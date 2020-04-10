HOMETEAM ile Adidas Runners Koçları Artık Evinizde

adidas hayata geçirdiği #HOMETEAM hareketiyle herkesi evde aktif olmaya davet ederek sporu evlerde devam ettiriyor. adidas Runners eğitmenleri artık canlı yayınlarla her hafta hazırlanan egzersiz programlarıyla evinizdeler.

adidas Runners’ın bütüncül yaklaşımı, performans odaklı zihin, beslenme, hareket, toparlanma ve ekipman ana yaklaşımları etrafında şekilleniyor. Herkesin kendi en iyisini ortaya çıkarmaya odaklanan AR dünya çapında geniş bir kitleye sahip. AR’nin 50 ülkede 63 şehirde 600 binden fazla kayıtlı kullanıcısı, İstanbul’da ise 4357 üyesi bulunuyor. Bu büyük ve deneyimli ekibin koçları, spora başlamak isteyen, devam etmek isteyen kitlelere artık evlerinde ulaşıyor. AR koçları koşuyu da destekleyen, evde kolaylıkla yapılabilecek egzersizlere odaklanarak yogadan, temel spor hareketlerine ve vücut ağırlıklı antrenman ile yüksek seviyedeki vücut çalışmalarına kadar pek çok eğitimi online olarak veriyorlar.

Herkesin katılabileceği AR sanal oturumlarını adidas Running uygulamasındaki AR etkinliklerine girerek Facebook’ta LINK üzerinden ve koçların kendi Instagram hesaplarından takip haftalık olarak takip etmek mümkün. Globaldeki oturumlara ise Instagram’daki @adidasRunners hesabından bir önceki gece yayınlanan günlük programlarla ulaşılabiliyor. Adidas Runners İstanbul topluluğunu Facebook’ta LINK takip edilebilir.