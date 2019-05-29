İkizler burcunda 3 Haziran Pazartesi günü bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniay ile beraber burçları finansal konularda sürprizler bekliyor. İletişim açısından da oldukça pozitif bir ay.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den Haziran 2019 astroloji yorumunuz…

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

3 Haziran Pazartesi günü burcunuzda bir yeniay meydana gelecek. Gündeminizin yoğun olacağı bu ay içerisinde ilk olarak fiziksel görüntünüze el atacaksınız. Bunun yanı sıra partner, ortaklık gibi konularda sakin hareket etmelisiniz. Finansal konularla ilgili de ailenizden gelebilecek küçük bir destek sizi rahatlatabilir.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Hislerinizin oldukça güçlü olacağı bir aydasınız. Bu zaman zarfında rüyalar daha etkileyici ve anlamlı gelebilir. Kült konulara ilgi duyabilir, bu konularla ilgili kitaplar satın alabilirsiniz. İkili ilişkilerde ise bilinçaltınıza attığınız korkularla yüzleşebilirsiniz. İlişkilerde gereksiz kuruntulara kapılıp, kıskançlıklar yapabilirsiniz.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Bu ayki yeniay ile beraber; sosyalleşecek, davetlere katılacak, konser ve tiyatro için biletler alacaksınız. Bunun yanı sıra ‘mevcut kazanımlarımı nasıl artırabilirim?’ sorusuyla da ek gelirler elde etmek için adımlar atacaksınız. Arkadaş ortamlarında ise dedikodularla hayal

kırıklığı yaşayabilirsiniz.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

3 Haziran’da İkizler burcunda bir yeniay meydana gelecek. Kariyerinizde önemli gelişmelere gebe olduğunuz bu süre zarfında iş sebebiyle şehir veya ülke değiştirmek gündeminize gelebilir. Terfi alabilirsiniz. Kariyerinizde belki de yılın en şanslı dönemindesiniz. Karşılaşacağınız fırsatları

iyi değerlendirin.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

Bu ay yurt dışı bağlantılı her türlü eğitim veya ticareti ilgilendiren konularda daha şanslısınız. Önemli fırsatlar yakalayabilir, önemli anlaşmalara imza atabilirsiniz. Uzun zamandır gitmek istediğiniz bir ülke, yapmak istediğiniz bir tatil varsa seyahat planlarını gerçekleştirmek için son derece ideal bir zaman.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

Bu ayki İkizler yeniayı ile birlikte sürpriz gelirler elde edebilir, kayıplar da yaşayabilirsiniz. Bu hususta özellikle dikkatli hareket etmekte fayda var. Statü sahibi insanlarla bir araya gelebilir, önemli fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. İletişim gücünüzü iş hayatınızda etkin bir şekilde kullanın.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Bu ay ilişki, evlilik ve ortaklık konularıyla ilgili oldukça pozitif gelişmeler yaşayacaksınız. Yalnız olan Yay burçları yeni bir aşka yelken açabilir. Hâlihazırda ilişkisi olanlar ise evlenme teklifi alabilir. Hayatınızın bu döneminde daha fazla sorumluluk alacaksınız. Yakın arkadaş ve dostlarınızdan maddi veya manevi destek talep edebilirsiniz.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

İletişimde daha etkin, daha pozitif olacağınız bir sürece gireceksiniz. Bu dönem sağlığınıza ekstra özen göstermekle kalmayıp, spora başlayabilirsiniz. Diyete başlamak, sağlıkla ilgili rutin kontroller yaptırmak için de harekete geçmekte fayda var. Kişisel bakımınıza zaman ayırıp, kendinizle daha fazla ilgilenmenin tam zamanı.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

Yeniay ile beraber ailevi konular gündeminizde olacak. Bekâr olan Kova burçları için yazın gelişiyle beraber romantik bir ilişki kapılarını çalabilir. Flörtler, yeni kişilerle tanışmak, tatlı tesadüfler aşk hayatınıza hareketli günler getirecek. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı ve şans her zamankinden fazla sizinle beraber olacak.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

İkizler burcundaki yeniay ailevi konuları gündeminize getirecek. Bu dönem evinizde sıklıkla misafir ağırlayabilirsiniz. Aile konularında yaşanmış tatsızlıklar, can sıkıcı mevzular varsa bunları çözümlemek için arabuluculuk yapacaksınız. Taşınma, ev alma, kiralama gibi konularda tam da istediğiniz şeylere kavuşabilirsiniz.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Bu ay ani seyahatlere çıkabilirsiniz. Hayata geçirmek istediğiniz projeler için adımlar atmanın tam zamanı. Aile ilişkilerinde kardeşlerinizle ilgili konularla meşgul olurken, Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle bu tema yegâne gündem maddeniz hâline dönüşebilir. Evinizde ufak, minimal değişiklikler yapabilirsiniz.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

Finansal konularla ilgili bereketli bir aya gireceksiniz. Ummadığınız yerden gelecek gelirler olabileceği gibi mevcut borçlarınızın ödeme planlarında kolaylıklarla karşılaşabilirsiniz. Kısa seyahatler yapabileceğiniz bu ay içerisinde eğitim planlamaları da yapabilirsiniz. Projeler üretip bunu kazanca dönüştürme zamanı!