Instagram’ın Yeni Stil Trendi: 90’ların Kalın Askılı Maksi Elbiseler

Bu yazın kazananı şimdiden Friends’te Rachel ve Phoebe’nin de üstünde sıkça gördüğümüz cami elbiseler yani kalın askılı maksiler olacak gibi görünüyor!

Instagram’ın stil yıldızlarını şimdiden etkisi altına alan bu elbiseler, sadece “Clueless” nostaljisi vermekle kalmıyor; kombinleme rahatlığıyla da öne çıkıyor.

INSTAGRAM/ @lucywilliams02

Sadece tek renk değil, floral desenli olanları da kombinlemesi oldukça kolay olan bu elbiseleri istediğiniz tarza sokmak sizin elinizde.

INSTAGRAM/@eniswardrobe

İsterseniz elbisenizle aynı renkte bir hırkayla tamamlayarak tam bir 90’lar havası da yaratabilirsiniz.

INSTAGRAM/@naaomiross

Üstelik bu elbiseleri aksesuarlarla zenginleştirmesi de oldukça kolay. Tüm bunların dışında aynı zamanda bu cami elbiseleri ceket eklemeleriyle sonbahara da taşıyabilirsiniz…