Halit Ergenç | Marie Claire Man 2019

“Gerçek bir sanatçıyla sohbet etmek inanılmaz keyifliydi. Birçok noktada ufkunuzu açacak, vizyonunuza farklı bakış açıları getirecek bir röportaj oldu. Halit Ergenç’le hayatını, sanatını ve yeni dizi projesi Babil’i konuştuk. Siz de okurken benim kadar keyif alacaksınız.”

Kapağında Halit Ergenç’in yer aldığı Marie Claire Man’in yeni sayısı tüm bayilerde.

Fotoğraf:

MEHMET

ERZİNCAN

Moda Editörü:

TUĞÇE ÜLKÜMEN

Makyaj:

BURCU TAŞ

Tüm Kıyafetler:

RAMSEY

Babil dizisinin çekimleri başladı. Bize biraz hikâyeden, karakterinizden kısacası projeden bahseder misiniz?

Çok eğlenceli ve sağlam bir ekiple çalışıyoruz. Özellikle Ozan’la çok eğleniyoruz. Ben bir iktisat profesörünü canlandırıyorum. Bu karakter işiyle ilgili birtakım sıkıntılar yaşıyor. Bir iftira sebebiyle işinden uzaklaştırılıyor. Bununla mücadele ederken, başına başka büyük bir sıkıntı daha geliyor. Belli miktarda paraya ulaşması gerekiyor. Ondan sonra da kendi kendine aradığı çözümler, hayatla ve insanlarla yüzleşmesi; onun sonunda da seçtiği bir yol ve bu zor zamandan çıkma çabası… Bu arada karısı, çocuğu, etrafındaki insanlar, eskiden tanıdıkları, yeni tanıyacakları, onların hikâyeleri ve adamın hayatının değişimi… Hayatın zorlu sınavının insana neler yaptırabileceğini anlatıyor hikâye.