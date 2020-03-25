Instagram’a Koronavirüs Güncellemesi Geldi

Birçoğumuz için, sosyal mesafe demek daha sık yemek pişirmek, online olarak iş toplantılarına katılmak, arkadaşlarla teması sürdürmek için görüntülü konuşmalar yapmak… Birçok yaşam tarzı değişikliği ile birlikte var olan yeni düzene adapte olmaya çalışıyoruz.

Evet, arkadaşlarla DM(Direct Message) üzerinden konuşmak yeni bir şey değil. Hatta zamanımızın çoğunu küresel çapta salgın olarak işgal eden bir hobi de diyebiliriz. Ve şimdi instagram, kullanıcılarına şimdi yeni bir özellik daha sunuyor. Görüntülü konuşmada birden fazla kişiyi bir araya getiren bu yeni özellik, karantina günleri için oldukça yerinde bir güncelleme.

Instagram’daki görüntülü sohbet üzerinden arkadaşlarınızla; kaydedilen, beğendiğiniz ve önerilen fotoğraflar / videolar da dahil olmak üzere yayınları birlikte görüntüleyebilirsiniz. Bu yeni özelliği etkinleştirmek için ise; zaten var olan DM kısmına gelip, video simgesini tıklayın veya istediğiniz sohbet grubunu oluşturmak için doğrudan gelen kutusunun üst kısmındaki artı işaretini tıklayın ve oradan video simgesine basın. Buradan, grup olarak birlikte bakabileceğiniz yayınları görüntülemek için de görüntülü sohbetinizin sol alt köşesindeki fotoğraf simgesine dokunun.

→ Karantinada Takip Edebileceğiniz 5 Instagram Hesabı

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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