downward dog -Roll ups (articulating your spine) -Classic slow sit up -Slow Bicycles -Leg lower to needle -Toe touches with legs to sky -Scissor legs -Tricep slide backs in plank position -Svanasana 🙏🏼

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Evde yapabileceğiniz bu tüm vücudu çalıştıran egzersizde; her hareketi 10 kez tekrarlayın ve aynı sayıda diğer tarafta da devam edin. İhtiyaç ya da spor alışkanlığınıza göre setleri arttırabilirsiniz.

# Evde yapabileceğiniz popo ve bacak egzersizi

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At home lower half workout- find a huge book or something weighty for added burn 🔥 10 repetitions of each exercise. Repeat as many times as your heart desires -Hip thrusts -Hip thrust pulses -Single leg hip thrusts -Switch legs -Single leg swings with hips raised -Switch legs -Clams -Lifted heel clams -Heel toe clams -Knee to kick back -All fours Crunch to kick back -Pulse donkey kick -Switch leg -Pulse donkey kick -Clams (alternate side) -Lifted heel clams -Heel toe clams -Knee to kick back -Alternating Backwards lunges -Alternating curtsy lunges. -Lateral lunge to knee lift -Other side -Squat -Squat pulses -Alternating lunch jumps -Lateral lunch jumps -Squat touches -Squat jumps Try for three times! Stretch 🙏🏼 Big kiss guys 🧡💛💚 Shorts & sportsbra @camillaandmarc

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Evde daha sıkı bir popo ve bacaklar için yapabileceğiniz bu egzersiz serisinde, daha fazla etki için ekipman olarak büyük bir kitap veya buna benzer bir ağırlığa ihtiyacınız olabilir.

# Evde yapabileceğiniz kardiyo ve karın egzersizleri

Bu karın kaslarını sıkı çalıştıran 25 dakikalık kardiyo sayesinde evinizde terlerken günün stresini de atacaksınız. Sadece 25 dakikanızı ayırmanız yeterli!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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