İnce çizgiler, kırışıklıklar ve koyu renkli halkalarla uzun vadede savaşabiliriz, peki ya göz altı şişlikleri? Diğer etmenleri makyajla kapatabilsek bile; göz altı şişliğinin tüm görünümü etkilediği bilinen bir gerçek.

Peki göz altı şişliklerinden nasıl kısa sürede kurtulabiliriz? Bu konuda anında etki alabileceğiniz ürünler mevcut. Özellikle kafein bulunduran göz altı kremleri, kısa sürede göz altı şişliklerinden kurtulmanızı sağlıyor.

İşte vegan içerikli olanlardan; kafein yüklü kremlere; göz altı şişliklerinden kurtulmanın 12 yolu:

Black Tea Firming and De-Puffing Eye Cream

ince çizgiler için göz kremleri

Doğal içeriğe sahip formülü ve en hassas ciltleri bile nemlendirebilmesiyle herkesin seveceği bir göz kremi şimdiden ikonik konumda. Özellikle ince çizgilere sahip göz çevresine sahip olanlar, içeriğindeki siyah çay özüyle göz altı şişliklerinden kurtulma şansı yakalayacak.

NeoCutis Lumière Bio-Restorative Eye Cream

göz altı şişlikleri için en iyi göz kremleri

Kafein yüklü bu göz altı kremi; göz altı şişkinliklerinden sizi kurtarırken daha sıkı bir göz çevresi de yaratacak. Ayrıca hiyalüronik asit sayesinde ince çizgi görünümünü de giderecek. Fiyatı başta pahalı gelebilir ancak etkisini düşününce kesinlikle edinmeniz gerekenlerden!

Saturday Skin Wide Awake Brightening Eye Cream

kısa sürede etki eden göz altı kremleri

Tam Instagram’lık bir şişeye sahip olan bu ürün; içeriğindeki avokado proteinleri, A, D ve E vitaminlerinin kokteyli sayesinde kısa sürede etki alacağınız göz altı kremleri arasında yer alıyor.

Jade Roller Beauty Rose Quartz Beauty Roller

Rose Quartz Beauty Roller

Evet bu önerimizin bir krem olmadığının farkındayız. Yüzyıllardır Çin güzellik ritüellerinin ayrılmaz bir parçası olan bu ürün ile göz altı kremlerinizi cildinize daha iyi yedirirken; göz altınızdaki şişliklerden de kurtulacaksınız. Üstelik sağlayacağınız kan sirkülasyonu; çizgi ve kırışıklık oluşumunu da engelleyecek.

Sunday Riley Auto Correct Brightening and Depuffing Eye Contour Cream



göz altlarını aydınlatan göz altı kremleri

Formülasyonundaki Brezilya ginseng içeriği; dakikalar içerisinde göz altınızdaki şişkinliğin giderilmesini sağlayacak. Ayrıca göz altılarını aydınlatıcı etkisi olduğunu da söyleyelim!

dr. Brandt Needles No More No More Baggage Eye De-puffing Gel



koyu halkalar için göz altı kremleri

Sadece göz altlarınızdaki şişkinliği değil; koyu renkli halka ve kırışıklık oluşumunu da engelleyecek olan bu ürün; botanik içeriğinden güç alıyor.

Youth to the People Superfood Peptide Eye Cream



vegan içerikli göz altı kremleri

Antioksidan ve vegan içeriği sayesinde göz altlarınızda kısa sürede değişime hazırlıklı olun! üstelik bunu ağır ya da yağlı bir formüle sahip olmadan yapıyor. İnce yapıdaki bu krem, concealer’ı da daha iyi uygulamanızı sağlayacak.

Olay Ultimate Eye Cream

uygun fiyatlı göz altı kremleri

Bu drugstore göz altı kremi; cildi yumuşatan peptit ve niacinamide içeriğine sahip. Uykusuz gecelerin kurtarıcısı olacak olan bu uygun fiyatlı göz altı kremine bayılacaksınız!

Garnier SkinActive Clearly Brighter Anti-Puff Eye Roller



göz altı şişliklerini gideren göz çevresi kremleri

Jel yapıdaki bu göz altı kremi, bilyeli yapısı sayesinde göz altı torbalarının kısa sürede yok edilmesini sağlıyor. İçerisinde aydınlatıcı güce sahip C vitamini, antioksidan, nane ve kafein bulunduran bu göz altı kremi; soğutucu etki de sağlıyor.

Kiehl’s Since 1851 Eye Fuel



doğal içerikli göz altı kremleri

İçeriğindeki kafein ile göz altındaki kan akışını tetikleyen bu krem; tamamen doğal içeriği ile de kısa sürede rutininizin vazgeçilmezi olacak. İçeriğindeki B vitamini ise enerjik gözükmenizi sağlayacak.

Patchology FlashPatch Eye Gels



etkili göz altı maskeleri

Göz maskelerinin mucizeler yaratmadığının farkındayız ancak bu ürün diğerlerinden farklı. Antioksidanlar, kafein, hiyalüronik asit barındıran formülüyle daha aydınlık bir görünüm elde edeceksiniz.

Algenist Complete Eye Renewal Balm



göz altı prımerı etkisi gösteren krem

Yumuşatma için yeşil çay, sıkılaştırma ve şişlik alması için kafein ve aydınlık etki için C vitamini barındıran bu krem; gün boyu makyaj primerı etkisi de görüyor. Verdiğiniz tüm paraya değecek!