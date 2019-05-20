Hormonları Doğal Yolla Dengede Tutmanın Adımları

Mutlu olmak, yaşadıklarımızın etkisiyle kimi zaman zor olabiliyor. Modumuzu aniden etkileyen hormonları doğal yolla nasıl dengede tutabiliriz, onu araştırıyoruz. Çözümü ise şu birkaç adımdan geçiyor.

Eğer hormon dengesizliği yaşadığınızı düşünüyorsanız, bir uzmana danışın. Ancak günlük hayatınızda küçük ve basit değişiklikler yaparak da hormonlarınızı dengede tutabilirsiniz.

STRESİ AZALTIN



Sağlığımız üzerinde büyük etkisi olan stres, hormonlarınızı da etkiliyor. Başkalarına karşı ‘Hayır’ demeyi öğrenerek ve kendinize fazla yüklenmeyi bırakarak, gelişmiş olan kronik stresi kontrol altına alabilirsiniz. Sempatik sinir sisteminizi dengeleyebilirsiniz.

Stres seviyesini azaltmak için yatmadan önce güzel şeyler hayal edebilirsiniz. Gün içerisinde gerçekleştireceğiniz düzenli yürüyüş için zaman yaratın. Kafein, şeker ve alkol tüketimini minimuma indirin. Günde iki kere meyan kökü çayı içerek, rahatlayabilir ve adrenalin salgınızı destekleyebilirsiniz.

SU FİLTRESİ KULLANIN

Temiz ve saf su tüketmeye önem verin. Suyunuzu filtre kullanarak arındırabilirsiniz.

ORGANİK BESİN TÜKETİN

Organik pazarları araştırın. Meyve ve sebzelere aşılanan hormonlara daha az maruz kalmak için tercih edebilirsiniz. Streoid ve antibiyotik aşılanmadan üretilen, organik et veya süt ürünlerini bulmaya çalışın.

MEYVE VE SEBZELERİ İYİ YIKAYIN

Meyvelerinizi iyi bir şekilde yıkayıp, kabuklarını soyarak üzerlerindeki kimyasal, organik ve cila gibi maddelerden arındırabilirsiniz. Yalnızca, soğuk su ile yıkamanın yağda çözünebilen artıkları yok etmek için yeterli olmadığını unutmayın. Meyve ve sebzeleri üç ölçek suya kattığınız bir ölçek elma sirkesi ile yıkayabilirsiniz. Böylece üzerinde göremediğiniz kir, çamur ve topraktan kurtulabilirsiniz.



DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

İdrar yolları ve bağırsaklarınız aracılığıyla atacağınız tüm kimyasalları, terleyerek de vücudunuzdan atabilirsiniz. Egzersiz yaparak zihninizi sakinleştirebilirsiniz. Hormonlarınıza mutluluk sinyalleri gönderebilir ve beden sağlığınıza destek olabilirsiniz. Uykunuzu aksatmamak için gün içerisinde mümkün olduğunca erken egzersiz yapmaya özen gösterin.

EVİNİZİ BİTKİLERLE DOLDURUN

Bazı ev bitkileri havayı temizlemeye yardımcı olur. Örneğin; yelken çiçeği az bakım gerektiren, küfü azaltan ve havadaki kimyasalları temizleyen bir süs bitkisidir. Dağ palmiyesi de hava kalitesini artırmada son derece başarılıdır.