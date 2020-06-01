Haziran Ayının 3 Şanslı Burcu

Haziran 2020’nin şans faktörüyle öne çıkan, kendini ay boyunca diğer burçlara göre daha iyi hissedecek 3 burcunu sizlerle paylaşıyoruz!

Haziran ayının önemli gökyüzü hareketleri ve retro etkileri için tıklayın.

İkizler

İkizler burcu haziran ayı boyunca daha çok “ben” diyecek ve kendi isteklerini, ihtiyaçlarını ön plana çıkaracak. Bunun size kendinizi çok iyi hissettireceğini söylemek mümkün. Muazzam bir enerjiyle donandığınızı fark edeceksiniz. Gerek ruhsal gerekse fiziksel değişim ve tamamlanmalara açık olacaksınız. Değişim ve yenilenmeler sizi destekleyecek.

Yay burcunda gerçekleşecek dolunay, yedinci evinizi yani ortaklıklar ve ilişkiler evinizi adeta silkeleyip kendine getirecek. Size bir şey katmayan ilişkileri, insanları hayatınızdan uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde çok daha net fikirlere sahip olabilirsiniz.

Haziran ayı burç yorumları

Terazi

Son dönemlerde kendinizi biraz farklı hissediyor olabilir misiniz? Hatta bu farklılık kendinizden uzaklaşmanıza, adeta kendinizi tanıyamamanıza yol açmış olabilir. Öz güveniniz, cesaretiniz kırılmış olabilir. Neyse ki bu durum haziran enerjisiyle son buluyor. Yeni bir şeyler deneme dürtüsüyle içiniz enerji ve heyecanla dolup taşacak. Bu bir girişim de olabilir, bir hobi de, yepyeni bir flört başlangıcı da!

Kova

Tüm gözlerin üzerinizde olacağı bir haziran ayına hazır mısınız? Kovalar, yaptıkları, söyledikleri, düşündükleriyle çok konuşulacakları bir ay geçirecekler. İnsanlara ilham veren güçlü duruşunuz bu ay tüm ışıkları üzerinize çekecek. Bazı noktalarda inançlarınızı, değerlerinizi sorguladığınızı hissedebilirsiniz. Ancak bu size yepyeni ufukların açılması için fırsat doğuracak.