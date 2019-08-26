Hamilelerin Rahatlıkla Kullanabileceği 10 Cilt Bakım Ürünü

Kozmetik ürünlerinin içeriklerini inceleyip, sağlığımıza zarar vermeyecek olanları kullanmak çok önemli, özellikle de hamileyken vücudumuza ve sağlığımıza ekstra dikkat etmemiz gerektiği gerçeği de ortada. Kafein ve alkolü kesmenin yanı sıra, bir çocuk taşımak da güzellik rutininizdeki belirli maddeleri yok etmeniz anlamına gelmektedir.

Hamile anneler hamilelik hormonu nedeniyle, ciltte kızarıklık, renk eşitsizliği, sivilce ve ciltte yağlılık hissedebilirler. Uzmanlar özellikle ilk üç ayda hamileleri; kimyasal içerikli saç boyalarından, fetüsü etkileyen zararlı maddeler içerdiği için parfümden, anti-aging kremler, makyaj temizleme losyonu ve toniklerden uzak durmaları gerektiğini belirtiyor.

keıra knıghtley’nın geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğuna hamile olduğu paylaşıldı

Peki, “Biz hamileyken ne yapacağız?” diye soruyorsanız, haydi gelin hamileyken de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz ürünleri inceleyelim!

Mustela Temizleme Suyu

Insight Shampoo Damaged Hair

Bio-Oil Skin Care Yağı

#1 Bio-Oil Skin Care Yağı

Çok amaçlı bir cilt bakım yağı olan Bio-Oil hipoalerjeniktir ve paraben içermez. Yüz ve vücut için kullanıma uygundur. Vücuttaki çatlaklara ve cilt lekelerine iyi gelmektedir. Hassas ciltler ve hamileler için kullanıma uygundur. Eczanelerden temin edebilirsiniz.

#2 Mustela Temizleme Suyu

Mustela temizleme suyu durulama gerektirmeyen bir üründür. Zengin ve doğal içeriklere sahiptir, içindeki Aloe vera özü cildi yumuşatarak nemlendirir. Paraben içermeyen bu ürün yeni doğmus bebekler ve çocuklar üzerinde de kullanılabilir.

#3 Insight Shampoo Damaged Hair

Hamilelikte cilt bakım ürünü önerilerine devam ediyoruz. Hasarlı ve yıpranmış saçlar için olan bu şampuan paraben, parafin, silikon, renklendirici, alerjen parfüm ve mineral yağlar içermez.Yıpranan saçlarınızı onararak, içeriğindeki aktif maddeler sayesinde saç yüzeyini pürüzsüzleştirerek parlatır.

Mavala Profesyonel Oje

Burt’s Bees Mama Bee Karın Çatlak Kremi

Sebamed Deodorant

#4 Mavala Profesyonel Oje

50 yıldan daha fazla süredir piyasada olan mavala oje, formaldehit, paraben ve kafur içermez. Hiçbir katkı maddesi bulunmayan mavala ojeler 2-3 kat sürülse bile tırnağın nefes almasına yardımcı olurlar. Renk yelpazesi geniş olan bu oje markasının sürülüşü de çok pratiktir. Bunun yanında Sally Henson, Chine Glaze markalarının da doğal içerikli ojeleri bulunmaktadır.

#5 Sebamed Deodorant

Tamamen doğal içeriklere sahip olan bu deodorant içinde alkol ve alüminyum barındırmıyor. İçeriğinde parfüm de bulunmayan Sebamed, hassas ciltler ve hamileler için birebir. Alkol ve alüminyum barındırmasın fakat güzel koksun diyorsanız Isana Sensitive Deo Roll-On u da deneyebilirsiniz!

#6 Burt’s Bees Mama Bee Karın Çatlak Kremi

Hiçbir kimyasal ürünü barındırmayan bu çatlak kremi, shea yağı ve E vitamini sayesinde cildinizi nemlendirir. Hamilelik döneminde oluşan portakal görünümünde çatlakları onarmayı hedefleyen bu krem, doğum sonrasında kullanılır.

Peppermint Cooling Ayak Spreyi

Yves Rocher Kusursuz Ten Kompakt Pudra

Soul Tree Ayurvedic Lipstick

Aquaphor Healing Ointment Nemlendirici Krem

#7 Peppermint Cooling Ayak Spreyi

Hamilelikte şişen ve ağrıyan bacaklar maalesef çoğu kişinin problemidir. Body Shop’un serinleten spreyi ile yorgun ve ağrılı bacaklarınızı iyileştirebilirsiniz. İngiliz nane esansiyel yağı ile zenginleştirilen bu ürün bacakları serinletmeyi ve yenilemeyi hedefliyor.

#8 Yves Rocher Kusursuz Ten Kompakt Pudra

Her ne kadar hamilelikte makyajı önermeseler de oluşan cilt lekelerinden veya renk eşitsizliğinden rahatsız iseniz sizlere organik ve kimyasal madde barındırmayan Yves Rocher markasını önerebiliriz. İçinde paraben barındırmayan bu pudra, bambu tozu ile ciltte uzun süre kalmasını sağlıyor.

#9 Soul Tree Ayurvedic Lipstick

İyileştirici etkisi de bulunan bu ruj, dudağı nemlendirerek canlandırıyor. Kurşun ve paraben içermemektedir ve hayvanlar üzerinde test yapmadıklarını belirtmişlerdir. %100 vegandır, uzmanlar tarafından önerilen bir üründür.

#10 Aquaphor Healing Ointment Nemlendirici Krem

Cildi nemlendirirken aynı zamanda cilt lekelerinin ve izlerinin onarılmasında yardımcı olur. Her cilt tipine ve yaşa uygun olan krem, parfüm ve boya içermez. Gözenekleri tıkamaz ve dermatologlar tarafından hamileler için önerilmektedir.