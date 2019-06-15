Güzellik sektörünü günden güne ele geçiren K-Beauty trendleri; hız kesecekmiş gibi görünmüyor. İşte tüm bu trendler ve rutinlerden haberdar olmanız için; Instagram'da takip etmeniz gereken Koreli güzellik guruları:
@SARAH_GLOW
@THEBEAUTYWOLF
Ünlü The Beauty Wolf blogunun kurucusu Coco Park, her zaman en son cilt bakım keşiflerini paylaşıyor.
@OHMYGLOSSBLOG
Güzellik gurusu sadece cilt bakım değil makyaj önerilerini de paylaşıyor.
@CHARLOTTEJCHO
Soko Glam kurucu ortaklarından Charlotte Cho'yu; Seoul'dan son güzellik trendleri için takip edebilirsiniz.
@SNOWWHITEANDTHEASIANPEAR
Kişiselleştirilmiş güzellik rutinleri için ideal.
@ALICIAYOON212
Özellikle maske önerileri takip edilesi.
@CHRISTINE_GLOW
Hayranı olduğumuz Glow Recipe markasının kurucu ortaklarından. Bu yüzden ekstra ilgimizi çekiyor!
@SOKOBEAUTY
Özellikle öğretici videoları olan hesap; mutlaka takip etmeniz gerekenler arasında!