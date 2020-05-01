Gigi Hadid Hamileliğini Jimmy Fallon Yayınında Doğruladı

Pandemi nedeniyle ‘The Tonight Show’u evinde Youtube üzerinden yayınlayah Jimmy Fallon’a konuk olan Gigi Hadid; hamile olduğunu doğruladı.

Erkek arkadaşı Zayn Malik ile ilk bebeklerini bekleyen Gigi Hadid; mutluluğunu canlı yayında paylaştı. “Tabii ki bu haberi kendi yöntemlerimizle paylaşmak isterdik. Ama çok heyecanlıyız, mutluyuz ve herkesin iyi dilekleri ve desteği için minnettarız!”

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Gigi opens up to Jimmy about experiencing her first pregnancy in quarantine and how excited she was after receiving a surprise birthday cake from the Cake Boss! #FallonAtHome

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Hamileliğini bugünlerde ihtiyaç duyduğu bir güneş ışığına benzeten Hadid, bu dönemin dünyada olan herşeye karşı keyfini çıkarmasını söyleyen Fallon’a “Deniyorum. Özellikle böyle bir dönemde evde sevdiklerimle, her günü tek tek deneyimlemek benzersiz bir deneyim” ifadelerini kullandı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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