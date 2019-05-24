Hamile Kalmak İsteyenlerin Kaçınması Gerekenler

Acaba sizi durduran ne?

Karbonhidratlar, diş macununuz ve hatta yoga matınız… Hamile kalmanıza engel olan şeyler belki de bunlardan biridir? Önerilere kulak verin ve olacakları görün.

Bazen hamile kalmak bir mucize gibi görünür. Biz kadınların bir ay içerisinde doğurgan olduğu yalnızca altı gün var. Yumurtlama günü ve bunun öncesindeki beş gün…

Hamile kalmayı kolaylaştırmak…

Spermin yaşamak için beş günü, yumurtanın ise yalnızca 24 saati vardır. Araştırmalara göre her altı çiftten biri doğurganlık sorunuyla karşı karşıya. Ancak çoğu, bir sene içerisinde hamile kalabiliyor. Uzmanlara göre, kadınların doğal yöntemlerle çocuk sahibi olmayı artırmalarının yolları oldukça fazla.

Yalnızca hangi seçeneğin işe yarayacağını bulmak için denemek gerekiyor. Hamile kalmak isteyenlerin kaçınması gereken bazı konuları mercek altına aldık.

Hamile kalmak için art arda sevişmek

Bir çift düşünün. Erkek, akşamdan kalma. Sabah ise partneri uyanıyor ve diyor ki; “Yumurtlama dönemindeyim, işe koyulalım.” Bundan daha seksi bir şey olamaz diye düşünebilirsiniz. Yumurtlama dönemini beklemek mantıklı gelmese de (bir sonraki regl döneminizden 14 gün öncesi), hamile kalma şansınızı etkileyebilir. Çünkü tutarlı olmanız gerekiyor. Birçok çift, yalnızca yumurtlama döneminde sevişerek hamile kalmaya çalışıyor.

Ancak bu, spermin sağlığı açısından kötü bir durum. Spermler testislerde durdukça, zamanla zayıflamaya başlıyor. Dolayısıyla, erkeklerin her iki ya da üç günde bir boşalma yaşaması daha sağlıklıdır. Uzmanlar; her iki günde bir ‘kaliteli’ sevişmeyi öneriyor. Bu noktada kadınların uyarılması çok önemli. Zira servikal mukus sayesinde sperm içeri girebilecek ve vajinal herhangi bir sorunu önlemeye yardımcı olacak.

Hamile kalmak için yapılan yanlış egzersizler

Doğurganlığınız için fit bir vücuda sahip olmak önemli, evet. Ancak,

yaptığınız egzersizler düzenli olarak sizi yoruyorsa ve hızlı tempodaysa, biraz yavaşlamanız gerekebilir. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, vücudumuz zor bir egzersiz ile birlikte hamile kalacak kadar yeterli enerjiye sahip değil. Kendini zorlayarak egzersiz yapanlar arasında yüzde 24 oranında başarısızlık bulunuyor.

Egzersiz matınıza uzandığınızda, hangi materyalden yapılmış olduğuna bakın. Yeni yapılan bir araştırmada yoga matlarında kullanılan kimyasal maddenin doğurganlığı etkilediği ortaya çıkmış.

Az karbonhidrat tüketiminin hamile kalmaya olumsuz etkileri

Karbonhidratın doğurganlığı sağlayan hormon dengesini güçlendirdiği ve

yarım kalan yumurtlamaya öncülük ettiği ortaya çıkmış. Günde bir öğün yoğun karbonhidrat içeren yiyecek tüketin ve güzel bir kahvaltı yapın. Orta düzeyde bir öğle yemeği ve az akşam yemeği; insülin seviyesini dengede tutarak doğurganlığı artırır.

Diş macununuzun yumurta rezervlerine etkisi

Avustralyalı bilim adamlarının önemli bir keşfine göre; bakımsız ağız sağlığı doğurganlığı obezite kadar etkiliyor. Bu nedenle bu yazıyı okuduktan sonra dişlerinizi daha çok fırçalayabilirsiniz. Ancak Harvard Üniversitesi’nin 2017 yılında yayınladığı bir rapora göre, aslında kullandığınız diş macununun içeriği de bunu etkileyebilir.

Sabun ve diş macununda bulunan antibakteriyel madde triklosan, yumurta rezervini azaltıyor. Buna rağmen yarattığı hasar kalıcı değil. 24 saat içerisinde etkisini yitiriyor. Organik diş macunu markalarına yönelerek, ağız

bakımınıza devam edin