Gucci Geleneksel Moda Takviminden Ayrılıyor

Gucci de Saint Laurent modaevinin de yaptığı gibi; geleneksel moda takviminden ayrılacağını duyurdu.

Gucci’nin yayınladığı resmi açıklamada; markanın kreatif direktörü Alessandro Michele’nin yılda yalnızca iki koleksiyon sunacağı ve bunun sonucunda sergilenen koleksiyonların daha eğlenceli ve özgür olacağı belirtildi.

Alessandro Michele, markanın Instagram hesabından “Artık yılda iki kez bir araya geleceğiz” diyerek markanın yılda 4 defile sistemini bıraktığını belirtti.

Alessandro Michele, markanın Instagram hesabından moda dünyasının geleceğinde seçtikleri yol hakkında mini günlükler de yayınlıyor.