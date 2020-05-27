Gucci Geleneksel Moda Takviminden Ayrılıyor

ROME, ITALY – MAY 28: A model walks the runway at the Gucci Cruise 2020 on at Musei Capitolini on May 28, 2019 in Rome, Italy. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Gucci)

Gucci de Saint Laurent modaevinin de yaptığı gibi; geleneksel moda takviminden ayrılacağını duyurdu.

Gucci’nin yayınladığı resmi açıklamada; markanın kreatif direktörü Alessandro Michele’nin yılda yalnızca iki koleksiyon sunacağı ve bunun sonucunda sergilenen koleksiyonların daha eğlenceli ve özgür olacağı belirtildi.

Alessandro Michele, markanın Instagram hesabından “Artık yılda iki kez bir araya geleceğiz” diyerek markanın yılda 4 defile sistemini bıraktığını belirtti.

Alessandro Michele, markanın Instagram hesabından moda dünyasının geleceğinde seçtikleri yol hakkında mini günlükler de yayınlıyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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