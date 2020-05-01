Gigi Hadid Hamileliğini Jimmy Fallon Yayınında Doğruladı

Pandemi nedeniyle ‘The Tonight Show’u evinde Youtube üzerinden yayınlayah Jimmy Fallon’a konuk olan Gigi Hadid; hamile olduğunu doğruladı.

Erkek arkadaşı Zayn Malik ile ilk bebeklerini bekleyen Gigi Hadid; mutluluğunu canlı yayında paylaştı. “Tabii ki bu haberi kendi yöntemlerimizle paylaşmak isterdik. Ama çok heyecanlıyız, mutluyuz ve herkesin iyi dilekleri ve desteği için minnettarız!”

Hamileliğini bugünlerde ihtiyaç duyduğu bir güneş ışığına benzeten Hadid, bu dönemin dünyada olan herşeye karşı keyfini çıkarmasını söyleyen Fallon’a “Deniyorum. Özellikle böyle bir dönemde evde sevdiklerimle, her günü tek tek deneyimlemek benzersiz bir deneyim” ifadelerini kullandı.