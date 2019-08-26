Hamilelerin Rahatlıkla Kullanabileceği 10 Cilt Bakım Ürünü

Kozmetik ürünlerinin içeriklerini inceleyip, sağlığımıza zarar vermeyecek olanları kullanmak çok önemli, özellikle de hamileyken vücudumuza ve sağlığımıza ekstra dikkat etmemiz gerektiği gerçeği de ortada. Kafein ve alkolü kesmenin yanı sıra, bir çocuk taşımak da güzellik rutininizdeki belirli maddeleri yok etmeniz anlamına gelmektedir.
Hamile anneler hamilelik hormonu nedeniyle, ciltte kızarıklık, renk eşitsizliği, sivilce ve ciltte yağlılık hissedebilirler. Uzmanlar özellikle ilk üç ayda hamileleri; kimyasal içerikli saç boyalarından, fetüsü etkileyen zararlı maddeler içerdiği için parfümden, anti-aging kremler, makyaj temizleme losyonu ve toniklerden uzak durmaları gerektiğini belirtiyor.
Peki, “Biz hamileyken ne yapacağız?” diye soruyorsanız, haydi gelin hamileyken de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz ürünleri inceleyelim!
#1 Bio-Oil Skin Care Yağı
Çok amaçlı bir cilt bakım yağı olan Bio-Oil hipoalerjeniktir ve paraben içermez. Yüz ve vücut için kullanıma uygundur. Vücuttaki çatlaklara ve cilt lekelerine iyi gelmektedir. Hassas ciltler ve hamileler için kullanıma uygundur. Eczanelerden temin edebilirsiniz.
#2 Mustela Temizleme Suyu
Mustela temizleme suyu durulama gerektirmeyen bir üründür. Zengin ve doğal içeriklere sahiptir, içindeki Aloe vera özü cildi yumuşatarak nemlendirir. Paraben içermeyen bu ürün yeni doğmus bebekler ve çocuklar üzerinde de kullanılabilir.
#3 Insight Shampoo Damaged Hair
Hamilelikte cilt bakım ürünü önerilerine devam ediyoruz. Hasarlı ve yıpranmış saçlar için olan bu şampuan paraben, parafin, silikon, renklendirici, alerjen parfüm ve mineral yağlar içermez.Yıpranan saçlarınızı onararak, içeriğindeki aktif maddeler sayesinde saç yüzeyini pürüzsüzleştirerek parlatır.
#4 Mavala Profesyonel Oje
50 yıldan daha fazla süredir piyasada olan mavala oje, formaldehit, paraben ve kafur içermez. Hiçbir katkı maddesi bulunmayan mavala ojeler 2-3 kat sürülse bile tırnağın nefes almasına yardımcı olurlar. Renk yelpazesi geniş olan bu oje markasının sürülüşü de çok pratiktir. Bunun yanında Sally Henson, Chine Glaze markalarının da doğal içerikli ojeleri bulunmaktadır.
#5 Sebamed Deodorant
Tamamen doğal içeriklere sahip olan bu deodorant içinde alkol ve alüminyum barındırmıyor. İçeriğinde parfüm de bulunmayan Sebamed, hassas ciltler ve hamileler için birebir. Alkol ve alüminyum barındırmasın fakat güzel koksun diyorsanız Isana Sensitive Deo Roll-On u da deneyebilirsiniz!
#6 Burt’s Bees Mama Bee Karın Çatlak Kremi
Hiçbir kimyasal ürünü barındırmayan bu çatlak kremi, shea yağı ve E vitamini sayesinde cildinizi nemlendirir. Hamilelik döneminde oluşan portakal görünümünde çatlakları onarmayı hedefleyen bu krem, doğum sonrasında kullanılır.
#7 Peppermint Cooling Ayak Spreyi
Hamilelikte şişen ve ağrıyan bacaklar maalesef çoğu kişinin problemidir. Body Shop’un serinleten spreyi ile yorgun ve ağrılı bacaklarınızı iyileştirebilirsiniz. İngiliz nane esansiyel yağı ile zenginleştirilen bu ürün bacakları serinletmeyi ve yenilemeyi hedefliyor.
#8 Yves Rocher Kusursuz Ten Kompakt Pudra
Her ne kadar hamilelikte makyajı önermeseler de oluşan cilt lekelerinden veya renk eşitsizliğinden rahatsız iseniz sizlere organik ve kimyasal madde barındırmayan Yves Rocher markasını önerebiliriz. İçinde paraben barındırmayan bu pudra, bambu tozu ile ciltte uzun süre kalmasını sağlıyor.
#9 Soul Tree Ayurvedic Lipstick
İyileştirici etkisi de bulunan bu ruj, dudağı nemlendirerek canlandırıyor. Kurşun ve paraben içermemektedir ve hayvanlar üzerinde test yapmadıklarını belirtmişlerdir. %100 vegandır, uzmanlar tarafından önerilen bir üründür.
#10 Aquaphor Healing Ointment Nemlendirici Krem
Cildi nemlendirirken aynı zamanda cilt lekelerinin ve izlerinin onarılmasında yardımcı olur. Her cilt tipine ve yaşa uygun olan krem, parfüm ve boya içermez. Gözenekleri tıkamaz ve dermatologlar tarafından hamileler için önerilmektedir.