Instagram'da Takip Etmeniz Gereken Koreli Güzellik Guruları

Güzellik sektörünü günden güne ele geçiren K-Beauty trendleri; hız kesecekmiş gibi görünmüyor. İşte tüm bu trendler ve rutinlerden haberdar olmanız için; Instagram'da takip etmeniz gereken Koreli güzellik guruları: 

@SARAH_GLOW

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Hey guys - thanks so much for your love for our Watermelon Glow Jelly Sheet Mask! Many of you shared feedback about how much you enjoyed #sheetmasking with this clear, jelly-textured, watermelon-pressed mask, letting us know that it helped hydrate and soothe your skin. Some of you, especially those who were just starting sheet masking, also shared that the material is quite thin and delicate to use. This mask is made directly of fresh pressed watermelon extract, and due to its very natural formula, it is ultra thin and not necessarily stretchy, so for some of you might not have been super easy to use. We take your feedback seriously and want to always make sure your skincare experience is enjoyable, so we decided to discontinue our Watermelon Glow Jelly Sheet Mask. It was a difficult decision as it took a village to create this unique mask and personally, I’ve been using this pretty much every week to soothe my unpredictable skin, sometimes I even wore it outside (I’m really attached..!😢😂) but we want to do the right thing for everyone to love and enjoy our products. For those of you that feel the same way... we still have a few weeks’ stock available on @glowrecipe .com. Thank you again for your continuous feedback - both positive and constructive - it’s what makes us grow and come out with better innovations! 🍉🙏 #youjelly #glowrecipe #yourfeedbackmatters

A post shared by Sarah Lee (@sarah_glow) on

@THEBEAUTYWOLF

Ünlü The Beauty Wolf blogunun kurucusu Coco Park, her zaman en son cilt bakım keşiflerini paylaşıyor.

@OHMYGLOSSBLOG

Güzellik gurusu sadece cilt bakım değil makyaj önerilerini de paylaşıyor.

@CHARLOTTEJCHO

Soko Glam kurucu ortaklarından Charlotte Cho'yu; Seoul'dan son güzellik trendleri için takip edebilirsiniz.

@SNOWWHITEANDTHEASIANPEAR

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Somehow "hold on a sec lemme put on my sunscreen" evolved into as full a face of makeup as I get, while my impatient dog & impatient husband waited for me to hurry TF up. We were out on an Adventure, and Someone could have gotten a free doggo treat if she hadn't been very rude to the nice goldendoodle who stopped by. Hmph. No treats for you, demon child. 😠 Anyway, did you know that @habitatforhumanity ReStores allows leashed dogs (call first to check) so you can socialize your sassy puppy while you scope out the goods? I picked up several large piece of (broken) slate with beautiful colours, just begging to be a photo backdrop, for 50 cents each! AM routine: @makeprem #lowpHcleanser - review live on blog! #makeprem UV Defense Me SPF+ 50+++ sunscreen (reviewed) @Sulwhasoo.official Perfecting (brightening?) #11 insert in an LE case (photoporn also on blog) @MacCosmetics Studio concealer in NC10 @Glossier Boy Brow @ColourpopCosmetics lippie stix Back Up (I think?) @LoracCosmetics LE eye palette, uh, I used a ... brown ... and a ... shiny pale yellow ... #NotAMakeupPerson @clubcliousa #gelpresso brown pencil #kbeauty #koreanbeauty #sulwhsoo #koreanmakeup #rasianbeauty #abcommunity #🐌🐌🐌🐌 #lowphlife #prettypackaging #abbeatthealgorithm

A post shared by Snow White and the Asian Pear (@snowwhiteandtheasianpear) on

Kişiselleştirilmiş güzellik rutinleri için ideal.

@ALICIAYOON212

Özellikle maske önerileri takip edilesi.

@CHRISTINE_GLOW

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Don’t kale my vibe. #selfcaresaturday

A post shared by Christine Chang (@christine_glow) on

Hayranı olduğumuz Glow Recipe markasının kurucu ortaklarından. Bu yüzden ekstra ilgimizi çekiyor!

@SOKOBEAUTY

Özellikle öğretici videoları olan hesap; mutlaka takip etmeniz gerekenler arasında!

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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